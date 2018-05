Von Kathrin Siller, und Evelin Stark

Muttertage wurden in unserer Familie nie gefeiert. Dabei sind wir eine sehr heile Familie, mit einem Hang zum ausgiebigem, gemeinsamem Sonntagsfrühstück — nicht nur am besagten Muttertag.

Meiner Mama war der Muttertag schon immer egal. Sie sagt: „Natürlich ist es gut, dass sensibilisiert wird dafür, was Mütter alles zu stemmen haben. Allerdings ist der Muttertag in gewisser Weise auch eine Rechtfertigung und Verharmlosung des Status quo." Will heißen: Väter und Kinder tragen Mama das Frühstück ans Bett, um sie dann das restliche Jahr wieder auf ihren angestammten Platz als Haus- und Kindermanagerin zu verbannen.

Passt ja auch ins Bild, wenn ein deutscher Discounter pünktlich zum Muttertag mit Bügeleisen und Saugrobotern und einem „Zeit, Danke zu sagen" wirbt. Zum Glück gab's einen Shitstorm. Danke sollte man jeden Tag sagen und bügeln kann auch Papa lernen.

Mein Mann jedenfalls hat seinen Job gekündigt und kümmert sich derzeit um Haushalt und Kinder. Er kocht, geht zu den Entwicklungsgesprächen in der Kindergarten und macht seinen Töchtern die Haare (wenn auch nicht besonders ordentlich).

Teilzeit rächt sich

Doch eigentlich ist unsere Gesellschaft von Geschlechter-Gerechtigung so weit entfernt wie der Süd- vom Nordpol. Und besonders ungerecht wird es, wenn ein Frau Kinder bekommt. Dann ereilt sie meist eher unfreiwillig das Teilzeit-Schicksal. Eigentlich wäre so ein bisschen mehr Work-Life-Balance nicht schlecht, wenn es frau in der Pension nicht knüppeldick zu spüren bekäme.

Meine Großmutter, die acht Kinder großgezogen hat, bekam bis zu ihrem Tod ein kleines Taschengeld. Da hätte auch der Muttertag nicht geholfen.

Ich habe meine Kinder schon früh fremdbetreuen lassen, wobei mir das Wort „fremd" in diesem Zusammenhang nicht gefällt. Unsere Tagesmutter liebt die Kinder wie ihre eigenen Enkel. Die Kindergartenpädagoginnen kennen inzwischen alle Eigenheiten und Vorlieben unseres Nachwuchses. Bei ihnen lernen sie Dinge, die wir sie nie lehren könnten. Unsere Kinder wissen ja, dass sie am Ende des Tages in den sicheren Hafen unserer Familie zurückkommen können.

Ich brauche den Muttertag genauso wenig wie meine Mama. Ich bin froh, dass es in unserem Kindergarten heuer ausdrücklich keine Geschenke gibt. Meine Kinder müssen mir nichts aufsagen oder zeichnen müssen, nur weil es sich an diesem Tag so gehört.

Einmal pro Woche zum Sport

Als Mutter wünsche ich mir sowieso ganz andere Dinge: einmal in der Woche zum Sport zu kommen etwa. Nicht schräg angeschaut zu werden, wenn ich mit den Kleinen in ein Restaurant gehe. Rauchfreie Spielplätze, die 32-Stunden-Woche für alle (und ganz viele andere flexible Arbeitszeitmodelle), Frauen-Solidarität und alle zwei Wochen mit meinem Mann ausgehen. Denn geht's uns gut, geht's auch den Kindern gut.

Zur Person: Kathrin Siller: Mutter von zwei Töchtern, 6 und knapp 4, und eines Sohnes, 2, arbeitet in Teilzeit, verheiratet. "Ich kann auf den Muttertag verzichten. Stattdessen wünsche ich mir endlich Gleichberechtigung und Dankbarkeit für jeden, der Familienarbeit leistet."

Muttertag — das war immer ein besonderer Tag bei uns. Wir Kinder gingen frühmorgens auf die Wiese, um Himmelschlüssel zu einem großen Strauß zu pflücken, der dann mit den liebevoll in der Schule gebastelten Grußkarten auf dem Frühstückstisch landete.

Da wurde dann darauf gewartet, dass die Mutter in ihrem türkisfarbenen Sonntagsmorgenrock à la Greta Garbo die Treppen hinunterschritt, um sich von uns verwöhnen zu lassen. Da wurden Gedichte vorgetragen, Lieder gesungen, wir machten den Abwasch und auch sonst wurde alles zu Mamas Freuden gemacht. Es war ein Feiertag, der sehr ernst genommen wurde.

So war das früher. Jetzt, wo ich selbst Mutter bin, sieht der Muttertag ein wenig anders aus. Meinen ersten eigenen feierte ich vor vier Jahren mit mir selbst. Da war mein Kind noch im Bauch, Halbzeit der Schwangerschaft, also Glückshormone ganz oben. Ich war mitten in der Melonen-Erdbeer-Sahne-Dauerfress-Phase meiner kulinarischen Gelüste.

Also: Obst geschnitten, Sahneboy aufgefüllt und die geliebte „Familienbande"-DVD eingelegt, legte ich die Füße hoch und genoss die idyllische Ruhe meines Wohnzimmers mit meinen Freunden Mallory und Alex P. Keaton. Im Nachhinein gesehen hätte ich die Ruhe noch viel mehr auskosten sollen, denn das Mutterwerden und -sein ist nichts dergleichen, wie es einem Familienserien der 1980er vorgaukeln.

Bei mir ist es vielleicht noch ein bisschen „anderser". Der Kindsvater — wohlgemerkt auf einem anderen Kontinent lebend — ließ mich kurz vor der Niederkunft sitzen. Mein Kind flutschte nicht wie geplant unbemerkt zwischen meinen Beinen hervor, sondern wollte lieber direkt aus dem Bauch geschnitten werden. „Na, Hauptsache es ist gesund, da vergisst man gleich alles", muss man sich da anhören. In der Klinik einen Besuch der Sozialarbeiterin muss man als Alleingebärerin auch noch über sich ergehen lassen — „Man läuft ja Gefahr zu verarmen." Danke auch, schöne Aussichten!

Mein Kind ist jetzt drei Jahre alt und wir sind noch nicht verarmt. Ich arbeite in Vollzeit, während es in der Krippe ist, und habe seit seiner Geburt keinen einzigen Tag (geschweige denn Nacht) alleine verbracht.

Sein erstes Wort war nicht Mama, sondern Bagger. Mama kam erst nach Müllabfuhr, Betonmischer und Kipplaster.

Muttertag hatte ich de facto noch keinen. Eigentlich ist er das geblieben, was er für mich seit 38 Jahren ist: Meine Mutter wird beschenkt, gefeiert und verwöhnt. Das größte Muttertagsgeschenk für mich wäre vermutlich, einmal wieder Zeit und Ruhe dafür zu haben, die Füße hochzulegen und in die idyllische Welt meiner Lieblingsfamilie aus den 1980ern einzutauchen, Melone und Sahne inklusive. Das Kind darf mir freilich aber auch ein paar Blumen pflücken.