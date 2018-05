Von Kathrin Siller

Innsbruck – Vor knapp drei Monaten brachte eine Leihmutter das dritte Kind von Kim Kardashian und Rapper Kanye West auf die Welt. In Promikreisen ist das leibliche Baby aus der fremden Gebärmutter keine Seltenheit: Elton Johns zwei Söhne wurden von Leihmüttern ausgetragen, Ricky Martin kam dank fremder Hilfe zu seinen Kindern, ebenso wie Schauspieler Neil Patrick Harris, Nicole Kidman, Cristiano Ronaldo oder Ex-Model Tyra Banks.

Auch in Österreich setzen einige Kinderwunschpaare ihre letzte Hoffnung in die Gebärmutter einer anderen. Die Leihmutterschaft ist hierzulande allerdings verboten, weshalb viele Paare ins Ausland ausweichen. Einige vertrauen sich zum Beispiel Ioannis Zervomanolakis an. Der griechische Arzt war von 2006 bis 2009 als Oberarzt an der Innsbrucker Uniklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin tätig und leitet nun in Athen eine Kinderwunschklinik.

Griechenland ist eines jener EU-Länder, das liberale Leihmutterschafts-Gesetze verabschiedet hat. Den Dienst einer Leihmutter in Anspruch zu nehmen, ist dort völlig legal, der Weg zum Wunschkind ist aber trotzdem kein Wunschkonzert: „Die Leihmutterschaft darf nur aus medizinischer Indikation durchgeführt werden, wie negative In-vitro-Fertilisations-Versuche, wiederholte Fehlgeburten, Krebs- bzw. internistische Erkrankungen“, sagt Zervomanolakis. „Daher werden Anfragen – es sind etwa 20 pro Jahr aus Österreich – abgelehnt, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.“

Bettina Toth, Direktorin der gynäkologischen Endokrinologie an der Innsbrucker Uni-Klinik, weiß, dass für einige Patientinnen eine fremde Gebärmutter (neben der Uterustransplantation) die einzige Option ist, ein Kind zu bekommen. „Das sind etwa Frauen, denen aufgrund einer Krebserkrankung bereits in jungen Jahren die Gebärmutter entfernt wurde. Oder Frauen, bei denen trotz allen medizinischen Fortschritts keine Austragung möglich ist. Sie werden in der Diskussion oft vergessen.“ Toth wünscht sich daher eine übergreifende Debatte, in der klare Kriterien und Rahmenbedingungen erarbeitet würden.

Ihr Berufskollege Josef Zech setzt sich für europaweit einheitliche Gesetze ein. „Sie müssen allerdings unabhängig von der Politik und liberalen oder konservativen Weltanschauungen erstellt werden. Ein generelles Verbot ist jedenfalls nicht in Ordnung, weil über die Zukunft von Menschen entschieden wird.“ Psychologen, Ethiker und Gynäkologen, die mit Kinderwunschpatienten arbeiten, könnten laut Zech den massiven Leidensdruck nachempfinden. „Diese Patienten haben keine Lobby und kommen sich schlecht vor, wenn sie ins Ausland gehen, um das österreichische Gesetz zu umgehen“, betont der Gynäkologe

Die Zeit-Journalistin Cécile Calla schreibt in ihrem Artikel „Kinderkriegenlassen ist okay“ von einer angst- und tabubesetzten Debatte und davon, dass sich die ethischen Probleme, die diese „Form der kommerziellen Reproduktion“ aufwerfe, nicht mit Verboten lösen lassen.

Keine Frage: Das Thema polarisiert wie kaum ein anderes. Die österreichische Initiative „Stoppt Leihmutterschaft“ etwa fordert ein internationales Verbot dieser Praxis. „Weder der Körper der Frau noch die Geburt eines Kindes können in einem System von Produktion und Warenaustausch gehandelt werden, ohne dass dabei die Rechte des Einzelnen grob verletzt werden“, so die Initiatorinnen.

Der europaweit vernetzte Verein „Collectif pour le Respect de la Personne“ spricht gar von „Reproduktions-Tourismus“, „Verkauf von Kindern“ und „Sklaverei“. Die Kritik bezieht sich dabei besonders auf Länder wie Indien oder Kambodscha, in denen die Leihmutterschaft hochkommerzialisiert ist.

Promis, die sich aus Angst um ihre Figur eine Leihmutter nehmen, 65-Jährige, die auf diesem Weg Mütter werden oder der japanische Millionär, der im Februar auf einen Schlag das Sorgerecht für 13 leibliche Kinder bekam, die alle 2014 von Leihmüttern geboren worden waren, würden die gesamte Sparte in Verruf bringen, ärgert sich Zech. „Doch wenn ein medizinischer Grund für die Kinderlosigkeit vorliegt, soll die Leihmutterschaft bitte erlaubt sein.“

In Griechenland dürfen Leihmütter nicht bezahlt werden. Die finanzielle Entschädigung ist gesetzlich geregelt und als Kompensation für die fehlende Berufstätigkeit bzw. die Behandlungskosten angerechnet. Die Leihmütter, die Zervomanolakis betreut, kommen aus Athen, haben bereits einmal geboren und sind zwischen 25 und 45 Jahre alt. „Diese Frauen haben unterschiedliche Motivationen, aber das Gefühl der Spende ist dominierend“, sagt der Mediziner. Er ist überzeugt: „Wenn das Verfahren bzw. die Kompensation gesetzlich geregelt ist, kann es keine Ausbeutung der Leihmütter geben.“