Von Christian Jentsch

Es ist eine atemberaubende Welt, die sich hinter der engen einspurigen Röhre des Munt-la-Schera-Tunnels vom schweizerischen Engadin kommend dem Ankommenden eröffnet. Entlang des von der Schweiz in den Sechzigerjahren gebauten Livigno-Stausees, dessen größter Teil auf italienischem Staatsgebiet liegt, schlängelt sich die Straße nach Livigno, auf einem Hochplateau auf über 1800 Metern Seehöhe gelegen und von sanften Bergrücken eingerahmt. Im Westen erheben sich die Bergriesen der Bernina-Gruppe, im Osten jene der Ortler-Gruppe.

Es war ein hartes und entbehrungsreiches Leben, das die Einwohner des abgeschiedenen Bergdorfes bis in die Fünfzigerjahre führten. In den kurzen Sommermonaten musste für den harten Winter vorgesort werden. Vor allem Rüben und ein wenig Roggen konnten angebaut und eine Heuernte eingebracht werden. Es ging um das nackte Überleben, die Vorräte reichten für die Bewohner und ihre Nutztiere oft kaum aus, alles bis hin zu Knochen und Flechten musste verwertet werden. In den Wintermonaten war das Hochplateau vom Rest der Welt abgeschnitten. In der Abgeschiedenheit – das Gebiet erhielt den Namen „Klein Tibet“ – entwickelte sich eine dem Rätoromanischen des Engadin verwandte Sprache und ein spezielles Zusammengehörigkeitsgefühl. Und: Wegen seiner exponierten Lage wurde Livigno bereits 1805 von Napoleon zur zollfreien Zone erklärt.

Noch heute ist Livigno Zollausschlussgebiet der EU, zahlreiche Geschäfte werben mit zollfreiem Einkauf von Alkohol, elektronischen Geräten oder Parfüms.

Erst 1952 wurde die Straße über den Foscagno-Pass nach Bormio im oberen Veltlin auch wintertauglich gemacht. Der Pfarrer kümmerte sich um die Elektrifizierung und die erste Telefonverbindung. Mit dem Bau des Stausees von den Engadiner Kraftwerken, für den ein Teil Livignos geflutet werden musste, entstand auch eine Straßenverbindung ins Schweizer Engadin und somit die für den Tourismus so wichtige Verbindung nach Norden.

Mit dem Einzug des Tourismus veränderte sich das Leben in Livigno schlagartig. Das Bergbauerndorf wurde zum Tourismus-Hotspot. Heute zählt Livigno mit seinen rund 6500 Einwohnern rund 1,4 Millionen Übernachtungen im Jahr, 110 Hotels und 1450 Appartements beherbergen Gäste aus aller Welt. Und Livigno ist anders. Es positioniert sich als Spielplatz der Helden, als Tummelplatz der Adrenalin-Freaks. Sicher, Livigno hat mit 31 Liften und 115 Pistenkilometern auch für den „normalen“ Skifahrer viel zu bieten. Aber es kann, auch dank der günstigen Topografie, noch weit mehr. Wobei mit der Natur, dem Kapital Livignos, behutsam umgegangen werden muss.

Livigno ist ein Paradies für Freerider. In dem weitläufigen Gebiet locken zahlreiche unverspurte Hänge, die entweder mit Liftunterstützung oder mit kurzen Aufstiegen erreichbar sind. Etwa die Abfahrt ins Vallaccia-Tal bietet ohne besonders viel Aufwand ein landschaftlich beeindruckendes Offpiste-Erlebnis. Und natürlich gibt es in den von Bergriesen umrahmten Seitentälern auch zahlreiche Möglichkeiten für klassische Skitouren fernab der zwei Skigebiete.

Das Entscheidende dabei: Anders als in vielen Gebieten Italiens sind Freerider in Livigno ausdrücklich willkommen. Es gibt ausgewiesene Freeride-Hänge und vor allem: Ein engagiertes Team rund um den passionierten Freerider und studierten Meteorologen Fabiano Monti erstellt täglich einen Lawinenlagebericht, der an den Liftstationen und in den Hotels erhältlich ist. Dazu werden zahlreiche Daten von den Bergführern, Meteorologen, Hubschrauberpiloten und Bergbahnbediensteten zusammengetragen. Die obligatorische Ausrüstung (Lawinenrucksack, Sonde, Schaufel, LVS-Gerät) kann in zahlreichen Sportgeschäften ausgeliehen werden. Übrigens: Für das ganz große Abenteuer wird auch Heliskiing angeboten.

Aber auch Nicht-Skifahrer finden in Livigno ihren Adrenalin-Kick. So kann man mit dem Fat-Bike durch den Pulverschnee cruisen, sich beim Eisklettern oder Paragleiten versuchen oder beim Schneeschuhwandern einfach die Seele baumeln lassen. Entspannung gibt es im Anschluss im neu renovierten Wellness Center Aquagrande.