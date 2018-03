Von Theresa Mair

Barfuß rennt Tommy über den heißen Wüstensand. Er spürt die schillerndsten Tierchen auf, dort wo sie niemand vermuten würde und zaubert eine giftige Sandviper aus seinem Schlapphut. Ein Wüstenchamäleon wärmt sich morgens an den Schienen einer verfallenen Eisenbahnstrecke auf. Sobald es auf Betriebstemperatur ist, wechselt seine Farbe von Schwarz auf Sandfarben. Wenige Meter hinter den Dünen schlägt der tosende Atlantik wilde Wellen.

Es sind gerade etwas mehr als 24 Stunden vergangen seit der Ankunft am Hosea Kutako Airport, 40 Kilometer außerhalb der auf 1650 Metern hoch gelegenen Hauptstadt Windhoek. Neuneinhalb Stunden fliegt man von Frankfurt, um in einer magischen Realität zu landen. Namibia, zehnmal so groß wie Österreich, zwei Millionen Einwohner. Schon blättert Tutu Nakamhela, 38 Jahre, Pastorssohn, Reiseführer, Busfahrer und Mutti für alles, den Süden seines Landes wie ein Märchenbuch auf.

Auf den ersten Seiten erzählt Tommy Collard. Der Mann ohne Schuhe ist im Norden des Landes geboren, im Busch aufgewachsen. „Meine Mutter hatte immer Angst, wenn sie meine Hosentaschen ausräumte“, erzählt er spitzbübisch. Früher als Spurenleser und Überlebenstrainer bei der Army, widmet sich der 62-Jährige seit 21 Jahren dem Schutz des Lebens in der ältes­ten Wüste der Welt.

Leben im Sand

Er führt Touristen und Off-Road-Fahrern vor Augen, welche Lebewesen sie aus Unwissenheit zertrampeln. Fast hundert Jahre dauere es, bis die Spuren, die Motorräder und Autos in den Sand graben, verschwunden sind, sagt er, während fast alle brav im Gänsemarsch hinter ihm hertrotten.

Tommy präsentiert Käfer, die einen Kopfstand machen, um mit dem Hintern das Nebelwasser einzufangen, Schaufelnasen-Eidechsen, Spinnen, die in Windeseile einen Seidenstrumpf zum Beutefang in den Sand weben. Er weckt einen nachtaktiven, in allen Farben schimmernde Palmatogecko auf, um dessen Zehen zu zeigen und die Wüstenschüler sind geneigt, sich den Sand aus den Augen zu reiben: Das Tierchen hat Schwimmhäute. Damit es im Sand nicht einsinkt. Was von Tommy bleibt, bevor Tutu wieder das Zepter – oder besser gesagt, das Lenkrad – in die Hand nimmt, sind seine drei goldenen Regeln für die Namib. 1. Wer in die Namib geht, betritt das Wohnzimmer eines anderen. 2. Man muss keine Angst vor den Tieren haben, aber Respekt. 3. Die Viecherln sind wie Frauen. Wenn man sie mit Gefühl und Respekt behandelt, ist alles gut.

Im nahen Städtchen Swakopmund reihen sich entlang der Straßen herrschaftliche Fachwerkbauten aus der deutschen Vergangenheit an schmucklose Bungalows vom Typ Pappendeckel.Nelson Mandela Avenue, Bismarck Street oder Welwitschia lauten die Straßennamen. Letzterer bezieht sich auf eine seltsame, Hunderte Jahre alt werdende Wüstenpflanze, die nur in der Namib-Wüste wächst und vom Kärntner Arzt Friedrich Welwitsch entdeckt wurde. Welwitschia ziert das Wappen von Swakopmund, der Stadt an der Mündung des Flusses mit dem Namen Swakop, der wohlklingenden Übesetzung für „Spritzfurz“ wie Tommy sagte.

Regentropfen im Sand

Es folgen: Wundern und Staunen auf 2738 Kilometern. Mitten im Nirgendwo, rundherum nichts als Sand, legt Tutu eine Vollbremsung ein. Da, eine Wasserschildkröte! Alle paar Kilometer verändert sich die Landschaft. Flache Berge, spitzkegelige Gipfel, magnetischer schwarzer Sand auf gelben Dünen, zerklüftete Täler, einmal mehr, meistens wenig Grün. Webervögelnester hängen schwer wie Weidenkörbe von den Ästen der Bäume, Springböcke hüpfen auf allen Vieren und täglich grüßt die Oryx-Antilope. Mit ihren langen geraden Hörnern und der maskenhaften, schwarz-weißen Zeichnung würde sie in einen Gruselfilm passen.

Dann kommt der Regen. Dramatisches Donnergrollen und Wetterleuchten begleiten die Ausfahrt im weiten Tal des Naukluft Gebirges, das einen landschaftlich mit den imposanten Felsformationen und Vorsprüngen partout nicht an den Wilden Westen erinnern will. Da können sich die Guides auch Johnny Walker und Jesse James nennen, vor dem inneren Auge taucht Simba auf, aus Disney’s König der Löwen. Im Süden sollen wirklich wüstenangepasste Löwen leben.

Immer wieder begegnen einem kreisrunde kahle Flecken im zerzausten Bodenbewuchs. Mystische Feenkreise. „Ich denke, dass das ein Golfplatz für Buschmänner ist“, will Johnny den gespannten Europäern witzelnd beibringen. In Wahrheit gehen Forscher davon aus, dass eine spezielle Termitenart in der Erde die Wurzeln abnagt.

Noch einmal taucht die Sonne die Wüste in ihr schönstes Licht und schon plumpsen zuerst schwerfällig dann sturzflutartig fette Tropfen vom Himmel. Die Regenzeit verlagert sich zunehmend vom Dezember in den Februar. In wenigen Minuten ist der Spuk vorbei und der Himmel breitet ein Sternenzelt aus, wie man es nur in Wüste sieht. Wenn der Reihe nach die Sternschnuppen vom Himmel zischen und man in der Ferne nur die Hyänen lachen hört, fühlt man sich beschenkt wie das Grimm’sche Sterntalermädchen.

Treffen der Giganten

„Feste Schuhe anziehen und nehmen Sie Wasser mit“, lautet Tutus Anweisung. Plötzlich sind da Menschen, geschäftig wuseln sie auf die „Düne 45“. 45 Kilometer vom Eingang des Sossusvlei-Park bei der Sessriem-Schlucht entfernt ist sie die Düne, die am leichtesten zu besteigen ist. Nichts gegen den 350 Meter hohen „Big Daddy“. Nur eine Mitreisende tut sich bei sengender Hitze den Marsch auf die angeblich höchste Düne der Welt an. „Es ist wie Skitourengehen, nur halt mit Sand“, bilanziert sie, als sie denselben schier endlos aus ihren Schuhe rieseln lässt und die bizarren Baumgerippe bestaunt. Diese ragen aus der Lehmpfanne des Deadvlei, dem Tal des Todes.

Jedes Märchen übertreibt, Namibia auch: Nur ganz Zähe trauen sich die zweitgrößte Schlucht der Welt hinab. Der Fish River Canyon will aber zumindest von oben gesehen werden. Und am „Spielplatz der Giganten“ bei Keetmanshoop, ist es ein Leichtes, sich vorzustellen, wie Riesen mit der von Köcherbäumen durchsetzten Ansammlung von Steinmandln Fußball spielen.

Es war einmal, Anfang des 20. Jahrhunderts, da verfielen die deutschen Kolonialisten dem Diamantrausch. 1908 richteten sie ein 26.000 Quadratkilometer großes Sperrgebiet ein, damit ihnen niemand die Preziosen abjuxen kann, die teilweise wie Kiesel an der Oberfläche herumlagen. Von Zwangsarbeitern ließen sie binnen eines Jahres eine Eisenbahntrasse verlegen. Und sie errichteten nahe dem Surf-Spot Lüderitz die Stadt Kolmanskuppe, die über das damals modernste Röntgengerät der Zeit verfügte – um Diamantdiebe zu entlarven. Heute hausen Hyänen, Schlangen und Skorpione in der verfallenden Geisterstadt. Einige Gebäude, wie der Turnsaal, die Metzgerei und das Krankenhaus stehen zur Besichtigung offen. Aufklauben darf man aber nix. Der Besitzer der Schürfrechte und größte Arbeitgeber des Landes, die Namdeb, hat alles am Radar.

Penduka – „Wacht auf!“ – heißt es, in Katutura, etwas außerhalb Windhoek. Für viele Menschen, vor allem für Frauen, ist das Leben in Namibia alles andere als märchenhaft. Die farbige und weiße Bevölkerung war wie in Südafrika lange Zeit strikt getrennt. 1992 haben die Niederländerin Christien Roos und die Namibianerin Martha Muulyau in dem früheren Township Penduka gegründet, um Frauen mit und ohne Behinderung Selbstständigkeit zu ermöglichen. Rund 660 Frauen sticken, nähen, töpfern, färben und formen Glasperlen und verkaufen zauberhafte Einzelstücke. Ehe Tutu sein Märchenbuch zuschlägt, ist hier die Gelegenheit, ein Stück vom Glück nach Hause mitzunehmen.