Von Stefan Eckerieder

Wer hat’s erfunden? Nein, im Fall der Schokolade waren es nicht die Schweizer, auch wenn sie es gerne behaupten. Deshalb steht das neue Schokolademuseum, das stark an Willi Wonkers Schokoladenfabrik aus dem Hollywoodfilm „Charlie und die Schokoladenfabrik“ erinnert, auch nicht in der Schweiz, sondern in Österreich.

Zugegeben, im Wiener Schokolademuseum gibt es keine Fabelwesen wie Umpa-Lumpas, dafür ist es auch nicht so gefährlich wie in der Fabrik des exzentrischen Schokoladefabrikanten.

Aber der Spaß kommt im „Chocolate Museum“ am Wiener Prater nicht zu kurz, zudem lernt man alles über die Geschichte der Schokolade. „Nur wenige Leute in Österreich wissen, dass sie in dem Land leben, von dem aus die Schokolade in ganz Europa bekannt gemacht wurde“, sagt Bojan Misaljevic, der Schöpfer und Chef des interaktiven Museums.

So zeigt ein Artefakt ein Kakaorezept der Azteken, das im 16. Jahrhundert in Österreich aufgetaucht ist, wie die bittere Bohne sich zur süßen Versuchung für die ganze Welt entwickelt hat. „Wir haben die Geschichte der Schokolade und jene Österreichs miteinander verschmelzen lassen“, sagt Misaljevic. So seien ja auch die Sachertorte und Mozartkugeln Schokoladeprodukte, die weltweit untrennbar mit Österreich verbunden werden.

Reinbeißen verboten

Gegenüber des Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds, wo die Prominenz in Wachs ver­ewigt ist, stehen deshalb u. a. lebensgroße Schokoladefiguren der österreichischen Aristokratie. Etwa wie jene von Anna von Österreich, die Kakao als Getränk im 17. Jahrhundert am französischen Hof bekannt machte, aber auch von Marie Antoinette, deren Lieblingsgetränk in späterer Folge der süße Drink wurde. Zudem gibt es zweieinhalb Meter große Schoko-Osterhasen, riesige griechische Skulpturen aus Schokolade und einen Weißen Hai, ganz aus weißer Schokolade, zu besichtigen. Reinbeißen und Anfassen sind aber strengstens verboten. Sorge, dass die Skulpturen schmelzen, müssen sich Besucher dennoch nicht machen: „Schokolade schmilzt erst bei 36 Grad“, sagt Misaljevic.

Eigene Schokolade schöpfen

Gut zwei Jahre lang hat der frühere Kakaobohnenhändler Fakten und Artefakte zusammengetragen und rund zwei Millionen Euro investiert, um Besuchern seine Leidenschaft auf 2000 Quadratmetern näherzubringen. Herausgekommen ist ein interaktives Museum mit modernster Technik, das den Gast auch nach dem Besuch nicht loslässt. „Wir personalisieren Inhalte, erfassen Vorlieben wie den Schokoladentyp und nutzen diese Informationen für einen Dialog nach dem Besuch“, erklärt Misaljevic.

Am Ende des Museumsbesuchs kann man herausfinden, ob der Computer die Schokoladevorlieben richtig eingeschätzt hat. In der hauseigenen Chocolaterie, in der auch Pralinen für Luxushotels und Lebensmittelketten produziert werden, können Besucher selbst Schokoladetafeln und Kakaogetränke zubereiten und mit nach Hause nehmen. Auch Workshops mit den hauseigenen Chocolatiers zur richtigen Pralinenproduktion werden angeboten.

Von Österreich aus soll sich der Kreis laut Misaljevics schließen. „Wir wollen das Konzept auf der ganzen Welt bekannt machen und Schokolademuseen in weiteren Metropolen eröffnen.“

Übrigens ist Österreich auch heute noch bei der Schokolade ganz vorne dabei. Schließlich sind die Österreicher mit 8,8 Kilogramm pro Kopf und Jahr verzehrter Schokolade auf Platz vier im Schokokonsum-Ranking weltweit.