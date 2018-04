Stefanie Bielowski kommt direkt vom Flughafen. Der Flug London – Innsbruck und retour ist glücklicherweise ein Klacks, denn von ihrer Wahlheimat England kommt die Innsbruckerin gerne auf Tirol-Besuch. Leider ziemlich selten, denn in England gibt’s nur vier Wochen Urlaub. Seit einigen Jahren arbeitet die 34-Jährige bei der traditionellen Holzbootwerft „Spirit Yachts“ in der Marina von Ipswitch, Suffolk. Dort wurde auch jenes Prachtstück designt, mit dem Daniel Craig in „Casino Royale“ nach Venedig segelte. Natürlich liegt da die Frage nahe, wie ein Tiroler Mädel zu einem derart ungewöhnlichen Job kommt?

Das Wasser ist ihr Element

Im Haus Bielowski ist das Segeln praktisch Familien-Leidenschaft. Mit sieben schnupperte Stefanie am Achensee erstmals Segelluft. Bei Urlauben mit der Familie entwickelte sie ihre Leidenschaft für das Yachten- und Streckensegeln. Schließlich ließ sie sich in Graz zur Skipperin ausbilden und schipperte fortan Gäste auf Urlaubstörns durchs Meer. Einmal überstellte sie eine Luxus-Yacht von Malaysia nach Neuseeland, vier Monate dauerte die Überfahrt. In Indonesien tuckerte sie von Insel zu Insel. Langweilig wurde ihr dabei nie. „Diese Phänomene am offenen Wasser“, schwärmt sie, „wenn du nachts aufwachst und du siehst diesen Sternenhimmel oder das grün leuchtende Wasser unter dem Boot!“ Natur pur und die totale Entschleunigung, so ohne Handy­empfang.

Das Segeln allein genügte ihr bald nicht mehr. Sie wollte mehr über die Technik, die in den Booten steckt, wissen. Und entdeckte eine Akademie für traditionellen Bootsbau in Süd-England. Noch während der einjährigen Ausbildung bekam sie einen Job bei „Spirit Yachts“. Ein Lottosechser. „Die ,Spirit’-Boote waren nämlich schon immer meine Lieblinge.“

Es sei eine beeindruckende Produktion, 40 Bootsbauer, davon nur zwei Frauen, für sie wie eine zweite Familie. Man sitzt ja auch sprichwörtlich im gleichen Boot: Der „Spirit“-Geschäftsführer besitzt sein eigenes Regatta-Team, die Tirolerin ist natürlich dabei. Nach der Arbeit geht’s deshalb meistens zum Training auf Wasser. Auch die Pausen verbringen alle zusammen. „Wir haben eine Tea-Lady und die serviert täglich um zehn und um 15 Uhr Tee, Scones und Gebäck. Sehr britisch“, schmunzelt sie.

Mit dem Boot zurück zur Natur

Was noch für ihre Wahlheimat spricht: „Der frische Fisch und die Wochenendtrips ins eineinhalb Stunden entfernte London“, zögert sie nicht lange. Im Moment werkt das Team gerade an einem Prestige­projekt: Das Boot ist 111 Fuß (ca. 34 Meter) lang und kostet mehrere Millionen Euro. „Das ist das größte Holzboot, das seit den 1930er-Jahren gebaut wurde“, sagt Bielowski. Körperlich anstrengend sei es, reine Handarbeit. Man verwende unterschiedliche Holzarten, Naturmaterialien und spezielle Klebstoffe (z. B. Harze). Das Holz zu biegen, verlange nach einer eigenen Technik ebenso wie das Abdichten. „Boote zu bauen, heißt, Probleme zu lösen. Es braucht Geduld und Liebe“, sagt Bielowski. Die Yachten sind aufwändig in der Instandhaltung – mal ist das Deck neu zu verlegen, mal ein Holzmasten auszutauschen –, aber grundsätzlich halten sie ewig.

Im Juni wird Bielowski mit Familie und Freunden („seit Jahren die gleiche Crew“) in Griechenland an Bord gehen, im Herbst sticht sie mit einer Freundin in die kroatische See. Das Segeln lässt sie nicht los. So sieht es wohl aus, wenn jemand genau sein Ding gefunden hat. (Kathrin Siller)