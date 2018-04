Herr Yazdi, sind Sie auf Face­book angemeldet? Kurosch Yazdi: Nein. Ich wusste nie, wofür ich das brauchen sollte. Das einzige soziale Online-Medium, wo ich angemeldet bin, ist Xing. Da schaue ich einmal im Jahr hinein.

Ab wann ist Facebook eine Sucht? Yazdi: Wenn mein normales Leben nicht mehr möglich ist. Zu uns kommen junge Menschen, die ihre Lehrstellen verlieren, weil sie sich weigern, ihr Handy wegzulegen.

Sie haben ein Facebook-Aufhörbuch geschrieben. Nur Facebook zu löschen, dürfte aber nicht reichen. Yazdi: Es geht um die Frage, wie viel kann ich konsumieren, um familiär und beruflich noch zu funktionieren. Auf Facebook wird weltweit mehr Zeit verbracht als auf allen anderen sozialen Netzwerken zusammen. Man muss schon aufpassen, dass man dieselbe Zeit wie auf Facebook dann nicht woanders im Netz verbringt. Das wäre eine klassische Suchtverschiebung.

Hat es den Facebook-Datenskandal zum Wachrütteln gebraucht? Yazdi: Dem 16-Jährigen, der zu uns in Behandlung kommt, ist das egal. Aber viele haben so getan, als würde Facebook dazu dienen, dass Menschen friedlicher miteinander kommunizieren können. Das ist Quatsch. Es geht um beinharte Geschäfte und viel Geld.

Sie vergleichen Likes mit Kokain. Wie darf man sich diese Analogie vorstellen? Yazdi: Suchtkrank wird man, weil etwas das Belohnungssystem im Gehirn stimuliert, uns motiviert. So wie der Kokainsüchtige nichts anderes mehr im Kopf hat als das nächste Kokain, so hat der Internetsüchtige nichts anderes im Kopf, als wieder online zu gehen. Außerdem gibt uns das ein Rudel Glückshormone. Unsere soziale Motivation wird von der Internetindustrie schamlos ausgenutzt, indem man uns vortäuscht, wir seien in einem virtuellen Rudel. Keiner verlässt das freiwillig.

Sie bezeichnen Facebook als größte moderne Religion. Yazdi: Das sind natürlich pointierte Aussagen. Aber oft kommen junge Menschen zu uns, bei denen hat das einen derartigen Stellenwert, das ist wie für einen gläubigen Menschen die Bibel. Unser Hauptproblem ist, wie wir diese Menschen zu einer Behandlung motivieren sollen.

Liegt das auch an der breiten Akzeptanz für Facebook? Yazdi: Das ist das, was die Online-Industrie so genial geschafft hat. Sie hat ihre Produkte als zur Kultur gehörend erklärt, während Drogen wie Heroin, Kokain oder Crystal Meth das nicht sind. Ich bin ein Sonderling, weil ich nicht auf Facebook bin, nicht die zwei Milliarden, die es sind. Damit fällt es schwerer, das als Erkrankung zu definieren.

Ist Facebook damit eine unterschätzte Gefahr? Yazdi: Das glaube ich schon, weil es als Teil unserer Kultur gilt. Dasselbe hat lange für Zigaretten gegolten, mittlerweile gibt es da eine Trendwende. Aber ich befürchte, dass so etwas bei den Online-Medien so bald nicht zu erwarten ist.

Naht das Ende von Facebook? Yazdi: Es deutet gar nichts darauf hin. Facebook wird immer wieder für tot erklärt, aber das ist nicht der Fall. Jede Droge wird so viel konsumiert, wie sie verfügbar ist. Immer mehr und jüngere Menschen haben Smartphones und WLAN-Zugang. Es wäre völlig unlogisch, wenn man davon ausgeht, dass das Problem abebbt.

Lassen sich Reales und Online-Leben kombinieren? Yazdi: Das ist sicher möglich. Wenn die reale Welt Priorität hat, dann wird es kein Problem sein, wenn ich mal ein Urlaubsfoto poste.

Wie wichtig ist das Umfeld? Yazdi: Je besser die sozialen Bedürfnisse in der realen Welt erfüllt sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich unkontrolliert in die Online-Welt kippe. Das Problem ist, dass immer jüngere Menschen viel online sind, die gar kein reales Leben aufbauen können.

Inzwischen gibt es Reiseanbieter, die unter „digital Detox“ den Verzicht auf Smartphone und Internet anbieten. Ist das sinnvoll? Yazdi: Langfristig bringen Radikal-Kuren nichts. Es kann nützlich sein, um zu merken, ob man ohne Internet oder Smartphone ein Problem hat.

Wie viele Internetsüchtige kommen in Ihre Abteilung für Suchtkranke? Yazdi: Pro Jahr sind es 750 Kontakte. Wir haben jährlich 10.000 Kontakte mit Alkoholkranken. Aber die Zahl der Alkoholkranken ist seit Jahrzehnten konstant, die der Internetsüchtigen steigt massiv.

Wie schwer ist es, aus der Sucht herauszukommen? Yazdi: Es hängt alles von der Motivation ab, sich verändern zu wollen. Das Problem ist, dass diese bei jenen Alkoholikern und Drogensüchtigen, die eine Behandlung wollen, größer ist. Die Internetsüchtigen kommen meist unter Druck ihrer Eltern zu uns, sie fühlen sich online wohl. Wir versuchen, zu zeigen, dass die reale Welt Qualität hat.

Wie optimistisch sind Sie, dass es der Gesellschaft gelingt, das Internet maßvoll zu nützen? Yazdi: Ich bin kein Sozialforscher. Kurzfristig bin ich sehr pessimistisch, langfristig kann es sein, dass die Menschen einen Weg finden, angemessen damit umzugehen. Dagegen arbeitet aber die Internetindustrie. Der erste Schritt wäre, diese in den Griff zu bekommen. Dabei helfen Datenskandale: Staaten stellen Forderungen und verstehen, dass die Firmen nicht tun und lassen können, was sie wollen.

Das Gespräch führte Philipp Schwartze