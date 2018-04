Von Judith Sam und Kathrin Siller

Auf das Huhn gekommen: In immer mehr Tiroler Gärten wird lauthals gegackert. Ersetzt das Huhn den Hund als beliebtestes Haustier?

Dieser Eindruck könnte sich aufdrängen. Dirk Ullrich, Kurator im Innsbrucker Alpenzoo, würde diese Entwicklung jedenfalls nicht wundern: „Drei Argumente: schöne Tiere, wenig Arbeit, gute Eier.“ Klingt überzeugend.

Die Eier privat gehaltener Tiere seien meist delikater als die aus Großbetrieben: „Legehennen bekommen oft geschmacksneutrales Futter – dann schmecken die Eier nach nichts. Oder sie fressen Futtermischungen mit Fischmehl – dann ,fischelen‘ die Eier.“

Immer mehr Tiroler halten Hühner auch aus moralischen Gründen: „Masthühner werden nur drei bis sechs Monate alt, bevor man sie schlachtet.“ Die Hennen, die seit dem Jahr 2000 im Alpenzoo gehalten werden, sterben erst im Alter von neun, zehn Jahren.

Kampfhühner im Stall

Dabei handelt es sich um traditionelle Rassen. Ullrich hält nämlich wenig von so mancher modernen Kreuzung: „Teilweise vermischt man alte Rassen mit Kampfhühnern. Dann muss man sich nicht wundern, wenn es zu Aggression im Stall kommt.“

Im Gegensatz dazu seien die Alpenzoo-Hühner sehr umgänglich: „Nicht nur das: Unsere Altsteirerhühner, die Tiroler Steinhendln und die Sulmtalerhühner sind zutraulich und robust. Da hat man kaum Tierarztkosten.“

150.000 Legehennen in Tirol

Von einem regelrechten Haustierhennen-Boom spricht auch Hermann Huber, Obmann des Geflügelzüchterverbands. „Allein im vergangenen Jahr habe ich 18.000 Hühner an Private verkauft“, sagt der Züchter aus Maria Stein. Viel braucht’s für die Haltung nicht: „Einen Hasenstall und etwa acht bis zehn Quadratmeter Auslauf pro Henne. Und richtiges Hühnerfutter und nicht bloß die Essenreste, wenn man regelmäßig Eier haben möchte.“

Hubers Hauptkundschaft sind allerdings die 282 Tiroler Hennenbauern mit ihren 150.000 Legehennen. Weil der Durchschnittstiroler aber 300 ovale Eiweißbomben pro Jahr verdrückt, muss viel importiert werden: „Der Eigenversorgungsgrad beträgt bloß 20 Prozent“, berichtet Huber.

Solche Mengen lassen sich nur in intensiver Massentierhaltung produzieren. „Da ist ein Leben logischerweise nicht viel wert“, kritisiert Johanna Stadler von der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe. Zumindest beim Thema „Bio“ ist Tirol vorne dabei: „18 Prozent der hiesigen Bauern produzieren Bio-Eier, in Europa liegt der Anteil bei lediglich zwei Prozent.“ Ziemlich mager. Da schon lieber ein Ei von der eigenen Hinterhof-Henne. Legt die einem ein g’schmackiges Frühstückchen, ist das zweifellos der erste Glücksmoment des Tages.

Gesprenkelt, gold oder teuflisch

Vor drei Wochen hat Max Rainer entzückenden Nachwuchs bekommen: Seidenhühner- und Pawlowskaja-Küken müssen seither von den anderen 18 Hennendamen abgeschirmt werden. „Was sie nicht selbst ausbrüten, picken sie nämlich zusammen“, sagt der Zirler und streicht den Piepsern über den Flaum.

Ausgebrütet wurden die Eier nämlich von einem Brutapparat, da den meisten Hennen ihr Bruttrieb weggezüchtet wurde. Das Maschinchen steht im Keller und wendet die Eier automatisch, damit der Embryo nicht an der Schale festklebt. Gerade hat er wieder 24 Eier in Arbeit. „Zwölf davon sind Zwergpaduaner, die hatte ich noch nie“, freut sich der 28-Jährige auf die neue Bekanntschaft. Seine Eier bestellt er im Internet, 90 Prozent überstehen die Reise unversehrt. Wie aber bitte kommt der Lkw- und Busmechaniker zu seinem tierischen Hobby? „Hennen hatten wir schon immer, aber als sie in einem Jahr nicht richtig Eier legen wollten, habe ich mir ein paar Sulmtaler und einen Hahn zugelegt und mich eingearbeitet.“

Heute hält der Hobbyzüchter unzählige Rassen: Auracanas aus Chile, Altsteirer, die auch gerne auf Bäume fliegen, französische Marans, die rote Eier legen, Zwergsulmtaler, schwarz-weiße Sperberlegehennen, hübsch gesprenkelte Bielefelder Kennhühner oder silberne Italiener. Die Schönheitsköniginnen im Stall sind die goldgetupften Appenzeller Spitzhauben, auch Teufelshühner genannt, weil ihr Kamm auf zwei rote Hörnchen runtergezüchtet wurde, damit er im Winter nicht abfriert

Angetan haben es ihm die flauschigen Seidenhühner. Während die meisten Hennen eigentlich nicht zum Kuscheltier taugen, sind Seidenhühner sehr zutraulich. „Sogar die Hähne lassen sich streicheln.“ Etwas, was man von seinem letzten Pawloskaja-Männchen nicht behaupten konnte. „Der hat mich jedes Mal attackiert, wenn ich seinem Harem zu nahe gekommen bin.“ Die meisten Hähne landen bei Rainers irgendwann auf dem Teller. „Gerade das Fleisch der Altsteirer schmeckt so gut. Ein Hühnchen aus dem Supermarkt kann ich nicht mehr essen.“

Legen und legen lassen

Alles begann mit einer unscheinbaren Annonce: „Rettet ein Huhn – pensionierte Legehennen abzugeben“. Ein kleiner Text, der das Leben von Harald Stoiber veränderte: „Die Hennen waren topfit und erst ein Jahr alt. Ich dachte mir: Wenn du sie nicht rettest, werden sie sterben.“

Zwei Tage später sausten zehn Hühner durch den Garten des Erwachsenenpädagogen aus Going am Wilden Kaiser: „Egal, ob Bio-, Freiland- oder Legehenne – legen die Tiere nicht jeden Tag brav ihr Ei, werden sie ausrangiert. Ich wollte ein Zeichen setzen.“ Das sei zwar klein, aber wichtig. „Die Gesellschaft hat sich offenbar entschieden, alles Grausame hinzunehmen, das hinter den Kulissen der Fleisch-, Milch- und Eierproduktion passiert. Verantwortung will keiner übernehmen“, sagt Stoiber, besser bekannt als „der Hühnerphilosoph“.

Ein ebenso aussagekräftiger wie nichtssagender Spitzname: „Den Namen kann man rasch erklären: Meine Freunde haben mir die gleichnamige Homepage geschenkt ( www.derhuehnerphilosoph.at ), weil es sie unterhalten hat, wie viel Zeit ich mit den Hennen verbringe. Seitdem blogge ich von meinem tierischen Hobby.“

Was bitte gibt es über Hendln schon zu berichten? „Mehr, als man denkt“, kontert der 32-Jährige. In den Anfangszeiten warnte etwa eine Henne vor Gefahren und schrie, um alle zusammenzutrommeln, sobald Stoiber sich mit dem Futter näherte. Seit es auch einen Hahn in der Schar gibt, haben die beiden die Aufgaben verteilt: Sie warnt, er ruft zum Essen. Sogar emanzipiert sind die kleinen Gackerer.

Brokkoli und Wurst zum Frühstück

Zwischen den ersten Himmelschlüsseln und Narzissen staksen zehn Hennen und ein prächtiger Hahn herum. Es regnet und wahrscheinlich gibt’s ein paar fette Regenwürmer zum Frühstück. Die Apfel-, Birnen- und Quittenbäume sind noch kahl, auch die Gemüse- und Blumenbeete tragen Wintergrau. Der Garten des Servitenklosters zwischen Maria-Theresien- und Fallmerayerstraße in Innsbruck wird sich aber in Kürze in ein Blütenmeer verwandeln.

Ein Pfeifen versetzt die Vogeltruppe in Aufregung. Anthony Raj Thomas kommt mit einem Schüsselchen um die Ecke. Der 33-jährige Servitenpater verließ vor eineinhalb Jahren seine Heimatstadt Sholinganallur im südindischen Staat Tamil Nadu und kümmert sich seither neben seinem Deutschstudium und der Pfarrgemeinde-Arbeit um das Federvieh. „Ich hatte schon immer mit Hennen zu tun“, erklärt der Bruder. Dreimal pro Tag versorgt er seine Tiere mit Körnern. Sie danken es ihm jeden Morgen mit vier bis sieben Eiern. „Im Sommer dann aber auch neun“, freut er sich schon auf die Ausbeute. Immer wieder kommen auch Hennenliebhaber vorbei und verwöhnen die Gackerer mit Leckerlis. Heute ist es Rosi, von Anthony liebevoll „Mama“ genannt, die ihren gefiederten Freunden Brokkoli und Schinken serviert.

„Dieser Garten ist eine soziale Schnittstelle“, bringt es der Chef des Hauses, Prior Fero Bachorik, auf den Punkt. Im Sommer kommen Klienten des Psychosozialen Pflegedienstes zur Gartenarbeit, zu Ostern wird mit der Pfarrgemeinde ein Osterfeuer entzündet. „Früher gab es auch Schafe, aber die haben uns die Baumrinde abgehobelt“, berichtet Bachorik. Die Kinder auf dem benachbarten Spielplatz sind von den Hennen jedenfalls begeistert. „Ich bringe die Vögel oft zum Zaun, damit die Kinder sie füttern und streicheln können“, sagt Anthony. Der hat im Laufe seiner Arbeit mit den Tieren „sprachliche“ Besonderheiten beobachtet: „Die österreichischen Hühner krähen kickiriki, in Indien aber kockaraku“, schmunzelt er. Wählerisch sind sie offensichtlich hier wie dort: Von Rosis Brokkoli zum Beispiel kann der stattliche Hahn gar nicht genug bekommen.