Ischgl — „Atemlos", meint Ischgls­ Tourismusdirektor Andreas Steibl auf die Frage, wie es ihm denn vor dem Helene-Fischer-Open-Air gehe. Um 21 Uhr abends kam der Schlagerstar gestern im Paznauntal an, um heute, Montag, auf der Idalpe die Bühne zu rocken. Nicht irgendeine Bühne übrigens: „Zwei aufgepäppelte Screens machen die Show-Plattform zum Spektakulärsten, was wir jemals hatten", hält Steibl fest.

Dabei hält sich der offiziell 1,58 m kleine Superstar ansonsten mit Sonderwünschen zurück — und davon hatten die Ischgler schon allerhand: Ein Künstler verlangte im Backstage-Bereich auf 2500 m Seehöhe einen Flipperautomaten, einen gelüstete es nach speziellem Orangensaft aus Südamerika, einen anderen nach einer Ledercouch aus Finnland.

Wer das war, darüber hüllen sich die Verantwortlichen im Paznauntal in Schweigen. Und das gilt auch für die Summe, mit der man Helene Fischer (33) zum heutigen Konzert lotste: „Wie in Fort Knox" sei die Zahl unter Verschluss, aber rechnen würde sich das Engagement allemal: „Die Besucher des Konzerts sind seit Donnerstag da und bleiben bis Dienstag", erklärt Andreas Steibl. 250 Journalisten tragen die Werbebotschaft zudem in die weite Welt hinaus — und dort will eines Tages auch Helene Fischer ankommen.

Das Promi-Magazin InTouch prophezeite der 33-Jährigen, dass ihr die Isch­gler Bühne angesichts zugkräftiger Vorgänger wie Robbie Williams selbst einen „mächtigen Karriere-Sprung" bescheren könnte: „Und zwar in Richtung Ausland!"

Die Gegenwart heißt vorerst allerdings Ischgl, Skifahren wird sich für den Superstar jedoch kaum ausgehen. Bereits am Dienstag reist Helene Fischer Richtung Flughafen München. Zu Atem kommt sie in diesen Tagen wohl selbst kaum. (floh)