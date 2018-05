Von Thomas Böhm

So geht Frühling, wenn die Sonne gegen eisige Brisen der nahen Nordsee ankämpft und bei der Kleidung noch Zwiebellook angesagt ist: Der Blumenpark Keukenhof in Südholland ist alljährlich eine riesige Bühne für die Farbenpracht von Frühblühern wie Tulpen, Hyazinthen, Narzissen sowie inspirierende Sonderschauen. Nur während acht Wochen (heuer bis 13. Mai) zu bestaunen, ist der Keukenhof eine der größten Tourismusattraktionen der Niederlande mit jährlich einer Million Besuchern. 15 Prozent davon sind Fachpublikum: 100 heimische Blumenzwiebelzüchter präsentieren hier ihre bunten Kreationen und nehmen Bestellungen auf. Die Niederlande sind der weltweit größte Produzent von Tulpenzwiebeln: 4,2 Milliarden jährlich auf 10.000 Hektar, die Hälfte davon für den Export. Großes Business für das kleine Land.

Doch die große Masse der Besucher am Keukenhof erfreut sich einfach an der Blütenpracht auf 32 Hektar, findet unzählige Fotomotive von der Windmühle bis zur Holzpantoffel, vom Grachtenboot bis zur Hochzeitsdeko am Cadillac – oder auch in Inspirationsgärten für Hipster, Rebellen oder Entspannung suchende Städter.

Im Pavillon Tulpomania drängt sich eine Spekulation auf: Hat Österreich zum Ende des 16. Jahrhunderts die Chance, Tulpenland Nummer eins zu sein, leichtfertig verschenkt? Unser Botschafter zu Konstantinopel habe solche Zwiebeln einem Holländer überlassen. Es folgte der Tulpenwahn im „goldenen Zeitalter“ der Niederlande.

Adel und Bürger waren entzückt von der modischen Blütenpracht. Rare Tulpenzwiebeln wurden so begehrt, dass man einzelne wie die Sorte „semper augus­tus“ (heute Massenware) gar um den Gegenwert eines Amsterdamer Grachtenhauses handelte. Die „schwarze Tulpe“ wurde zum Mythos. Die erste bekannte Spekulationsblase entstand – und platzte um 1637 spektakulär, die Wirtschaft Hollands brach ein.

Unser österreichischer Diplomat des Kaisers Ferdinand I. am türkischen Hof war übrigens Ogier Ghislain de Busbecq, der Tulpenzwiebeln als Geschenk Sultan Süleymans I. dem damaligen Wiener Hofbotaniker Carolus Clusius übergab. Als dieser 1593 dem Ruf der Universität Leiden folgte und dort Chefbotaniker wurde, entwickelte sich die Erfolgsgeschichte der Tulpe in Holland.

Lasagnepflanzung im Herbst

Fürs besonders gute Gedeihen der Tulpe an der Küste Südhollands trägt auch der dortige durchlässige Sandboden bei. Bis an den Horizont reichen die bunten Streifen der Tulpenfelder rund um den Keukenhof bei Lisse (eine halbe Fahrstunde zwischen Amsterdam bzw. Den Haag), wo bis zum Sommer die neuen Zwiebeln für den Handel heranwachsen. „Gepflanzt wird die Tulpenzwiebel im Herbst“, informieren geduldige Fachleute am Keukenhof, „die am Amsterdamer Markt im Frühjahr sackweise verscherbelten Zwiebeln sind Ware vom Vorjahr und eigentlich Müll ...“

Sie erzählen auch, wie 40 Gärtner jeden Herbst sieben Millionen Blumenzwiebeln am Keukenhof setzen, damit sie pünktlich von Mitte März bis Mitte Mai die Besucher erfreuen: „Im Lasagnesystem mit unterschiedlichen Pflanztiefen!“

Nach fünf Stunden Keukenhof sehen wir die eher zufällig gesetzten Frühblüher im eigenen Garten mit anderen Augen, aber auch voll Ideen für Neues. Und vielleicht finden wir im Herbst Tulpenzwiebeln der Sorte „Rasta Parrot“ oder „Sensual Touch“.