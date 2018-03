Von Judith Sam

Wir sind verwöhnt. Ein kleiner Snack hier, ein Häppchen da. Der nächste Kühlschrank ist nur wenige Schritte entfernt. Ein Luxus, von dem unsere Urahnen nur träumen konnten. Sie streiften auf Nahrungssuche stundenlang durch die Wälder und aßen in kargen Zeiten höchstens einmal am Tag.

Klingt dramatisch. Und doch hatte dieser Lebensstil sein Gutes: Übergewicht und Adipositas waren damals wohl kein Thema. „Wir sollten uns heute an dieser Ernährung orientieren. Ein wenig zumindest“, empfiehlt Bettina Snowdon, Autorin des Buches „Schlank durch Intervallfasten“. Womit wir schon beim Thema sind: „Einige Frauen in meinem Bekanntenkreis wollten abnehmen – ohne quälendes Hungergefühl.“ Die Lösung laute: Intervallfasten.

Hier dürfe man ohne schlechtes Gewissen sogar Pommes und Schokolade essen. „Die Frage lautet nicht, was man isst, sondern wann“, sagt die frühere Mitarbeiterin des Europäischen Instituts für Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Der Körper brauche dringend Essenspausen. Nur habe sich der moderne Mensch angewöhnt, ständig Snacks zu essen. So bleibt dem Körper zu wenig Zeit, um die aufgenommene Nahrung abzubauen, bis neue nachgeliefert wird.

Je mehr Licht, desto kranker

Das beste Beispiel für die fatalen Folgen pausenlosen Essens stammt aus Kalifornien: Forscher verglichen zwei Landkarten Amerikas: Die eine zeigte die Verteilung der Diabeteskranken, die andere war eine Nachtaufnahme aus dem Weltraum. Dort, wo viel Licht brannte, zählte man die meisten Patienten. Nicht das Licht war die Ursache. Vielmehr waren an den hellen Stellen nachts mehr Menschen wach, spielten am Computer, plauderten, sahen Fern – und snackten dabei. Sie aßen schier pausenlos, was den natürlichen Rhythmus des Körpers durcheinanderbrachte. Die Folgen waren Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und teilweise sogar Krebs.

16 Stunden ohne Nahrung

Intervallfasten, bei dem man – je nach Variante – stunden- oder tageweise auf Nahrung verzichtet, helfe dagegen: „Abhängig vom Alltag, den man hat, kann man etwa um neun Uhr Frühstücken, zwischendurch Mittag- und gegen fünf Uhr Abendessen. Was immer und wie viel man will. Danach isst man allerdings für 16 Stunden nichts. Eine andere Variante wäre, fünf Tage die Woche normal zu essen und während der verbliebenen zwei zu fasten.“

Für welche Methode man sich auch entscheidet, der gefürchtete Jojo-Effekt bleibe aus. Kein Wunder, dass Snowdon sogar empfiehlt, ein Leben lang so zu fasten: „Der schlanken Linie und der Gesundheit zuliebe.“ Tierstudien zeigen nämlich, dass bei Mäusen, die Nahrungspausen machen muss­ten, das Risiko für chronische Krankheiten sinken kann: bei Diabetes etwa, Herz-Kreislauf- sowie neurologischen Problemen.

Sogar lebensverlängernde Effekte wurden bei den hungernden Nagern nachgeweisen. Das Schlagwort lautet „Autophagie“. „Das ist ein Prozess der Selbstreinigung der Zellen, der beginnt, wenn man länger nichts isst“, sagt Snowdon. Die Zelle erkennt, dass keine Energie geliefert wird und beginnt, Abfallprodukte im Körper zu verdauen. Wäre dem nicht so, könnten diese Bestandteile zu Krankheiten wie Alzheimer führen.

Die Schattenseiten

Klingt perfekt. Warum rät Alexander Höller, Leiter der Diätologie der Uni-Klinik Innsbruck, dann vom Intervallfasten ab? „Tierstudien kann man nicht auf uns ummünzen. Und bei Menschen gibt es noch kaum Langzeitstudien“, kritisiert der Ernährungsspezialist.

Eine der wenigen Untersuchungen von Menschen belegt Höllers Bedenken: Zehn Männer fasteten während des Ramadan 14 Stunden am Tag, 28 Tage lang. Danach wurden lediglich sehr geringe Effekte auf den Body-Mass-Index und keine Veränderungen der Körperzusammensetzung, des Stoffwechsels und der neurologischen Funktionen beobachtet.

Kein Wunder, dass auch Gastroenterologe Alexander Moschen der Intervalldiät gegenüber skeptisch ist: „Der Körper ist von früher programmiert, immer zu essen, Fett zu speichern. So kam man über den Winter, war im Frühjahr ausgemergelt und startete von Neuem. Natürlich können wir auch heute fasten, aber ist es gesund?“

Der Darmspezialist empfiehlt stattdessen, Kalorien zu reduzieren und Sport zu treiben. Bestes Beispiel: Eine kubanische Studie, in der Patienten mit Fettleber die Ernährung umstellen und sich mehr bewegen mussten. „Das Programm war unglaublich effektiv. Man müsste sich nur dauerhaft daran halten,“ erklärt Moschen.

Leicht gesagt. Doch der moderne Mensch will seinen Lebensstil nun mal nicht ändern. Da überrascht es nicht, dass 40 Prozent der Intervallfastenden vorzeitig abbrechen. Es liegt allerdings nicht nur am fehlenden Willen: Den einen versagt der Kreislauf wegen des Nahrungsverzichts und sie werden schwindelig, bei anderen sinkt die Konzentration.

Das Hauptproblem am Intervallfasten sei aber ein anderes: „Der Fokus liegt meist auf den Stunden, in denen man nichts essen darf. Infos über die Nahrungsmittel, die man zu sich nehmen sollte, sucht man vergebens“, bemängelt Höller. So drohe bei wochenlangem falschem Fasten Nährstoffmangel: „Dagegen hilft, wenn man uralte Regeln befolgt: Dreimal täglich Gemüse, zweimal Obst, Verzicht auf gesüßte Getränke, wenig Weißmehl, stattdessen viel Vollkorn.“

Nordafrika nimmt zu

Auch Moschen hält es für sinnlos, einerseits brav zu fasten, andererseits industriell hergestellte Produkte zu essen: „Laut Statistik nehmen Leute in Schwellenländern wie in Nordafrika derzeit am extremsten zu. Warum? Weil sie sich nicht mehr traditionell ernähren, sondern westliche Gewohnheiten annehmen.“ Emulgatoren, künstliche Süßstoffe und Palmöl fänden sich in natürlicher Nahrung nicht. Da müsse man sich nicht wundern, wenn sie den Stoffwechsel negativ beeinflussen.

Der Gastroenterologe gibt auch zu bedenken, dass Fasten zu einem Wirtschaftszweig geworden ist, mit dem sich viel Geld verdienen lässt.

Im Endeffekt muss jeder für sich entscheiden, wie er die Pfunde purzeln lässt. Nur eines gilt es laut Höller immer zu beherzigen: „Schwangere, Kinder und chronisch Kranke dürfen nicht fasten. Egal wie. Bei ihnen muss die Kalorien-Grundversorgung sichergestellt sein.“