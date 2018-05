Von Evelin Stark

Innsbruck – Beim Thema Extrawurst werden Kindheitserinnerungen wach: Wie oft ist man mit Mama einkaufen gegangen und hat an der Fleischtheke im Tausch gegen ein frech-freundliches Kinderlächeln eine Scheibe Extrawurst über den Tresen gereicht bekommen? Es war das Highlight des Vormittags und Mamas Retter vor dem Frust, mal wieder keinen Lutscher gekauft zu haben.

Die Extrawurst als Nascherei zu sehen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Österreichs beliebteste Wurstsorte nach dem Schinken sollte nämlich in nicht zu großen Mengen genossen werden, sind sich die Experten einig: „Die Extrawurst hat allgemein nicht viel Nutzen für die Gesundheit“, sagt Dina Hammerle, Diätologin beim Arbeitskreis für Vorsorgemedizin und Gesundheitsförderung (Avomed). Viel Salzgehalt und zu viele schlechte Fette seien der Grund, weshalb sie dazu rät, „wenn Fleisch – dann frisch und nicht in Form von Wurst“ zu essen.

Auch die NGO Greenpeace hat sich in einem aktuellen Test von 66 Extrawurst-Produkten in Österreich mit der Brühwurst beschäftigt. Unter anderem wurden die Herkunft des Fleisches und der geringe Bioanteil ermittelt. Bei nur der Hälfte der Hersteller kommt demnach alles Fleisch in der Wurst aus Österreich, davon tragen lediglich 12 Prozent das Bio-Siegel.

Beim Tiroler Fleisch- und Wurstproduzenten Hörtnagl in Hall ist die Herkunft des Fleisches selbstverständlich: „Das gesamte Fleisch, das Hörtnagl verarbeitet, stammt zu 100 Prozent aus Österreich und Tirol“, sagt Hans Plattner, geschäftsführender Gesellschafter der Firma.

Mit 325 Tonnen Jahresproduktion zähle die Hörtnagl-Extrawurst zu den beliebtesten Produkten der Firma, bio gibt es sie aber nicht. Im österreichischen Vergleich dennoch nicht schlecht: Über 8600 Tonnen Extrawurst werden hierzulande pro Jahr verkauft.

Die gefundenen Zusatzstoffe machen den Experten von Greenpeace am meisten Sorgen. In allen untersuchten Wurstscheiben – außer Bioprodukten – finden sich Phosphate als Stabilisatoren: „Erhöhte Phosphatkonzentrationen im Blutserum werden mit gesundheitlichen Risiken, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in Verbindung gebracht“, so Greenpeace-Sprecher Sebastian Theissing-Matei. Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit prüfe daher derzeit Grenzwerte für diese Zusatzstoffe.

Käufer von Bio-Extra treffen bei den Inhaltsstoffen nur auf Nitritpökelsalze, die als Konservierungsmittel dienen. In Bio-Würsten sind maximal 80 mg Nitrit erlaubt, bei den anderen doppelt so viel. Nitrite können den Sauerstofftransport im Blut blockieren und dürfen daher speziell von Kleinkindern in nur geringen Konzentrationen aufgenommen werden.