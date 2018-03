Herr Quernheim, wenn ich zwei Stunden in der Praxis meines Hausarztes auf die Behandlung warte, was geht dann in mir vor?

German Quernheim: Die akademische Viertelstunde wird jeder Patient akzeptieren, vermutlich auch ein wenig mehr.

Wenn aber die Assistentin sagt, nehmen Sie einen Moment Platz, und ich warte zwei Stunden, dann ist das für mich ein verächtliches Verhalten dem Wartenden gegenüber und der Betroffene ärgert sich zu Recht.

Man sollte den Patienten als Kunden behandeln, ihm die Wahrheit sagen, dass es länger dauert. Denn das Schlimmste ist für ihn die Ungewissheit. Man könnte ihm ja z. B. anbieten, dass er noch Erledigungen machen kann. Einige Arztpraxen bieten auch schon Warte-Apps an, damit man bereits daheim sehen kann, wann man drankommt.

Noch schlimmer ist es, wenn jemand für eine OP vorbereitet wird, nüchtern ist und der Eingriff verschoben wird. Kann das noch mehr bewirken als nur begründeten Ärger?

Quernheim: Es gibt Studien, die belegen, dass sich mit jeder Verzögerung um zehn Minuten die Zufriedenheit um acht Prozent reduziert. Und es gibt Untersuchungen, die belegen, dass durch langes Warten mehr Herzinfarkte auftreten und die Rate an Wundheilungsstörungen steigt. In meiner Studie musste eine alte Dame etwa drei Tage lang auf ihre OP warten, sie war nüchtern und bekam jeden Abend nur eine Scheibe Brot und ein Glas Tee, weil klar war, dass sie doch nicht mehr drankommt. Das wäre aber gar nicht nötig. Zum Beispiel sagt die Deutsche Anästhesiefachgesellschaft schon seit 30 Jahren, dass man vor einem Eingriff nicht so lange nüchtern sein muss, wie es in den Spitälern zum Teil immer noch praktiziert wird.

Jetzt haben lange Wartezeiten aber sicher auch etwas mit Personalmangel zu tun …

Quernheim: Das stimmt, aber es gibt noch viel mehr Gründe, die man leichter beheben könnte. Warum zum Beispiel werden Tages-OP-Pläne in einem Krankenhaus derart dicht erstellt, oft ohne Berücksichtigung der aktuellen Notfälle, die noch dazukommen? Warum kann ich in einer Notaufnahme die Wartenden auf einem Monitor nicht in mehreren Sprachen darüber informieren, dass die am schwersten beeinträchtigten Personen vorgezogen werden? Und wieder gilt: Der Patient sollte auch als Kunde behandelt werden.

Ich weiß von einigen Fällen, wo Krankenhauspersonal von wartenden Patienten bedroht wurde und aggressive Patienten Klinikinventar zerstört haben. Derart schlechtes Warte-Management wirkt sich also letztendlich auch auf das Krankenhauspersonal aus.

Es war bereits von Warte-Apps die Rede, gibt es also schon Ärzte und Spitäler, die in puncto Wartezeit umdenken und umorganisieren?

Quernheim: Ja, das Bewusstsein kommt langsam. Wohl auch aus ökonomischem Grund: Wenn man als Arzt oder Krankenhaus eine negative Bewertung im Internet erhält, dann verliert man nämlich auch Patienten, die Geld bringen.

Sie haben zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben – u. a. mit dem Titel „Warten, aber richtig!“. Wie warte ich als Patient richtig?

Quernheim: Menschen, die positiv an Untersuchungen und Behandlungen herangehen, erreichen bessere Behandlungsergebnisse. Man könnte sich also in der Wartezeit mit schönen Gedanken beschäftigen, wie es z. B. sein wird, wenn man wieder beschwerdefrei ist. Oder aber man sieht die Wartezeit als eine Zeit an, die man produktiv nutzen kann: Atmen Sie langsamer, werden Sie ruhig. Versuchen Sie einfach, während des Wartens Ihren Akku aufzuladen.

Das Gespräch führte Irene Rapp