Von Theresa Mair

Der Schuh im Speiseschrank, Wahrnehmungsstörungen und Orientierungslosigkeit: Manchmal sind ältere, aber auch junge Menschen verwirrt. Für Angehörige ist es dann wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Es muss nicht gleich Demenz, das Schreckgespenst des Alters, sein, das hinter solchen Zuständen lauert.

Herunterspielen sollte man sie aber auch nicht, wie Monika Lechleitner sagt. Für die ärztliche Direktorin der Landeskrankenhäuser Hochzirl und Natters ist der Umgang mit verwirrten Patienten das „täglich Brot“ und sie weiß Rat, wie man sich in Situationen mit verwirrten Angehörigen richtig verhält.

Flexibilität lässt nach

„Die Kapazität des Gehirns, sich an Belastungssituationen anzupassen, vermindert sich mit dem Alter. Das Risiko für ein Delir, so wird akute Verwirrtheit in der Geriatrie genannt, nimmt zu, weil man mit Stressoren schlechter umgehen kann“, sagt die Expertin. Grundsätzlich sei aber jeder Mensch unterschiedlich empfänglich dafür. Auch bei Jungen kann das Gehirn durcheinanderkommen, etwa wegen Schlafentzugs. Bei Senioren sind häufig Infekte oder Medikamente die Auslöser für ein Delir. Denn nicht nur die individuelle Flexibilität des Gehirns spielt eine Rolle, sondern auch äußere Einflüsse.

„Kennzeichen eines akuten Delirs ist ein plötzlicher Beginn mit Beeinträchtigung der Gedächtnisleistung. Es kann zu Wahrnehmungsstörungen, Halluzinationen oder einer Umkehr des Schlaf-wach-Rhythmus kommen“, erklärt Lechleitner. Großes Risiko bestehe, wenn eine Krankheit hereinbricht und sich die Umgebung verändert, z. B. durch eine Aufnahme im Krankenhaus oder den Wechsel in ein Pflegeheim.

Ebenso können alle Medikamente, die mit dem Hinweis, „Kann die Verkehrstüchtigkeit einschränken“ versehen sind, Auslöser von Verwirrtheit sein. „Dann sollte man mit dem Arzt über die Indikation, Dosierung und eventuelle Wechselwirkungen sprechen.“

In den Tirol Kliniken wurden im Rahmen des Projekts „Demenz braucht Kompetenz“ Vorkehrungen getroffen, denn klar ist: Je kränker der Patient ist und je invasiver die Maßnahmen sind, desto größer ist die Gefahr für ein Delir. „Das heißt, in der Intensivstation, die rund um die Uhr hell erleuchtet ist, man einen Gips hat, gleichzeitig an der Infusion hängt, ist die Reizüberflutung für den Patienten am größten.“

Dem versucht man mit Orientierungshilfen, wie einer Uhr, regelmäßigen Mahlzeiten und einer Vertrauensperson in der Umgebung gegenzusteuern. Alle patientennahen Berufsgruppen werden geschult und auf die Verlaufsformen eines Delirs, das bis zu sechs Monate anhalten kann, aufmerksam gemacht.

Von Alkohol bis Schlaganfall

Während sich Pflegepersonen gut auskennen, müsse in der Bevölkerung das Bewusstsein noch höher werden, um Verwirrung zu vermeiden oder zu behandeln. Denn wenn auch nicht unmittelbar von einer Demenz auszugehen sei, so erhöhe sich mit einem Delir die Gefahr, daran zu erkranken.

„Wenn ein Angehöriger plötzlich verwirrt wird, ist es wichtig, analytisch zu denken. Es gibt viele mögliche Ursachen“, sagt Lechleitner. Ein Schlaganfall, eine Durchblutungsstörung, eine Kopfverletzung, Unterzuckerung bei Diabetes, Medikamentennebenwirkungen, ein Infekt oder Alkoholisierung kämen in Frage.

Sie gibt zwei Beispiele: Wenn man am Abend noch gemütlich Karten gespielt hat, und beim Aufwecken ist der Angehörige verwirrt, kann nicht mehr reden oder hat Lähmungen, sollte man den Notarzt rufen. Es ist an einen Schlaganfall oder an eine Kopfverletzung im Rahmen eines Sturzes zu denken. „Wenn der Großvater aber nach einem heißen Tag, wenn sich der Abend senkt, verwirrt erscheint sowie entwässernde Mittel nimmt, hängt dies häufig mit einem Flüssigkeitsmangel zusammen.“ Dann helfe es meist schon, ihm etwas zu trinken zu geben, ihn in vertrauter Umgebung zu beruhigen sowie zur verbesserten Orientierung und Kommunikation die Brille aufzusetzen und die Batterien des Hörgeräts zu kontrollieren.