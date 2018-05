Von Evelin Stark

Momentan haben sie noch Hochsaison, bald seilen sie sich aber wieder ab in die Mai-freien Monate: Die „Sauwald-Kraxler“, eine Gruppe von 15 schwindelfreien Kunstkraxlern aus dem Bezirk Schärding in Oberösterreich, besteigen Jahr für Jahr die Maibäume in ihrer Region auf ganz spezielle Art und Weise. Dort oben führen sie nämlich akrobatische Kunststücke vor, die ihre Zuseher regelmäßig zum schwindelerregenden Staunen bringen.

„Das ist ein alter Brauch aus unserer Gegend“, sagt Christoph Pretzl. Der 25-jährige Tischler aus Vichtenstein hat mit seinem besten Freund Florian Reiter vor fünf Jahren die „Sauwald-Kraxler“ gegründet, um die alte Tradition, die sein Vater schon gepflegt hat, wieder aufleben zulassen. Seitdem sind die durchwegs jungen – das jüngste Mitglied ist 18 Jahre alt – Maibaum-Artisten den ganzen Monat Mai lang auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs und zeigen ihre Kunststücke von hoch oben vor.

Da wird etwa die 23-jährige Eva Kropf in Gestalt eines Pendels hin und her geschwungen. Pretzl, ihr Freund, hängt wiederum kopfüber vom Maibaum, einzig ein Fuß wird von seinem Kollegen am hohen Stamm festgehalten. Trommelwirbel gäbe es wohl in so einem Moment in der Zirkusmanege. Der Applaus ist den „Sauwald-Kraxlern“ aber auch ohne Zirkuszelt sicher.

Unter dem Jahr trainieren die Kraxler im alten Stadl des Vaters eines der Mitglieder. Ab März wird dann ein Trainigsfichtenstamm aufgestellt, der bis knapp unter das Dach des Stadls reicht. Darauf werden alle Kraxler-Figuren präzise geübt und perfektioniert. „Beim Training üben wir die neuen Figuren zuerst auf geringer Höhe“, so Pretzl. Langsam steigere man sich dann weiter in die Höhe. Bis zum 1. Mai müssen ja schließlich alle Hand- und Fußgriffe sitzen!

Apropos Hände und Füße: Nicht unwichtig bei dem Ganzen ist auch der Kleber, den sich die Kraxler auf die Hand- und Fußflächen schmieren, um nicht zu riskieren, dass sie den hohen Holzpflock hinunterrutschen. Lange habe die Gruppe an der perfekten Mischung getüftelt. Das Gemisch des klebrigen Materials wird allerdings nicht verraten.

Dennoch: Vor Publikum sorgt ein eigens in Deutschland angefertigtes Luftkissen für Sicherheit. Nicht dass sie es nötig hätten: Dank der professionellen Einstellung sind die Maibaum-Kraxler bisher vor schweren Verletzungen verschont geblieben.

In Tirol waren die „Sauwald-Kraxler“ bis dato übrigens noch nicht zu sehen. „Höchste Zeit“, lacht Pretzl. Ja, allerhöchste!