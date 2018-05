Welche Zutaten braucht ein Salat, um einen hungrigen Bauch zufrieden zu stellen? Elisabeth Plitzka: Nährstoffreiche Nahrungsmittel, also Kohlenhydrate z.B. Getreide und Eiweiß: Hülsenfrüchte, Ei, Käse, Milch- oder Fleischprodukte. Am besten sättigt eine Kombination aus beidem z.B. Amaranth, Hirse oder Polenta mit Linsen, Bohnen oder Erbsen. Gute Sattmacher sind Nüsse oder Samen. Grundsätzlich gilt: Nicht mehr als fünf Komponenten verwenden, um den Gaumen nicht zu überfordern, Toppings nicht miteingerechnet.

Man könnte aber auch einfach eine Semmel dazu essen, oder?

Plitzka: Aber es geht viel kreativer. Natürlich reicht ein Käsebrot, aber ich kann meinen Salat auch mit dünnen, mit Frischkäse gefüllten Gurkenröllchen toppen. Oder ich koche und püriere Hülsenfrüchte (z.B. Kichererbsen) und forme daraus Falafel-Bällchen. Das sieht dann einfach mehr nach Mahlzeit aus. Brotsalat eignet sich natürlich hervorragend, um Reste zu verwerten. Dafür altes Brot in Würfel schneiden, Cocktailtomaten, Spinatblätter, Kapuzinerkresseblätter dazu, marinieren, fertig.

Gerade ältere Menschen, die Probleme mit dem Kauen oder der Verdauung haben, machen um Salate oftmals einen Bogen. Und Kinder begeistert man damit auch nur bedingt. Wie wird Salat für jeden attraktiv?

Plitzka: Bei älteren Menschen ist Rohkost schwierig. Daher am besten Gemüse wie Karotten raspeln und ein paar Stunden mariniert stehen lassen. Auch ein Kartoffelsalat passt gut. Der gewinnt übrigens an Qualität, wenn man ihn einige Stunden mariniert ziehen lässt – im Gegensatz zu grünem Salat mit Gurken oder Tomaten, den man immer kurz vor dem Essen anmacht. Zur besseren Bekömmlichkeit können Sie Gemüse leicht dünsten. So gehen sogar Zwiebeln. Auch gekochter Buchweizen oder Quinoa sind leicht verdaulich. Kinder ködere ich mit gerösteten Sonnenblumenkernen oder Nüssen als Topping oder ich reibe Karotten und Äpfel und mariniere sie mit Joghurtdressing, arbeite also mit Süße und Farbe.

Stichwort Marinade – auch die taugt zum Sattmacher...

Plitzka: Ja, sie enthält viel Fett. Neben Öl oder Essig mag ich Joghurt, Sauerrahm oder Sahne, besonders wenn der Salat in eine süße Richtung gehen soll z.B. einer mit Karotten oder Mais. Milchprodukte haben zusätzlich die Fähigkeit, Bitterstoffe z.B. im Chicoree abzumildern. Ich verwende auch gerne Honig, Ahorn- oder Agavensirup. Ein heißer Tipp sind Kräuter- oder Blütensirupe wie zum Beispiel Basilikum- oder Holundersirup. Letzteren gebe ich zum Beispiel über Quinoa und lasse das Ganze durchziehen. Das gibt dem Getreide eine ganz frische Note.

Was lässt sich an Salatigem in Wald und Wiese finden?

Plitzka: Löwenzahn! In Kultursalaten wurden die Bitterstoffe ja weitgehend weggezüchtet. Im Löwenzahn sind sie noch erhalten. Mit Joghurt mariniert und als Tupferl auf den Salat, herrlich! Auch Gänseblümchen schmecken super. Pilze peppen natürlich jeden Salat auf, marinierte Eierschwammerln zum Beispiel. Grundsätzlich arbeite ich viel mit Kräutern, die gebe ich aber immer erst ganz zum Schluss dazu.

Exotische Zutaten finden sich in Ihrem Buch kaum. Warum?

Plitzka: Avocado, Ananas oder Mango serviere ich als Feiertagsessen. Sie werden von weither transportiert und es gibt sie selten in Bio-Qualität. Stattdessen verwende ich Heimisches: Käse- oder Radicchiosalat mit Ribiseln, Himbeeren, Marille oder Birne, auch getrocknet, sind toll.

Taugt ein Salat zum „perfekten Dinner“? Oder wären Gäste dann enttäuscht?

Plitzka: Überhaupt nicht. Ein Salatbuffet mit lauwarmen Antipasti macht immer etwas her. Oder Sie kredenzen einen Salat, mit dem Sie zeigen, dass Sie sich Mühe gemacht haben, zum Beispiel einen gefüllten Kohlrabi mit Einkornbratlingen oben drauf. Oder eine Trilogie aus drei verschiedenen Salaten.

Von welchem Salat kriegen Sie nie genug?

Plitzka: Couscous oder Quinoa, dazu Rohnen, Äpfel oder Birnen. Die Rohnen mit Joghurt mariniert, das ist auch optisch gesehen ein Genuss.

Das Interview führte Kathrin Siller