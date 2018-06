Von Matthias Christler

Die Boxen schreien noch einmal „Yo, yo, yo“, bevor sich die vier Telfer Jungs von Wicked Mindz Wreckordz verabschieden, umdrehen und die Mikros dem DJ aufs Pult legen. Ein Mädchen mit lockigen Haaren kreischt. Sie kennt die Jungs, drei tragen Baseball-Kappen, der Vierte hat einen fast kahl rasierten Kopf. Beim einen hängt eine Silberkette um den Hals, beim anderen eine goldene. Der Vierte trägt Golduhr. Ein bisschen Bling-Bling an einem Abend ohne Kohle-Kohle. Als hätte der DJ ein Gespür für den Augenblick, heißt es im ers­ten Lied nach dem Live-Auftritt: „Oh mein Gott dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein?“, fragt der Musiker Marteria in einem seiner kommerziell erfolgreichsten Lieder.

Geld und Ruhm, könnte man meinen, macht den Hip-Hop-Himmel aus. Die Musikrichtung ist in den 70er-Jahren in der Bronx als Antwort auf die fein herausgeputzten Disco-Schönlinge entstanden, es wurden Elemente des Funk, Soul, Jazz, Rock und Gospel mit Beats und rhythmischen Reimen gemischt. Doch irgendwann zwischen Public Enemy und Kanye West ging der Kontakt zu den Wurzeln verloren.

Zurück in „Innsbronx“. Wie einst bei den ersten Hip-Hop-Partys fiebern nur 50, 60 Leute im Jimmy’s in der Wilhelm-Greil-Straße mit den Musikern mit. Zwei Stunden lang haben an diesem Abend Wicked Mindz Wreckordz und vor ihnen die zwei Zirler Markz und Kretzy bewiesen, dass sich Tiroler Hip-Hop hören lassen kann. Sie probieren, sie reimen, sie spielen mit den Zuhörern, weil sie nichts zu verlieren haben. Dafür ein „Hip Hop Hooray“ (wie Naughty by Nature 1992 legendär zu rappen pflegte). Während auf den kleinen Tiroler Bühnen echter Hip-Hop einen schweren Stand hat, verdienen einige Künstler damit das große Geld und im Mainstream ist es in aller Munde.

Aufbau einer neuen Szene

Das hat mehrere Gründe. Einer heißt (leider) Kollegah. Zuerst aber zu zwei anderen Männern, denen es nicht ums schnelle Geld mit ein paar provozierenden Zeilen geht. Manuel Weisz-Simair und Alexander Kopp, beide 31, stehen vor dem Lokal und reden mit dem Bar-Besitzer über die heutige Veranstaltung, den „Rap am Donnerstag“, ihrem neuen Format, bei dem sich junge Künstler zeigen sollen. Während der Auftritte der beiden Gruppen bleiben die Organisatoren im Hintergrund. Von dort aus wollen sie als Verein „Rap in Tirol“ Fäden ziehen und zusammenlaufen lassen. „Es gibt gute Künstler, 50 Crews haben wir aufgelistet, die in Tirol aktiv sind. Aber leider ist die Szene dahinter klein, weil kaum eine Lokalität an der Musik interessiert ist“, sagt Weisz-Simair und erzählt, wie er bei der Suche nach Auftrittsmöglichkeiten oft auf taube Ohren stieß.

Der Verein wurde im Februar gegründet, es müsse Überzeugungsarbeit geleistet werden, so Kopp: „Bei uns steht man auf Helene Fischer, nicht auf Hip-Hop“, schüttelt er den Kopf. Ein paar Zeilen Schlager gefällig? „Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben, Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben.“ Yo, so hört sich Schlager an, bei dem es immer um das eine geht: Liebe. Bei Hip-Hop ist das anders. „Die Texte sind selbstreflektierend, es ist die ehrlichste Musik, weil es von dir selbst kommt. Die Leute müssen dir die Reime glauben, sonst funktioniert es nicht“, erklärt Kopp das Herz des Hip-Hop.

Ehrlichkeit, damit haben Markz und Kretzy kein Problem, als sie an diesem Abend ihr erstes Lied ansagen: „Dazu gibt es ein Video, aber das habt ihr sicher nicht gesehen, es hat kaum Klicks.“ Yo, yo, yo, das nennt man selbstreflektierend, und die drei Dutzend Leute auf der Tanzfläche honorieren das. Die Jungs rufen „Wir wollen die Hände sehen“, und schon bevor noch die ersten Reime rausgehaut werden, wird im Takt mitgewippt. „Into the Jungle. Follow me“, rappen die beiden. Die (kleine) Menge folgt. In der ersten Reihe zückt ein junges Mädchen, es muss ein Groupie sein, eine Handykamera und filmt mit.

Neue Wege zum Ruhm

Vielleicht landet das Video auf Facebook oder in einer Instagram-Story oder wurde bei Snapchat längst wieder gelöscht. Während Bands früher hart um Plattenverträge kämpften, die ersten Alben selbst auf CD brannten und diese nach den Konzerten aus ihrem Kofferraum verkauften, sind neue Vertriebswege entstanden.

An der Bar lehnt Thomas Nock, er ist Eventmanager und Hip-Hop-Produzent, ein Hobby, wie er sagt. Er unterstützt mit seinem Plattenlabel No-Name-Records Tiroler Künstler wie Robbery, Llyric oder Mode und packt deren Songs auf den Streamingdienst Spotify. Es gibt eine Fangemeinde, nur was nützt die, wenn man Folgendes hört? „Wird ein Lied eine Million Mal gestreams, bekommt man nur 1500 Euro. Und bei klassischem Radio wie bei FM4 ist es nicht leicht, reinzukommen“, schnauft er. Auf öffentliche Unterstützung darf man genauso wenig hoffen. Ein Beispiel: In Tirol passten die hochgelobten Mundart-Rapper Von Seiten der Gemeinde nicht in die Förderrichtlinien des Landes.

Was in den USA zu blutigen Auseinandersetzungen führte und als East-Coast gegen West-Coast in die Musik-Geschichte einging, nennt sich in Österreich Ost-West-Gefälle und bleibt harmlos. Im Ballungszentrum Wien genießen die Musiker Vorteile, haben Kontakte zu Sendern, lassen Beziehungen zu Studios spielen.

Der Wiener Yung Hurn gilt als neuer Star, er setzte auf YouTube, um berühmt zu werden. Geschafft. Mitte Mai gelang ihm mit Liedern, mit oft nahe an die Bewusstlosigkeit hingehauchten Einzeilern, der Sprung auf Platz zwei der deutschen Albumcharts. Hinter – wem wohl? – Helene Fischer.

Zurück in den Dschungel, in dem Markz und Kretzy mit ein paar tausend Klicks auf YouTube zufrieden sein müssen. Manchmal liegt es nicht an der Kreativität der Reime, sonst müssten die beiden Zirler bekannter sein. Als Vorbilder nennen sie Texta, Kretzy trägt ein Tattoo zu Ehren der Linzer Band. Diese entstand 1993 und prägte den Hip-Hop in Österreich. Als Andenken an Gründungsmitglied Harald „Huckey“ Renner, der Anfang Mai einem Krebsleiden erlag, lassen Markz und Kretzy das Publikum Feuerzeuge herausholen und zu ihrem nächsten Lied schwenken. Wie in der alten Zeit, in der bei Konzerten kleine Flammen statt Handy-Displays geleuchtet haben. Sie legen los: „Turn the fucking time back“. Oh, da war es, das F-Wort. Im Rennen um den häufigst verwendeten Begriff an diesem Abend liegt „fuck“ knapp hinter „yo, yo, yo“.

Kretzy, der eigentlich Martin Kretz heißt und Vater eines Kindes ist, erzählt nach dem Auftritt, dass die Sprache seiner Texte zu Hause diskutiert werde. „Meine Frau sagt mir, dass ich das, was ich singe, vor meinem Sohn rechtfertigen muss.“ Aber das F-Wort gehört zum Hip-Hop wie die Goldkette zum Gangs­ta-Rapper. Sie aber seien eher die Softy-Rapper, lachen die beiden. „Wir wollen Poesie in unsere Texte bringen“, meint Markz. Man muss zwischen den F-Wörtern lesen.

Manchen sollte man hingegen nur „Shut up“ zurufen. Mit wem man aus der Tiroler Szene an diesem Abend auch spricht, über den umstrittenen deutschen Rapper Kollegah verliert keiner ein gutes Wort. Das könnte „Beef“ geben, also Ärger, wenn der am MCI in Innsbruck inskribieren sollte. Die Zeile „Mein Körper ist definierter als von Ausschwitzinsassen“, die in einem seiner Lieder gerappt wird, rücke Hip-Hop in ein falsches Licht, meint Kretzy. Das sei „plumpe Strategie“, sagt Produzent Nöck. Bei seinen Künstlern würde er solche Texte nie unterstützen.

Hymne einer Generation

Lieber ehrlichen Hip-Hop. Kopp fordert am Ende des „Rap am Donnerstag“ die Leute auf, sich das Mikro zu schnappen. Der DJ legt Eminem auf: „Please stand up, please stand up“, fordern die Boxen. Eine Hymne für viele im Lokal. Auch für den 21-jährigen Cyrill Boadi-Kersee, Künstlername Llyric, der zuvor angekündigt hatte: „Vielleicht drope ich heute noch ein paar Lines.“

Nun schnappt er sich das Mikro und legt los. Zehn Leute stehen um ihn herum, wippen im Takt mit und feuern ihn an. Ist das nur Musik oder die Geburt der neuen Tiroler Szene? Die Augen von Alexan­der Kopp und Manuel Weisz-Simair, den Gründern von „Rap in Tirol“, leuchten. Genau so haben sie sich ihr Projekt vorgestellt. Yo, yo, yo.