Von Irene Rapp

Der Dienstag ist Herrn Valentinis offizieller Arbeitstag. Immer am zweiten Wochentag steht er von 9 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr in seinem Geschäft in der Franz-Fischer-Straße im Inns­brucker Stadtteil Wilten. Dort, wo Anfang der 1940er-Jahre Hunderte Südtiroler eine neue Heimat fanden, so wie die Eltern des Innsbruckers, und wo einst vier Schuster tätig waren.

Aber eigentlich zieht es Herrn Valentini jeden Werktag in den Laden, der erst auf den zweiten Blick offenbart, wie groß er ist, hat man einmal den Verkaufsraum hinter sich gelassen und über eine steile Stiege die Werkstättenräume erreicht.

„Ich tue es einfach gern“, versucht der 79-Jährige dann zu beschreiben, was ihn seinen Beruf für viele unvorstellbar lange ausüben hat lassen. Dem Außenstehenden mag sich ein anderer Eindruck aufdrängen: Diese kleine Welt in diesem ganz besonderen Geschäft in der Franz-Fischer-Straße ist wohl Herrn Valentinis Leben – genauer gesagt, das Leben seiner Familie.

Im ersten Werkstattraum, wo es ein wenig nach Leder riecht und man gar nicht weiß, wo man vor lauter Dingen hinsehen soll, schauen sie lächelnd von der Wand auf einen herab. Josef Valentini auf einem Schwarz-Weiß-Foto im besten Alter festgehalten, Großvater von Ivo Valentini, Beruf: Schuster.

Um ihn herum Bilder von Südtirol und seiner tollen Landschaft. „Der Großvater ist damals nicht mit nach Nordtirol“, sagt der Enkel. Ein paar Meter weiter links davon schon in leicht erblasster Farbe, Franz Valentini, Vater von Ivo Valentini, Beruf: Schuster. „Er hat damals von der Stadt dieses Geschäftslokal bekommen, weil das aber zu klein war, wurde eine daneben liegende Wohnung dazugelegt“, erzählt der Sohn. Im September 1941 wurde die Schusterei „Valentini“ eröffnet, den damals abgeschlossenen Mietvertrag besitzt Ivo Valentini immer noch.

Seit damals hat sich, was die Einrichtung betrifft, nicht viel geändert. An der Wand steht eine alte Pfaff-Ledernähmaschine. Die hat einst Franz Valentini gekauft, genau gesagt im Jahr 1956. „Die macht aber immer noch schöne Nähte“, berichtet Ivo Valentini.

Auf einem Regal stehen unzählige Holzleisten in unterschiedlichster Größe und Form. Vor wenigen Jahrzehnten noch wurde auf diese das Leder gespannt und in Form gebracht.

Aus einem Kasten mit Schubladen zieht Valentini eine Schachtel mit so genannten Flügelnägeln heraus. „Die hat man den Bauern auf die Schuhsohle genagelt, damit sie bei der Feldarbeit nicht rutschen. Die sind auch noch vom Vater.“ Und dann wird von einem hohen Regal in einem kleinen Zwischenraum noch ein alter, brauner Koffer geholt und geöffnet. Valentini lacht laut: „Also da hat doch der eine wegen der roten Sohlen prozessiert.

Die haben wir schon vor Jahrzehnten auf unsere Schuhe gemacht.“ Und wer jetzt an den französischen Designer Christian Louboutin und dessen Gerichtsstreit um sein Markenzeichen – die roten Schuhsohlen – denkt, hätte in der Millionenshow 10.000 Euro gewonnen.

Zu Zeiten des Vaters hatten Schuster noch ein gesichertes Leben: Sieben Gesellen stellten in der Valentini-Werkstätte in den Nachkriegsjahren Zigtausende Schuhe her. „Die Menschen kamen mit Bezugsscheinen zum Vater, dann besorgte der das Leder bei der Genossenschaft und wir konnten mit der Arbeit beginnen“, erzählt Ivo Valentini. Er selbst war einer davon, 1952 begann er mit der Lehre, 1955 machte er die Gesellen-, 1959 die Meisterprüfung.

Franz, ein weiterer Bruder der sechs Valentini-Kinder, wurde ebenfalls Schuster, mit ihm hatte Ivo Valentini sogar einmal zwei Geschäfte – das „Stammgeschäft“ und eines in der Altstadt. „Er ist allerdings mit 60 in Pension gegangen“, sagt Ivo Valentini. Und nicht, dass er diesen Gedanken nicht auch im Kopf gehabt hätte. Doch dann ging das Leben weiter, das Leben als Schuster.

Im zweiten Werkstättenraum mit altem Mobiliar und unterschiedlichstem Werkzeug drückt Valentini auf einen Knopf und schleift eine Schuhsohle ab. Nach sicher tausend Schuhen, die er den Menschen auf den Fuß schneiderte, prägen seit einigen Jahrzehnten Reparaturen den Schuster-Arbeitsalltag.

Da eine neue Gummisohle drauf, dort ein Absatz erhöht, die Leute kommen aber auch mit kaputten Taschen und sogar mit zerrissenen Zeltplanen.

Am Öftesten drückt jedoch der Schuh, im wahrsten Sinne des Wortes. „Viele Leute kaufen Schuhe zu klein“, sagt Valentini, nachdem er die laute Maschine wieder ausgeschalten hat. Ist das der Fall, wird ebenfalls Druck ausgeübt: Der Schuh kommt in ein Ausdehngerät, für ein paar Stunden oder Tage. Dann sollte das Problem behoben sein.

Maßgefertigte Schuhe hingegen hat Valentini schon ewig keine mehr gemacht. „Geht mir auch nicht ab“, sagt er. Dafür tragen die „Jungen Patschen, die nicht kaputtgehen“, entsorgt man das 15-Euro-Schuhpaar, wenn es einem nicht mehr gefällt, und könnten sich die wenigsten Maß-Schuhe zu einem Preis von rund 1000 Euro leisten. Die Zeiten sind angesichts Wegwerfgesellschaft und Handwerk, das seinen Preis hat, Schuster-feindlich geworden.

Von den vier Schustern, die im Viertel einst ihrer Arbeit nachgingen, hat nur Valentini überlebt. Tirolweit gibt es lediglich noch 19 aktive Schuhmacher. Valentini würde sogar noch weitermachen, auch wenn die Arbeit nur noch das Geld für die Miete der Räumlichkeiten hereinbringt und er eigentlich umsonst arbeitet.

Vater Franz konnte sich ebenfalls nicht losreißen: „Der ist bis 83 immer gekommen und hat ein wenig gewerkelt oder aufgeräumt“, erzählt Valentini. Seine eigenen zwei Kinder hingegen hätten nie ein Interesse für diesen Beruf gezeigt. Als er das erzählt, klingt ein wenig Wehmut mit, weil nun zumindest diese Familientradition ein Ablaufdatum hat.

In wenigen Monaten wird Ivo Valentini 80 Jahre alt, in wenigen Wochen lässt er sein Geschäft auf. In jedem seiner Werkstättenräume hängen Uhren an der Wand, die die falsche Zeit anzeigen, dazwischen Fußballbilder. Valentini war einst selbst Kicker, hat beim ESV Austria Inns­bruck gespielt und „wenn wir gewonnen haben, gab es 50 Schilling, mit denen wir die Freundin einladen konnten“.

An einer Wand hängt ein altes Bild einer italienischen Fußballnationalmannschaft, an einer anderen – in Bodennähe – der alte Wacker Innsbruck. „Als sie abgestiegen sind, habe ich sie nach unten gehängt.“ Jetzt ist es zu spät, sie nach oben zu platzieren.

Und doch verspürt Ivo Valentini in all der Wehmut ein wenig Glück: Denn ein Brüderpaar – einer Orthopädieschuster, einer Ex-Profi-Läufer – wird sein Geschäft übernehmen.„Valentini goes Tomaselli“, heißt es auf dem Folder, der im Verkaufsraum aufliegt und mit dem die „Neuen“ auf die künftige „Sportlerei und Schusterei“ aufmerksam machen. Die Gespräche der Übernahme laufen auf Hochtouren, auch wenn Valentini alles ein wenig zu schnell zu gehen scheint. Doch das Leben geht weiter. Als Pensionist. „Vielleicht darf ich ja ab und zu vorbeikommen“, sagt Herr Valentini leise.