Mit Michaela Kirchgasser hörte kürzlich auch eine Ihrer Ex-Kolleginnen auf. Können Sie sich in ihre Gefühlswelt reinversetzen? Es ist anfangs bestimmt nicht leicht, dem Skirennsport Adieu zu sagen. Wenn man etwas so lange mit Herzblut gemacht hat, dann ist das schon eine große Veränderung. Aber gleichzeitig hat man ja die Entscheidung aus gutem Grund getroffen und hat die Gelegenheit, nochmals komplett von vorne auf die Suche zu gehen. Ich persönlich habe mir für meine Entscheidung sehr lange Zeit gelassen und im Endeffekt gespürt, dass ich nicht mehr das unbedingte Bedürfnis habe, vom Start bis ins Ziel so schnell wie möglich runterzufahren. Die Prioritäten verändern sich im Leben. Ich denke, Michi ist es ähnlich gegangen – sie blickt nun in eine neue, spannende Lebensphase mit neuen Herausforderungen und Bedürfnissen.

Kam bei Ihnen Leere auf? Ich habe mich ganz bewusst beschäftigt gehalten, hatte ja schon vor meiner Entscheidung mit der Trainerausbildung begonnen und habe mittlerweile weitere Ausbildungen gemacht. Ich konnte bereits viele neue Dinge ausprobieren, aber vor allem habe ich viel Zeit in meine große Leidenschaft, das Singen, investiert. Das macht mir Riesenspaß und erfüllt mich.

Wo geht Ihre Reise beruflich hin? Was das Singen betrifft, bin ich dabei, meine neue Single rauszubringen. Zusätzlich strebe ich die staatlich geprüfte Kraft-, Konditions- und Koordinationstrainerin an, eine sehr umfassende und fundierte Ausbildung, mache zudem noch eine Spezialkrafttrainer-Ausbildung (nahe Stuttgart, Anm.) und bin gelegentlich Testimonial für einen Wettanbieter. Des Weiteren habe ich schon ein paar Vorträge zu Themen wie Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden, Krisen- und Druckmanagement oder auch Leistungsoptimierung gehalten. Da kann ich als langjährige Spitzensportlerin viel weitergeben.

Sind Sie mit Ihren Nachfolgerinnen zufrieden, die kürzlich bei Olympia zwei Medaillen holten? In die Fußstapfen der Arrivierten zu steigen, ist schwer, da müssen die Jungen erst reinfinden. Anna Veith trägt viel mit, aber ich sehe das alles als Prozess. Ich habe bei meinen ersten Olympischen Spielen Erfahrungen gemacht und dann beim nächsten Mal zwei Medaillen geholt. Man muss systematisch und langfristig denken. Es ist alles nicht selbstverständlich, auch ein zweiter oder dritter Platz ist super.

Wachen Sie noch ab und zu auf und erinnern sich an Garmisch (2011), als Sie Doppel-Weltmeisterin wurden? Nicht explizit an Garmisch, aber ich träume ab und zu vom Rennfahren. Ich war heuer erstmals bei den Rennen in Kitzbühel am Streckenrand und habe mir gleich wieder die Linie angeschaut: Wo ginge es am besten? Das kannst du nicht abstellen.

Merken Sie das auch in anderen Lebensbereichen? Gerade kürzlich habe ich mir den Erika-Schinegger-Film angeschaut, der ist unheimlich spannend und intensiv – ich kann ihn nur weiterempfehlen.

Bezüglich Sexismus-Debatte – wie sehen Sie die Aufarbeitung und die Reaktionen? Wichtig ist Aufklärung und Sensibilisierung, das passierte durch die #metoo-Debatte, die ja anfangs von anderen Bewegungen ausging. Es wird darüber geredet und Gott sei Dank etwas unternommen.

Bemängelt wird auch, dass etwa im Skisport zu wenige Trainerinnen am Werk sind. Es ist leider so, dass es kaum welche gibt. Ich glaube, Trainer­innen wären eine Bereicherung. Man müsste vielleicht die Aufnahmekriterien der Ausbildungen besser an Damen anpassen. Und sie sollten bestärkt werden, Trainer­ausbildungen zu machen.

Sehen Sie sich als Trainerin, die ganzjährig mit dem Team unterwegs ist, oder eher an einem Stützpunkt? Ich bin für alles offen. Ein Trainerjob im Skiverband würde viel an Präsenz und Intensität erfordern. Man ist 250 Tage im Jahr nicht zu Hause, trägt viel Verantwortung. Als Stützpunkttrainer wäre man mehr zu Hause und könnte seine Fachexpertise gut einbringen. Wir werden sehen.

Musik ist Ihre Leidenschaft, wie man seit dem WM-Song von Garmisch 2011 weiß – in welche Richtung soll es nun gehen? Ich habe im Juni 2017 meinen ersten selbst geschriebenen Song rausgebracht. Der Titel heißt „It’s up to you“ und handelt von mir. Im letzten Jahr bin ich oft aufgetreten – entweder zu zweit mit Akustikgitarre oder mit der gesamten Band. Die Bühne macht mir sehr viel Spaß und ich liebe es, live zu singen. Derzeit fülle ich mein Programm noch neben den eigenen Sachen mit englischen Pop- und Rock-Cover-Nummern, aber wir schreiben gerade an einem neuen Song, der im April rauskommt.

Ein Unterschied zum Einzelsport Skirennlauf ... Beim Skifahren war ich vom Start bis ins Ziel auf mich alleine gestellt, in der Band sind wir zu viert. Es macht sehr großen Spaß, mit so tollen Musikern gemeinsam an Nummern zu arbeiten und sie dann zu performen!

Das Interview führte Florian Madl