Von Sabine Strobl

In den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes ist seine Ernährung noch denkbar einfach: Muttermilch oder das Fläschchen mit Pre-Nahrung. Ab der 17. bis zur 26. Woche beginnt der Nachwuchs schon in einer anderen Liga mitzuspielen. Es ist an der Zeit, die Beikost einzuführen. Und Eltern beobachten, wie Karotte mit Pastinake, Hirse mit Rind, Apfel mit Banane ankommen. Die Diätologinnen Gerti Grissenauer, Claudia Peters und Therese Kurtze haben sich auf Beikost spezialisiert und bemühen sich in Tirol, die jungen Mütter und Väter beim Thema Beikost auf dem Laufenden zu halten und mit so manch einem hartnäckigen Vorurteil aufzuräumen.

Dazu werden, vom Land Tirol unterstützt, auch Kochworkshops angeboten. Gibt es doch kaum ein Thema, bei dem so viele Menschen im Umfeld der jungen Familie mitreden wie bei der Ernährung.

Beikost selbst kochen

Auch das Überangebot von Ratgebern und Tipps aus dem Internet tragen zur Verunsicherung bei. „Wir Diätologinnen bereiten mit den Eltern Beikost frisch zu. Die Kost wird schmackhaft, ohne lange in der Küche zu stehen, und kann eingefroren werden. Wir wollen den Eltern Sorgen nehmen und Sicherheit geben“, erklärt Gerti Grissenauer den Hintergrund der etwas anderen Kochshow. Die Diätologinnen bedauern, dass die Beikostempfehlungen des Gesundheitsministeriums, gemeinsam mit Sozialversicherungsträgern und der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), „wenig bekannt“ sind. (Vgl.http:/bit.ly/2FirJo8)

Allergievorsorge heute

So ist heute keine Rede mehr von einer falschen und richtigen Reihenfolge bei der Einführung von Nahrungsmitteln. „Eltern können sehr individuell an das Thema herangehen. Das Tempo, wie schnell neue Lebenmittel in den Speiseplan aufgenommen werden, wird dem Baby angepasst“, erläutert Therese Kurtze. „Babys wissen auch, wann sie satt sind.“

Eltern können ruhig alle paar Tage ein neues Nahrungsmittel einführen. Typisch ist ein Brei aus Gemüse, Fleisch und Getreide mit ein paar Tropfen Öl (wie Raps-, Oliven-, Leinsamen-, oder Sonnenblumenöl). Der Hauptanteil besteht aus Gemüse (Ballaststoffe, Vitamine). Für eine Portion kann ein Esslöffel Fleisch (z. B. Rind) dazugegeben werden, das deckt den Eisen-, Zink- und Selenbedarf. Für Energie und Sättigung erweisen sich Kartoffel, Reis und Co. als zuständig. Wichtig ist, dass am Anfang alles sehr weich gekocht wird. Wie Grissenauer betont, ist es völlig normal, wenn ein Lebensmittel erst nach mehreren Versuchen angenommen wird.

Eine Trendumkehr hat außerdem bezüglich der Allergievorsorge stattgefunden. Lange verpönte Lebensmittel wie Fisch, Nuss, Ei und Milch müssen gesunden, nicht allergischen Babys im ersten Jahr nicht mehr vorenthalten werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Allergierisiko generell nicht steigt. Umgekehrt bringt der Verzicht auf allergene Lebensmittel keinen Vorteil in der Allergieprophylaxe.

Was zu beachten ist? Das Ei wird hart gekocht. Bei Fisch raten die Fachleute zu Saibling, Forelle und Lachs. Milch (für Babys ab sechs Monaten) kann für das Anrühren von Getreidebrei verwendet werden. Verzichtet wird auf ganze und gehackte Nüsse, weil sie eingeatmet werden können. Fein gerieben können sie aber in den Brei gestreut werden.

Es empfiehlt sich, bald einen Löffel gepressten Apfel- oder Orangensaft in den Brei zu geben, damit Eisen gut aufgenommen werden kann. Obstsaft ist für Kinder süß genug, erinnert Diätologin Claudia Peters. Nicht auf der Zutatenliste stehen aber Salz, Zucker, Honig und Süßungsmittel.

Vorgelebte Vielfalt

Ab dem achten Lebensmonat wollen Kinder selbst einzelne Lebensmittel zum Mund führen. Die Konsistenz des Breis wird grober. Spätestens ab dem zehnten Lebensmonat kommt zur Pre-Nahrung und Muttermilch auch Wasser dazu.

Übrigens dienen Eltern als Vorbilder, wenn es darum geht, auf die bunte Welt von Pastinake und Apfel neugierig zu machen.