Von Evelin Stark

Innsbruck — Kartoffelschalenchips kann man sich ja gerade noch vorstellen. Den Strunk des Fenchels mitkochen und essen: O. K. Aber die Blätter von Radieschen, Kohlrabi und Rettich nicht ritsch-ratsch in den Biomüll werfen? Und die Schale der Wassermelone einmachen? Nein! Oder doch?

Möglichst verschwendungsfrei zu kochen, ist ein Trend, der schon seit einigen Jahren in der Welt der Profi- und Hobbyköche zu beobachten ist. Der englische Starkoch Fergus Henderson ist mit seinem Bestsellerkochbuch „Nose to Tail" aus dem Jahr 1999 und der Idee, von Kopf bis Fuß alles vom Tier zu verkochen, einer der Vorreiter dieses Trends.

„Ich habe Henderson damals interviewt, als ich damit anfing, mich mit Gemüseteilen, die wir wegwerfen, zu beschäftigen", sagt Esther Kern. Die Gastrokritikerin, Journalistin und Gemüsescout aus Zürich hat 2014 auf waskochen.ch mit einer „Aktion für verschmähte Gemüseteile" begonnen, um herauszufinden, was Karottengrün und Co. in der Küche hergeben.

Eingemachte Schale der Wassermelone

Zutaten (für drei Einmachgläser à 200 ml): 400 g Wassermelonenschale (mit einem Rest vom Fruchtfleisch)

200 ml Weißweinessig

100 ml Wasser

180 g Zucker

1 TL Salz

1 TL weiße Pfefferkörner

10 g frischer Ingwer 5 Gewürznelken (nach Belieben) Zubereitung: Die dunkelgrüne, feine Haut der Wassermelone mit einem Sparschäler abschälen. Den verbleibenden weißen Teil der Schale mit Fruchtfleisch-Schicht in 1 Zentimeter breite und 3 bis 5 Zentimeter lange Stücke schneiden. Essig, Wasser, Zucker und Salz unter Rühren zum Köcheln bringen. Sobald sich der Zucker aufgelöst hat, die Melonenstücke mit den Gewürzen beigeben und drei Minuten köcheln. Heiß in Einmachgläser abfüllen. Im Kühlschrank aufbewahren und idealerweise innerhalb von 14 Tagen konsumieren. Tipp: Passt wunderbar zu Käse oder auch als Zutat in einen Salat. Dieses Rezept fand Esther Kern in einem deutschen Einmach-Kochbuch aus dem Jahr 1900 — Ludovica von Pröppers „Das Einmachen der Früchte", das 2015 im Aischines Verlag als Neuauflage erschienen ist. (leaf-to-root.com/Esther Kern)

Gleichzeitig machte sie sich selbst an Schäler und Kelle, um Obst und Gemüse vom Blatt bis zur Wurzel zu verarbeiten. „Ich habe bei meiner Arbeit als Journalistin immer wieder Spitzenköche getroffen, die mehr Teile vom Gemüse verkochten, als es üblich ist", erzählt die 48-Jährige. Von Artischockenstängeln über Radieschenblätter bis zu Kartoffelschalen sei viel Überraschendes dabei gewesen.

Das Ergebnis, „Leaf to Root" — angelehnt an Hendersons „Nose to Tail" —, ist einerseits ein stetig wachsender Blog mit immer neuen Rezepten zum Thema. 2016 erschien ihr Kochbuch mit demselben Titel, das den dritten Preis in der Kategorie „Best Vegetarian Cookbook Worldwide" der „Gourmand Awards" erhielt.

Wichtig sei, bei der Verarbeitung ungewohnter Gemüseteile zu wissen, welche Dinge nicht essbar sind: „Bei Nachtschattengewächsen wie der Tomate enthalten die Rispen und Blätter Giftstoffe, Köche arbeiten aber trotzdem damit, weil sie sagen, es ist eine Frage der Menge."

Deshalb rät Kern speziell Einsteigern, mit Einfachem wie Radieschen- und Kohlrabiblättern zu beginnen. „Speziell mit Radieschenblättern gibt es simple Rezepte, und es schmeckt super", sagt die Autorin. Wichtig dabei: Es müsse gut sein, machbar und auch einmal schnell gehen können. Ansonsten würde es auch keiner machen: „Praktikabel wird es nämlich nur über den Geschmack", so Kern. Dass dabei auch weniger Abfall produziert wird, sei das Sahnehäubchen dabei.