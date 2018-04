Herr Bogner, Sie sind bekannt als Designer, Skirennfahrer und Filmemacher. Als Kind antworteten Sie auf die Frage, was Sie beruflich machen wollen, allerdings etwas ungewöhnlich: Sie wollten „Amerikaner“ werden. Warum? Ich war ein Kriegskind, 1942 geboren. Wir hatten kaum etwas zu essen. Die amerikanischen Besatzungsmächte hatten alles, was Kinder wollen – Schokolade zum Beispiel. Sie waren die „Heroes“ für uns, großzügig und freundlich.

Sind Sie heute wiederum froh, Deutscher zu sein? Ich habe acht Jahre in den USA gelebt und gemerkt, dass Amerikaner auch nur Menschen sind. In der Ferne lernt man die Vorzüge der Heimat wertzuschätzen.

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang trug das deutsche Team heuer erstmals seit 1936 keine Bogner-Anzüge, sondern Adidas. Beim Weltcup in Kitzbühel hingegen siegte Thomas Dreßen im Bogner-Outfit. Genießen Sie diesen Anblick oder überlegen Sie, was man noch verbessern könnte?

Ich bin stolz! Schließlich kenne ich die Streif sehr gut und bin da auch runtergefahren. Einmal mit der Kamera hinter einem Vorläufer her – eine aufregende Kameraführung, den Kerl von oben bis unten nicht aus dem Bild zu verlieren.

Wenig später rief der Produzent des nächsten James-Bond-Films bei Ihnen an ... Das war eine Überraschung! Stellen Sie sich das vor: Der Produzent ruft einen Amateur an. Er suchte einen Kameramann, der Ski fahren kann – davon gab es damals nicht viele. Bond-Autor Ian Fleming hatte nämlich Skisequenzen ins Drehbuch geschrieben, weil er länger in Kitzbühel gelebt hat. Allerdings durfte ich anfangs die Kamera nicht selbst führen. Wir drehten damals in England. Am Wochenende bin ich heimgefahren, habe Freunde geholt und mit ihnen Fahrtaufnahmen gemacht. Die habe ich dann zu den Bond-Dreharbeiten geschmuggelt. Die Zuständigen haben sie zufällig gesehen, sie kamen super an und siehe da – ab dem Moment habe ich die Kamera bekommen.

In Folge wirkten Sie in vier James-Bond-Filmen mit. Hatten Sie vor so manchem dieser sehr spektakulären Drehs Angst? Spannung ist immer drin, wenn man etwas Neues ausprobiert. Einmal bin ich mit der Kamera auf Skiern eine Bobbahn hinuntergerauscht. Nicht so wahnsinnig schwierig für Abfahrtsläufer, die eisige Pisten gewöhnt sind.

Allerdings filmten Sie dabei Motorradfahrer mit Spikes auf den Reifen, die hinter Ihnen die Bobbahn hinabrasten ... Man muss eben die richtigen Leute auf den Motorrädern haben. Aber damals war ich mit den weltbesten Stuntmen unterwegs.

Was halten Sie von der Entwicklung der Stunts – etwa in den aktuellen Bond-Filmen? Grandios, wie sich der Sport entwickelt und was die Kerle heute können. Das sind noch mal ganz andere Dimensionen. Hängt aber auch mit dem Material zusammen. Und der Ausbildung. Aber in Summe muss die Idee stimmen – die Geschichte muss passen und die Stunts, um Zuseher für die Dauer des Films zu faszinieren.

1986 kam Ihr eigener Sport-Film „Fire & Ice“ in die Kinos. Hat Sie der Erfolg des Films überrascht? Absolut! Wir haben sieben Jahre dafür gedreht. Keiner konnte ahnen, dass das ein Erfolg wird. Aber die Filmmusik landete auf Platz zwei der deutschen Musikcharts, der Film war damals der zweiterfolgreichste der deutschen Kinocharts.

Der ursprüngliche Plan für Sie war keine Filmkarriere. Vielmehr sollten Sie in die Fußstapfen Ihres Vaters Willy Bogner senior treten, dem mehrfachen deutschen Meis­ter in der Nordischen Kombination, der seit 1932 Sportbekleidung herstellte und verkaufte.

Ich wollte die beiden Aspekte von Anfang an verbinden.

War Ihr Vater einverstanden? Er fand das cool! Schließlich haben wir auf Filmfestivals Preise gewonnen und er wusste, wie gut es der Firma tut, wenn man medial ganz vorne mitspielt. Im Übrigen setzte mein Vater den ersten Impuls zu meiner Filmleidenschaft.

Inwiefern? Er kaufte sich eine Kamera, um seine Jagdleidenschaft zu dokumentieren, für die er die Welt bereiste. Ich habe mir die Kamera unter den Nagel gerissen und gelernt, damit umzugehen, als ich stundenlang in der Wildnis unterwegs war, um Murmeltiere zu filmen.

Seit über 80 Jahren kann man folglich Bogner-Skibekleidung kaufen. Welcher Aspekt in der Modeentwicklung fasziniert Sie? Die große Kunst war und ist, dass Kleidung gut aussieht und wettertauglich ist. Bei den unterschiedlichsten Bedingungen. Wir haben die Skimode erfunden! Vorher war das Ganze im Grunde nur Funktionskleidung.

Das Interview führte Judith Sam