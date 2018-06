Von Irene Rapp

Die Frühjahrssaison am Everest ist vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Ein wenig mehr als 400 Menschen schafften es im April bzw. Mai auf den Gipfel des höchsten Berges der Welt.

Möglicherweise so viele, weil es den Hillary Step – einen zwölf Meter senkrecht aufragenden Felsvorsprung direkt unterhalb des Gipfels – nicht mehr in der Form geben soll wie bekannt.

„Der Hillary Step ist verändert. Wir steigen jetzt auf der rechten Seite über einen verschneiten Hang hinauf. Der Fels, an dem man sich entlangdrücken musste, ist nicht mehr da“, sagte der 13-fache Everest-Bezwinger Kenton Cool aus Großbritannien vor wenigen Tagen in einem BBC-Interview. Das Gebiet sei daher einfacher zu klettern, stundenlange Wartezeiten am bislang in dieser Höhe schwierig zu kletternden Hillary Step kein Thema mehr.

Gleich zweimal – am 16. sowie 23. Mai 2018 – stand Sherpa Phurba Thiley am Gipfel des 8850 Meter hohen Berges. Thiley ist ein guter Freund des Innsbruckers Joe Einwaller, und die Frage, ob es den Hillary Step noch gibt oder nicht, beschäftigte die beiden in den vergangenen Tagen ebenfalls. „Den Hillary Step gibt es nach wie vor“, ist sich Einwaller jedoch sicher. So sicher, dass er die Vermutung, dass einige Meter der legendären Felsstufe beim Erdbeben 2015 abgebrochen sein könnten, als „Märchen“ bezeichnet.

Schnee verdeckt die Stufe

Einwaller und Thiley sehen vielmehr eine andere Möglichkeit als wahrscheinlich an: „Am Everest liegt mehr Schnee als in den vergangenen Jahren. Daher wirkt die Stufe optisch anders und kann weiter rechts leichter begangen werden.“ Anders als 2012, als Einwaller bei seiner Everest-Besteigung den Hillary Step noch „klassisch“ zu bewältigen hatte. „Wir mussten eine Stunde warten, weil im Fels viele Leute mit Problemen kämpften“, kann er sich erinnern.

Den Sherpas indes sei die momentane Geländesituation nur recht: Kürzere Wartezeiten bedeuten in dieser Höhe nämlich weniger gefährliche Situationen und damit auch möglicherweise weniger Tote am höchsten Berg der Welt.