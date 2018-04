Mit dem grünen Daumen ist das so eine Sache. Unauffällig sieht er jetzt noch aus, so ohne Erde unter dem Nagel und in den feinen Hautfalten. Doch er juckt schon. Denn während erste Samen unter der frisch umgegrabenen Erde schlummern und zarte Pflänzchen aufs Einsetzen warten, gedeihen die Gartenträume prächtig.

Das Fleckchen Erde soll etwas hermachen, in bunten Farben erblühen – und im besten Fall auch Ertrag bringen, in Form von Kräutern, Gemüse und Obst.

Der Garten wird wieder genützt

Für viele Tiroler hat sich der Traum vom bloßen Ziergarten mit hübschen, aber ungenießbaren Pflanzen nämlich ausgeträumt. In der heutigen Zeit gebe es wieder mehr Bewusstsein für einen Nutzgarten, sagt einer, der es wissen muss. Manfred Putz ist Geschäftsführer des Verbandes der Tiroler Obst- und Gartenbauvereine, die unter dem Namen „Grünes Tirol“ firmieren. Und er weiß: „Der Obstbaum gewinnt wieder an Bedeutung, Gemüse und Kräuter werden wieder gerne angebaut – und nicht nur im Garten, sondern auch am Balkon und auf der Terrasse.“

Lebensmittelskandale und ein erfolgter Rückzug ins eigene Refugium hätten dazu beigetragen. „Die Leute essen lieber selbst angebautes Gemüse und wollen sich wieder mehr im Garten beschäftigen.“ Mit diesem Trend geht es zurück zu den Wurzeln.

Bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg seien die Gärten in Tirol nämlich vor allem für Nutzpflanzen genutzt worden. Mit friedlicheren und finanziell üppigeren Zeiten hatte der Ziergarten dann in den 1970er- bis 1990er-Jahre einen „unglaublichen Aufschwung“.

Jetzt seien die Tiroler durchaus wieder gewillt, aus dem schicken Rasen ein kleines Feld auszustechen oder den sonnigen Balkon in einen wuchernden Selbstbedienungsladen zu verwandeln.

Platz dafür ist vorhanden: Laut der Landesstatistik gibt es mit Stand Oktober 2017 insgesamt fast 194.500 Gärten im weitesten Sinn. Sie verteilen sich auf knapp 11.600 Hektar und machen 0,9 Prozent der Landesfläche oder 8,6 Prozent des Dauersiedlungsraumes aus.

Durchschnittlich ist ein Garten fast 600 Quadratmeter groß. Genug Spielraum für starke Bäume, dicke Hecken und zarte Pflänzchen. Der Daumen zeigt also nach oben und die Zeichen stehen heuer auch auf Grün. „Das Jahr hat gut begonnen“, ist Putz derzeit unbesorgt. „Wir haben einen normalen Vegetationsbeginn, die Obstbäume sprießen. Es wird jetzt alles schnell zu blühen und wachsen beginnen“, prophezeit der Gartenexperte und bleibt doch vorsichtig.

Eisige Männerschar abwarten

Denn es gilt noch eine Männerschar abzuwarten, die den zarten Pflänzchen nur allzu schnell die kalte Schulter zeigt. Die Eisheiligen Mitte Mai können in Tirol immer für unerwünschte Überraschungen sorgen.

Das weiß auch der Innsbrucker Gärtner Christian Jägerbauer, der die Fans der bunten Flora noch zu Geduld aufruft. Die derzeit milden Temperaturen und Lockrufe der Geschäfte sind trügerisch. „Einige Märkte verkaufen bereits Paprika-, Tomaten- und andere Pflanzen. Doch für die ist es noch zu früh“, warnt Jägerbauer.

Sind die Eisheiligen schlecht gelaunt, können sie die Aussaat, wie im letzten Jahr bei zahlreichen Obstbäumen, zunichtemachen. „Wenn die Eismänner vorbei sind, sind wir Mitte Mai sicher“, gibt Putz die Steckrichtung vor.

Däumchen-Drehen ist noch lange nicht angesagt.

Es gibt genügend grüne Alternativen, die kalte Zeiten vertragen. Welche Kräuter und Pflanzen jetzt ins Freie dürfen und wie beim Einsetzen nichts schiefläuft, erklärt Jägerbauer unten.

Gartenlose „Gründäumlinge“ dürfen derweil auch schon losgarteln. Der Balkon – ob groß oder klein, schattig oder sonnig – soll und mag begrünt werden: „Pflanzen am Balkon verbessern die Luft und die bunten Farben bringen Freude in den Alltag“, sagt Kristina Hamilton. In ihrem Buch „Große Gartenfreude mit kleinem Budget“ (Löwenzahn Verlag, 19,90 Euro) beschreibt die Gartenplanerin, wie auf wenigen Quadratmetern viel grünes Glück entstehen kann.

„Das Wichtigste sind große Tröge“, sagt die Expertin. Da diese viel Wasser speichern und der Tiroler Föhn sie nicht so leicht umblase, seien sie am besten geeignet für den Minigarten auf der Veranda. Dazu gibt sie gleich einen Upcycling-Tipp: „Ein Mörteltrog aus dem Baumarkt eignet sich hervorragend als Balkontopf und ist sehr günstig.“ Den könne man nach Belieben verschönern, zum Beispiel mit Rindenmatten als Verkleidung.

Vor dem Einpflanzen empfiehlt Putz, sich vor dem Kauf genau zu überlegen, welche Pflanzen sich wofür am besten eignen. „Ein Golden Delicious Apfelbaum wird im Unterland nicht gut gedeihen, ein Topaz, Jakob-Fischer oder Boskop hingegen schon. Das sind widerstandsfähige Sorten, die in Tirol gut wachsen.“ Für Putz fängt hier der Pflanzenschutz an.

Hobbygärtner benötigen aber gar keinen großen Obstgarten. Auch auf Balkonien kann man frisches Obst und Beeren ernten: „Befestigen Sie sich einfach ein Spalier an der Wand und setzen dort Himbeeren und Brombeeren. Die lieben den Halbschatten am Balkon, genauso wie die Ribisel“, erklärt Hamilton. Als besonders schönen Obststrauch empfiehlt die Expertin Apfelbeere, auch Aronia genannt. „Die Beeren schmecken ausgezeichnet und im Herbst färben sich außerdem die Strauchblätter sehr schön.“

Für noch mehr Pflanzenschutz soll der Balkon oder Garten zum Paradies für Insekten werden: „Mit dem Patagonischen Eisenkraut, dem Sonnenhut und Carex-Gräsern kann man sich Schmetterlinge und Bienen direkt vor die Balkontüre holen“, sagt Hamilton. Nützlinge entpuppen sich schnell als die bes­ten Freunde der Gärtner. Sie vertilgen anfallende Schädlinge und der Pflanzenschutz erledigt sich fast von selbst. „Naturbereiche“ im Garten, wie Putz es nennt, können dabei „positive Lebens- und natürliche Rückzugsräume“ für Nützlinge schaffen. Regionale Sorten seien für ihn die beste Wahl. Schlehdorn, Flieder, Holunder oder Kornellkirsche kommen dem Gartenexperten dabei in den Sinn.

Die im letzten Jahr in Tirol wütenden Buchsbaumzündler und asiatischen Kirschessigfliegen könnten aber auch heuer wieder für Probleme sorgen. Die eigenen Pflanzen behalten Gärtner deshalb am besten immer im Auge. Wer Schädlinge erspäht, sollte Rat vom Experten holen und dann reagieren. Gift, das oft auch wertvollen Nützlingen zu Leibe rückt, ist hierzulande kaum ein Thema. Das seit 2016 geltende neue Pflanzenschutzmittelgesetz habe laut Putz noch einmal zu einem starken Rückgang von chemischen Mitteln im Privatgarten geführt.

Die eingewanderten Schädlinge, vom Feuerbrand bis zur Kirsch­essigfliege, sind für Putz ein Produkt des Klimawandels. „Damit müssen wir leben.“ Die milderen Temperaturen hätten jedoch auch ihr Gutes. So würden sich die Tiroler derzeit für Weinstöcke sehr interessieren. „Der Anbau ist mittlerweile fast im ganzen Land möglich.“

Im Hausgarten gehe es dabei weniger um den Rebensaft, sondern um das schöne Ranken und um die Möglichkeit, Tiroler Trauben im Herbst zu naschen. Daneben landen schon mal neuseeländische Kiwi oder süditalienische Feigen auf den Erntetellern. Denn mittlerweile gedeiht hierzulande auch dieses exotische Obst.

Noch wurde der grüne Daumen dafür und für andere Pflanzen wenig geschunden. Schrammen und Schnitte hat er bislang keine davongetragen. Das gerade begonnene Gartenjahr wird all das aber zu Tage fördern. Dann nämlich, wenn man ernten will, was gerade gesät wird. Unter dem erdverkrus­teten Daumen steckt dann vielleicht doch ein wahrhaft grüner.