Wien – Am 1. Juli 2018 tritt das neue EU-Pauschalreise-Gesetz in Kraft. Um den Anforderungen des Internet-Zeitalters gerecht zu werden, war die Überarbeitung der alten Richtlinie aus dem Jahr 1990 aus Sicht der Europäischen Kommission notwendig. Besonders Online-Bucher dürfen also erweiterten Schutz erwarten. Diese sind in Österreich mittlerweile in der Mehrheit, wie das Reisemonitoring 2018 des ÖAMTC zeigt.

Ab Juli gelten für im Internet gebuchte Reisen dieselben Gesetze wie bisher nur für Pauschalreisen, die über ein Reisebüro organisiert wurden. Dazu gehören unter anderem ein einziger Ansprechpartner für alle Leistungen und Schutz bei einer Pleite der Fluglinie. Mehr Rechte und mehr Sicherheit verspricht das neue Pauschalreisegesetz also für Reisende. Allerdings gebe es laut ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner auch einige Punkte zu beachten:

Nur bei einmaliger Eingabe der persönlichen Daten

„Bei so genannten Click-Through-Buchungen (verlinkte Onlinebuchung, Anm.) müssen die Seiten, auf denen man Reiseleistungen innerhalb von 24 Stunden bucht, miteinander so verlinkt sein, dass die Kundendaten weitergeleitet werden und nur eine Rechnung ausgestellt wird“, erklärt Pronebner.

Ein Beispiel für eine solche Pauschalreise, die unter das neue Gesetz fällt: Die Online-Buchung eines Fluges über die Website der Airline, auf der direkt im Anschluss die Buchung eines Autos über eine bestimmte Mietwagenfirma angeboten wird. Die erneute Eingabe der persönlichen Daten ist dafür nicht nötig.

Achtung: Bucht man das von der Airline vorgeschlagene Auto erst mehr als 24 Stunden später, liegt keine Pauschalreise vor und das neue Gesetz gilt nicht.

„Verbundene Reiseleistungen“ und Vorteile im Reisebüro

Neben den Click-Through-Buchungen gibt es künftig die Alternative der „verbundenen Reiseleistungen“. Hier müssen mindestens zwei Leistungen kombiniert werden, die von einem Unternehmen vermittelt wurden. Die Kundendaten werden dabei allerdings nicht automatisch übernommen, weshalb separate Verträge mit unterschiedlichen Ansprechpartnern bestehen. Im Fall einer Airline-Insolvenz ist man trotzdem geschützt – auch hier bringt das neue Gesetz eine Besserung.

„Wer über ein Reisebüro bucht, hat durch das neue Gesetz den Vorteil, dass das Reisebüro nun auch offizieller Ansprechpartner bei Pauschalreisen ist – nicht wie bisher nur der Reiseveranstalter“, sagt Pronebner. Günstig seien auch die neu geregelten, umfangreichen Informationspflichten des Reisebüros – zum Beispiel hinsichtlich möglicher Mehrkosten und Barrierefreiheit.

Vorsicht: „Stumme“ Zustimmung und „Rügepflicht“ bei Mängeln

Das neue Pauschalreise-Gesetz bringt aber auch einige Stolpersteine mit sich. Wird vor Reisebeginn etwa die Reisezeit oder die Unterkunft verändert, muss der Veranstalter den Reisenden informieren. Äußert sich der Kunde daraufhin zu diesen Änderungen nicht, gilt das bereits als Zustimmung.

Gut zu wissen ist auch, dass neuerdings die so genannte „Rügepflicht“ gilt: Wer vor Ort Mängel fest, muss diese unverzüglich bei Reiseveranstalter oder Reisebüro melden – am besten schriftlich. „Sonst kann es sein, dass man Schadenersatzansprüche verliert“, warnt Pronebner. Für die Beseitigung des Mangels muss außerdem eine angemessene Frist gesetzt werden. Verstreicht diese, ohne dass er behoben wurde, darf der Reisende zur Selbsthilfe greifen und vom Veranstalter die Kosten dafür verlangen. (TT.com)