Von Matthias Christler

Schade, dass Gianluigi Buffon nicht bei der WM teilnimmt. Wie ein Heldentenor brüllt der Torwart vor jedem Länderspiel aus tiefstem Herzen italienische Sätze wie diesen: „Wir sind bereit zum Tod, Italien hat gerufen." Marko Arnautovic, ebenfalls ein WM-Abwesender, kann man heute Nachmittag beim Testspiel gegen Brasilien genau auf die Lippen schauen, die er, wenn überhaupt, nur minimal bewegt. Vielleicht bewegt ihn ein Lied über das „Land der Berge" einfach nicht. Hip-Hop, das wär's, das stimmt Typen wie ihn auf ein Fußballspiel ein. Nationalhymnen-tauglich? Keine Chance.

Dass ein Wiener mit serbischen Wurzeln einer der Besten im Team ist, beweist schon, wie der Fußball im Nationalteam Grenzen überbrückt. Deshalb ist gerade eine offizielle Hymne (oder inoffizielle wie „I am from Austria") interessant, weil sie von Menschen gesungen wird, die im Alltag oft kosmopolitisch leben, beim Fußball aber ihre patriotische Seele ausleben.

Es muss nicht immer gleich der Tod wie bei den Italienern ausgerufen werden. In den Hymnen der WM-Teilnehmer wird über Waffen (Portugal) gesungen, über Gott (England, Island), viel über Freiheit (Uruguay, Brasilien, Argentinien, Deutschland), aber auch über Blümchen (Island), Moos (Japan) und Alpenfirn (Schweiz). Wir haben uns die selten gehörten, die schönsten, die bekanntesten und die ungewöhnlichsten Lieder, die vor den WM-Spielen geträllert werden, genauer angehört.

Portugal, die Hymne des Europameisters:

Der Text stammt — wie es sich für eine Seefahrernation gehört — von einem Marine-Offizier, Henrique Lopes de Mendonça. Man darf gespannt sein, ob die Europameister rund um Cristiano Ronaldo ähnlich inbrünstig wie dieser Fan von Waffen, Kanonen und der Pracht Portugals singt.

Die Dauerbrenner

Deutschland: Kennen Sie die deutsche Hymne schon in- und auswendig? Kein Wunder, weil kein anderes Land mehr Spiele bei Weltmeisterschaften ausgetragen hat — bis jetzt 106 an der Zahl. Der Text ist die dritte Strophe des Gedichts „Das Lied der Deutschen", verfasst von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1841 auf Helgoland.

Ähnlich wie in Österreich gab es kürzlich Diskussionen über eine gendergerechte Änderung. Im März 2018 kam die Idee auf, statt „Vaterland" in Zukunft vom „Heimatland" zu singen sowie statt „brüderlich mit Herz und Hand" „couragiert mit Herz und Hand". Mehrere hochrangige Politiker, darunter Kanzlerin Angela Merkel, erteilten den Änderungswünschen der Gleichstellungsbeauftragten im Familienministerium allerdings eine Absage.

Brasilien: 104 WM-Spiele haben die Brasilianer in den Beinen. 2009 wurde übrigens beschlossen, dass an jeder Schule in der Unterstufe einmal pro Woche die Hymne gesungen werden muss.

Argentinien: durften schon oft, 77-mal, bei einer WM von Freiheit und gesprengten Ketten singen.

Die Unbekannten

Island: Zum ersten Mal wird bei einer WM der „Lofsöngur", der Lobgesang, auf Island erklingen. Die Premiere feierte das Lied in einer Kirche — und so klingt es auch.

Panama: In der Nationalhymne des zweiten WM-Neulings, Panama, wird die Aufbruchstimmung nach dem Krieg besungen. Ein Marsch wird zur Einleitung gespielt, dann setzt der spanische Chor ein.



Senegal: Der Senegal spielte erst einmal bei einer WM, 2002 war das.

Die Schönsten

Russland: In einer Reihung der schönsten Hymnen, aufgestellt vom The Econmist, landet Südafrika auf Platz 1. Leider hat sich das Land nicht für die WM qualifiziert. Platz zwei geht an Russland, dessen Nationalhymne ist auch fein anzuhören.

Uruguay: Beschwingt beginnt die „Orientales, la Patria o la tumba", aber die Zeilen verheißen nichts Gutes, sondern „Vaterland oder Grab". Trotzdem Platz zwei der Bestenliste.

Japan: Unter die schönsten Nationalhymnen hat es die japanische geschafft. Und das, obwohl die Melodie bedrückend wirkt und der Text kurz und bündig ist, ähnlich einem Haiku-Gedicht. In keinem anderen Land wird jedoch auf so poetische Weise das eigene Land gepriesen. „Kimi Ga Yo" hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, es soll aus dem Jahr 905 stammen. Den Text kannte man also und zur Entwicklung der Melodie hat viele Jahrhunderte später ein preußischer Militärmusikant beigetragen. Franz Eckert half, westliche Klänge und Instrumente in Japan einzuführen und deshalb wurde er 1880 vom Marine-Ministerium gebeten, bei der Hymne zu helfen. Diese sollte nämlich international akzeptabel sein.

Die Ungewöhnlichen

Spanien: Die Marcha Real, der königliche Marsch, hat eine lange Geschichte und zählt auch zu den ältesten Hymnen Europas. Ihr einziges Manko, wenn man so will, ist, dass talentierte Sänger unter den spanischen Fußballern nie zu erkennen sein werden. Die Hymne hat keinen Text. Manchen gefällt das gar nicht und immer wieder gibt es Bestrebungen, dem Marsch ein paar passende Worte zu spenden. Zuletzt veröffentliche die Popsängerin Marta Sánchze einen Text, der auch von Minis­terpräsident Rajoy gelobt wurde. In der Öffentlichkeit fiel der Vorschlag aber durch.

So richtig schön gedichtet war er aber nicht. Ein Beispiel: „Rot, Gelb, Farben, die in meinem Herzen leuchten." Das klingt nur minimal besser als die deutsche Fan-Hymne von Oli Pocher. „Schwarz und Weiß, Wir steh'n auf eurer Seite." Dann lieber weiter ohne Wörter.

England: Schottland hat eine eigene Hymne, Wales hat eine, England nicht. In diesem Teil des Vereinigten Königreiches wird „God Save the Queen", eigentlich die Hymne aller Briten, gesungen. Manche Engländer würden gerne das patriotische Lied „Jerusalem" vor Fußballspielen mit ihren biergetränkten Kehlen schmettern. Und noch etwas Angeber-Wissen: Liechtenstein hat sich für seine eigene Hymne die Melodie von „God Save The Queen" geklaut.

Schweiz: Die Schweizer Fußballer müssen sich vor den Spielen manchmal wie brave Chorknaben vorkommen. Das hat einen Grund: Der Schweizer Psalm wurde vom Mönch Alberich Zwyssig im Kloster Wettingen komponiert. Der Text wurde neben Deutsch in die weiteren Landessprachen Französisch, Italienisch und Rätoromanisch übersetzt. Auch in der Schweiz kommt es immer wieder zu Diskussionen, ob man einen zeitgemäßeren Text finden kann, damit man nicht von „Strahlenmeer" und sich rötenden „Alpenfirn" singen muss. Der Bundesrat sprach sich allerdings 2014 gegen eine Änderung aus.

Ein witzig vorgetragenes Medley aller 32 Hymnen in 2 Minuten, vorgetragen von einem kammermusikalischen Frauen-Quartetts aus Hamburg.