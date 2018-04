Kennen Sie einen Herrn oder eine Frau Schwaighofer? Dann wissen Sie vielleicht, was ein „Schwaighof“ war. Nein? „Ein ‚Schwaighof‘ ist etwas ganz Besonderes im tirolerisch-bayerischen Raum“, weiß Thomas Bertagnolli, Kustos des Museums Tiroler Bauernhöfe in Kramsach. Als „Schwaige“ hat man früher eine Viehherde bezeichnet. „Im 12. und 13. Jahrhundert sind im Alpenbereich Schwaighöfe entstanden, in denen Milchwirtschaft betrieben wurde. Die Bauern mussten ihren Zehent in Milch leisten. Später wurde der Zehent in Geld umgewandelt und im 15. Jahrhundert sind die Schwaighöfe verschwunden, weil sie nicht mehr rentabel waren.“ Wer Schwaighofer heiße, wisse, dass seine Verwandten Milchbauern waren.

Beim Durchblättern des Bildbands „Tirol unter alten Dächern“ (Tyrolia, 144 S., 29,95 Euro) stolpert man über viele, heute fast vergessene, bäuerliche Bezeichnungen. Bertagnolli hat den Band mit Johann Knoll und Georg Keuschnigg (beide Verein Museum Tiroler Bauernhöfe) sowie Karl C. Berger (Leiter Tiroler Volkskunstmuseum) zusammengestellt. Fotograf Roland Defrancesco hat dafür alle 14 historischen Bauernhöfe und 24 der Nebengebäude abgelichtet. Es ist vom Gaden die Rede und von der Harpfe, vom Badehaus und der Austragskammer und so manch ein Begriff verleitet den modernen Tiroler auf eine falsche Fährte. Denn wer nun glaubt, die Harpfe sei ein Bett, täuscht sich und in der Austragskammer sind keine Kinder ausgetragen worden – im Gegenteil – und das Badehaus war nicht nur für die Körperpflege da.

Die Reichen ins Ausgedinge

Am leichtesten ist es da noch, sich vorzustellen, wozu man eine Rauchküche genutzt hat – überhaupt, wenn man ab und zu Rauchkuchlknödel auf dem Teller hat. „Das waren offene Bruchsteinherde auf einer steinernen Plattform. Der Rauch ist an den Plafond gestiegen, wo von Selchstangen Würste und Fleisch hingen, um sie haltbar zu machen“, erklärt Bertagnolli. Ende des 19. Jahrhunderts sei die Rauchküche von der Rauchkammer mit einem Sparherd – um Holz zu sparen – abgelöst worden. Ganz so verraucht ging es dann nicht mehr zu.

Oberhalb der Küche befand sich die wärmste Stube, die für den Bauern reserviert war. Solange er das Regiment hatte, durften Söhne und Töchter nicht heiraten und mussten als Mägde und Knechte auf dem Hof schuften. Erst wenn der Bauer an den ältesten Sohn übergab, durfte dieser in die warme Stuben ziehen und Kinder bekommen. Die Altbauern übersiedelten, wenn sie reich waren, ins Ausgedinge – eine Mini-Kopie des Hofes. Viel öfter jedoch mussten sie in die ärmliche Austragskammer ziehen, schildert Bertagnolli. Verständlich, dass viele die Übergabe lange hinausgezogen haben.

„In die Harpfen“ haben sie sich dort wohl auch nicht „gehauen“, wie man heute sagt. Denn die stand am Feld und darüber hing das Getreide zum Trocknen. „Die Harpfe oder Harfe bestand aus zwei Pfosten, die mit Rundlingen quer verbunden wurden. Es gab sie nur in Osttirol, wo sie aus dem slowenischen Raum herübergekommen ist. Durch die Form eines Lattenrosts entstand wahrscheinlich die Ableitung zum Bett“, erklärt der Kustos. Im restlichen Tirol verwendete man zum Trocknen des Heus Schwedenreiter, deren Bezeichnung übrigens nichts mit dem 30-Jährigen Krieg zu tun hat. Damals gelangten keine Schweden nach Tirol.

Schwitzen und Dörren

Die Römer waren aber bekanntlich sehr wohl in Tirol. Sie haben die Schwitzkultur mitgebracht, und damit die Badehäuser. Die Bauern haben die einräumigen kleinen Hütten, die von außen beheizt wurden, aber nicht nur als Sauna genutzt. „Drinnen haben sie Flachs zum Dörren aufgehängt. Denn erst dann konnte man die Schale aufbrechen und aus der inneren Faser so genanntes Bauernleinen für robustes Arbeitsgewand, Tisch- und Bettwäsche herstellen“, weiß Bertagnolli. Auch Äpfel, Birnen und Zwetschken wurden darin gedörrt und haltbar gemacht. Nur am Sonntag, wenn die Arbeit ruhte, widmeten sich die Bauern der Hygiene und setzten sich in die Schwitzhütte. Natürlich waren sie dabei nackt, und dieses liederliche Leben passte der Kirche nicht. „Sie drohte mit dem Fegefeuer und die Schwitzhütten sind recht schnell verschwunden. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts sind die Badehäuser verboten worden. Im bäuerlichen Bereich blieben sie zum Trocknen noch lange erhalten.“

Nicht getrocknet aber eingelegt mussten Kraut und Rüben werden, die im Herbst geerntet wurden, Denn in der kalten Jahreszeit gab es nicht viel. Im Gaden, einem kühlen Lagerraum, oder im einräumigen, steinernen Haus wurden die Vorräte in Fässern mit Salz- oder Essiglake aufbewahrt, damit sie nicht schimmelten. „Der Gaden gerät heute total in Vergessenheit“, sagt Bertagnolli. Im Buch lässt er die Vergangenheit aufleben. (Theresa Mair)