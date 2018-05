Von Kathrin Siller

„Bitte Mama, noch einmal!“, betteln die Dreikäsehoch, bis zur Stirn mit süßem Teig verschmiert. Und schon tauchen Rührbesen und Finger ein weiters Mal in die klebrige Masse. „Jetzt aber genug, sonst bekommt ihr noch Bauchweh“, mahnt die Mutter und schiebt die Form in den Backofen. Dieser verheißungsvolle Duft, der noch nach Tagen im Haus festhängt. Und erst dieser Kuchen – fast noch besser als das Naschen selbst. Dafür hat sich das Warten gelohnt. Erinnerungen, aus denen Kindheit gemacht ist.

Teig – das ist die Grundzutat für Pikantes und Süßes, Knuspriges und Weiches, Exotisches und Heimeliges. Topfen-, Brand-, Pizza-, Flammkuchen-, Kartoffel-, Palatschinken-, Plunder-, Strudelteig gezogen oder geblättert – und heraus kommt (meistens jedenfalls) ein Gericht, mit dem man sich selbst vor Gästen nicht verstecken muss.

Einer, der täglich mit Teig in all seinen Facetten arbeitet, ist der Konditor- und Zuckerbäckermeis­ter Christian Kaltenbacher, Lehrer an der Tiroler Fachberufsschule St. Nikolaus. „Es ist ein riesengroßes Thema in der Ausbildung. In der ersten Klasse zum Beispiel arbeiten wir sechs Wochen lang nur an den verschiedenen Sorten von Hefeteigen.“

Die Basis muss schließlich passen, sonst kann man sich die bes­ten Beläge und Füllungen sparen. „Fehlerquellen gibt es bei jedem Teig. Selbst beim Pizzateig muss man wissen, was die Hefe braucht.“ Vor allem nämlich Zeit, damit sich das Gärgas bilden kann und das Mehlgemisch aufgeht. Auch der vielseitige Mürbteig hat seine Tücken. „Es ist ganz wichtig, kühle Zutaten zu verwenden“, weiß Kaltenbacher. Und dann: „Die kalte Butter mit dem Reibeisen runterhobeln und mit der Hälfte des Mehls vermengen. Das restliche Mehl wird mit Zucker, Ei und Gewürzen zusammengewirkt. Ordentlich durchgeknetet werden nämlich nur Sorten, bei denen man die Zähigkeit haben möchte, z. B. Hefeteige“, erklärt er.

Beim Biskuit müsste man daher überhaupt eher von Masse als von Teig sprechen, da die einzelnen Zutaten miteinander schaumig gerührt und eben nicht geknetet werden.

Kneten hin oder her: Aus Zeitgründen greifen sowieso viele Hausfrauen und Hausmänner zu fertigen Teigen. Wer hat schließlich Zeit und Muse, die 144 Schichten eines Blätterteigs zu falten. Abgesehen davon, dass das Ergebnis – sofern man kein Profi ist – leicht in die Hose gehen kann. Die österreichische Firma Tante Fanny etwa stellt solche Produkte her. „In Österreich verkaufen wir zu 50 Prozent Blätterteig“, berichtet Geschäftsführer Alfred Karl. 25 Basisteige – von Yufka bis zum Croissant – sind im Angebot. Und es werden immer mehr.

Teig spricht jede Sprache

Teig ist international. Was dem Österreicher sein Blätterteig, ist dem Ungarn eine Beugel- und dem Deutschen eine Hefekuchenmasse. Und die Geschmäcker ändern sich. „Vor 20 Jahren wussten hierzulande noch wenige, was ein Flammkuchen ist. Heute macht das Produkt aus dem Elsass bereits fünf Prozent des Segments aus“, sagt Karl.

Er selbst isst drei- bis viermal pro Woche „irgendetwas mit Teig“. Ob Kartoffelstrudel mit Schnittlauchsoße, ein Flammkuchen, wenn Gäste kommen, Schinkenkipferln mit gemischtem Salat oder einen „Fleck“ aus frischem Obst aus dem Garten. Irgend­etwas passt immer. Und mit ein bisserl Phantasie kann auch fast nichts schiefgehen. Außer natürlich das gute Stück im Ofen zu vergessen. Besonders bei dunklen Blechen und Formen, die die Wärme besser leiten, deshalb lieber eine niedrigere Temperatur einstellen.

Und: Naschen nicht vergessen. Denn dafür ist man sicher nie zu alt.