Von Evelin Stark

Innsbruck – Die Uhr zeigt auf zwölf, die Energie geht Richtung null. Essen muss her, und das schnell! Eine ausgiebige Pause machen ist aber bei vielen Jobs nicht drin. Man will ja schließlich nichts verpassen im Büro. Bloß nicht den Bildschirm verlassen, und wenn, dann zumindest nur ganz kurz.

Viele Arbeitnehmer greifen daher mittags gern zum belegten Brot. Schnell etwas vom Bäcker ums Eck zu holen oder sich ein Wurstbrot von zuhause mitzunehmen, scheint die zeit- und kostengünstigste Variante zu sein.

Dabei gäbe es Alternativen: „Den meisten Leuten ist nicht bewusst, dass sie die Fleischbällchen oder Kartoffeln vom Vorabend auch mit ins Büro nehmen können“, sagt Johanna Moser. Die Diätologin unterrichtet deshalb im Mai einen Kurs zum Thema „Es muss nicht immer Wurstsemmel sein – Mittagessen im Büro“ an der Volkshochschule Innsbruck. Ihre Botschaft: „Wir müssen dem Mittagessen mehr Gewicht geben.“

Das Problem beim belegten Brot sei, so die Innsbruckerin, dass es nur ein kurzfristiger Energiespender ist. „Außerdem wird Brot bei uns viel zu frisch verkauft. Früher stand es nach dem Backen länger im Regal, das ist heutzutage bei den meisten Bäckereien nicht mehr üblich“, erklärt die Diätologin. Die Backtriebmittel arbeiten im Darm weiter, was viel Energie koste und die Konzentrationsfähigkeit beeinflusse. Dazu komme, dass viele Menschen Weizen schlecht vertragen.

Moser rät deshalb ab vom frischen Brot und hin zum Gekochten. Nicht erschrecken, das geht ganz einfach: „Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir zum Beispiel das Abendessen von gestern mitnehmen und in der Büroküche aufwärmen, oder es auch kalt essen“, so die Expertin. Warm oder kalt sei nicht wichtig, nur dass es gekocht ist, spiele eine Rolle. Der Grund: „Rohe Lebensmittel wie Salat sind zu schwer verdaulich. Das ist kontraproduktiv, wenn ich nach dem Essen arbeiten muss.“

Gekochte Gerichte täten wiederum der Verdauung gut und böten genügend Energie für den Rest des Arbeitstages. „Sonst isst man ständig neben dem Arbeiten oder hat Heißhungerattacken, was auch nicht gesund ist“, weiß Moser. Eine weitere Möglichkeit wäre, sich etwas Gekochtes vom Metzger oder Supermarkt zu holen. Ein halbes Brathuhn oder Reisgerichte nennt die Essens-Expertin als mögliche Alternativen. Oder: „Wenn man noch Kartoffeln vom Vortag übrig hat, kann man die mitnehmen, sich eine geräucherte Forelle vom Supermarkt kaufen und schon hat man eine Mahlzeit.“

In ihrem Kurs will Johanna Moser den Teilnehmern näherbringen, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Wurstsemmelroutine abzuschütteln. Das macht sie mit einfachen Alternativen, die dem nachmittäglichen Tief vorbeugen, ohne zu sehr zu sättigen. „Zu üppige Mahlzeiten sind schwierig im Arbeitskontext“, sagt sie. Von fettem Fleisch oder Käsespätzle rät sie deshalb ab.

Beim nächsten Zwölfschlagen der Uhr könnte der hungrige Weg in der Pause also vorbei am Bäcker und hinein in den nächsten Supermarkt führen. Da gibt es nicht nur Speisen für sofort, sondern auch Zutaten für das Abendessen, das morgen bereits die Mittagspause füllen könnte.