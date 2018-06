Von Theresa Mair

Die Tage bis zur Hochzeit sind gezählt. Bis dahin war Hannah Winkler schon eineinhalb Jahre lang mit ihren Gedanken nur noch bei weißem Tüll, Perlen und Spitze. Sie drehte durch, „Ich bin eine der Frauen, die ein ungetragenes Brautkleid verkaufen“, sagt sie. Eigentlich zwei, und insgesamt hatte Winkler drei Hochzeitskleider.

Klingt verrückt, zu einer Krise kam es aber nicht. Jonas war und ist der Richtige. Die 31-Jährige Journalistin hatte bloß Angst, dass sie am Tag, der der schönste ihres Lebens werden sollte, ihr weißes Kleid anpatzt. Das führte dazu, dass sie Tage vor dem Fest noch zwei Ersatzkleider kaufte. Gebraucht hat sie die nicht. Eines verkaufte sie bereits, eines will sie noch an die heiratswillige Frau bringen.

Einfach ist das nicht. Denn viele zukünftige Bräute haben Hemmungen, ein Brautkleid aus zweiter Hand zu kaufen – erst recht, wenn es als ungetragen angepriesen wird. Das weiß Winkler besonders gut. Denn ihre eineinhalbjährige Tüllfixierung mit den erwähnten Folgen ist auf eine Berufskrankheit zurückzuführen: Neugierde.

„Als ich den Heiratsantrag bekommen habe, machte ich mich auf die Suche nach einem Brautkleid. Das Budget habe ich auf 200 Euro heruntergeschraubt. Ich wollte ein Kleid, das ich danach wieder anziehen konnte.“ Im Online-Shop wurde Winkler nicht fündig.

Bei den einschlägigen Kleinanzeigen-Portalen „hat sich mir dann eine neue Welt aufgetan“. Unter dem Suchbegriff „Brautkleid ungetragen“ rollten sich 2000 Verkaufsanzeigen auf, 2000 Geschichten von 2000 Frauen. Die Neugierde hat Winkler erfasst, sie schrieb alle einzeln und so individuell wie möglich an. „Manche haben gesagt, es sei ihnen zu privat oder noch zu frisch. Die Mehrheit der Frauen war sehr offen, was das Thema angeht.“ Einige hätten es wirklich geschätzt, sich den Kummer von der Seele reden zu können. Winkler erklärt sich das damit, dass Freunde die Braut schonen wollen und das Thema meiden, obwohl diese viellteicht Redebedarf hat. Immerhin seien die meisten Frauen quasi vor dem Traualtar stehen gelassen worden.

Doch bei Weitem nicht alle Brautkleid-Storys sind traurig, manche lustig, andere berührend mit Happy End. Da war z. B. die Geschichte von Kerstin, die immer wenn sie ihr Korsagenkleid anprobierte, in Ohnmacht fiel. Kerstin hatte keine kalten Füße bekommen, sondern ihr Unbewusstes regte sich. Als Kind musste sie wegen einer schweren Wirbelsäulenverkrümmung ein Korsett tragen. Nun reagierte ihre Psyche allergisch. Als ihr das klarwurde, nähte ihre Mutter ihr Tage vor der Hochzeit eigenhändig ein Brautkleid.

Das Korsagenkleid wurde sie auf Online-Marktplätzen trotz des guten Ausgangs der Geschichte nicht los. Sie spendete es schließlich an einen Sternenkinder-Verein, der aus den „Stoffen der Liebe“ Kleider näht, um die totgeborenen Kinder darin zu bestatten.

Winkler hat auch mit einer Frau gesprochen, die gerade noch einen Rückzieher gemacht hat, weil sie merkte, dass sie eigentlich auf Frauen steht. Miriam wiederum kaufte sich Brautkleider nach ihrer Hochzeit, um sich für einen kurzen Moment wie eine Prinzessin fühlen zu dürfen und sie dann wieder zu verkaufen. Sie hatte sich immer eine Traumhochzeit gewünscht, konnte sich bei der Heirat aber keinen Berg aus Spitze leisten.

Mit dem Brautkleid seien so viele Hoffnungen und Wünsche verknüpft, dass es schwerfalle, es immer gleich herzugeben, wenn der Traum platzt, findet Winkler. Oft hänge das Kleid noch im Schrannk, wo man es immer sieht. „Sich davon zu trennen, heißt, sich von einem Lebensabschnitt zu trennen.“ Frauen, die ständig traurig sind und den Erinnerungen nachhängen, rät sie: „Verkauf dieses blöde Brautkleid, spende es, wirf es ins Feuer! Glaub daran, dass alles im Leben einen guten Grund hat. Alle Frauen haben Kraft gesammelt und ein neues Leben angefangen!“

Lucy, 40, Stratford

Seit bald 15 Jahren hängt in Lucys Schrank ihr zweiteiliges Traumkleid. Das Kleid war für die Hochzeit mit Alex bestimmt. Die Lehrerin aus Stratford in England und der Musiker waren nach zwei Jahren Fernbeziehung in der Steiermark zusammengezogen, zwei Jahre darauf sollte geheiratet werden. Die Torte war ausgesucht, die Kirche für die Trauung gebucht, die Einladungen gedruckt und da war dieses Hochzeitskleid: „Ich wusste sofort, das ist mein Kleid. Es war das perfekte Kleid, unten aus Tüll, oben Seide, wie ein Ballettkleid. Ich habe es geliebt.“

Doch es zeigte sich immer mehr, dass Alex zwei Gesichter hatte, manchmal lieb und zärtlich, dann wieder böse und aggressiv. Wenige Monate vor der Hochzeit sagte er ihr, dass er gar nicht heiraten wolle und nur sie sich die Hochzeit unbedingt wollte. Lucy war traurig, blieb aber bei ihm. „Ich habe ihn so bewundert.“

Eigentlich ist sie überzeugt, dass ihre Schwiegermutter in spe Alex beeinflusst hat. „Immer hat sie mit Alex geflüstert, ihm gesagt, dass ich ihn nicht lieben würde, nur an die tolle Party dächte.“

Erst als ihre Tochter Katia zur Welt kam, fiel es Lucy wie Schuppen von den Augen. Es gab keine Zukunft. Alex trank viel und hatte andere Frauen. Lucy flüchtete nach England zu ihren Eltern, dann zog sie nach Seefeld, wo sie viele Freunde hatte, bevor sie endgültig in die Heimat zurückkehrte – das Brautkleid immer dabei. Jetzt möchte sie es auf Ebay verkaufen. Sie glaubt nicht, dass sie noch einmal heiraten will.

Ingrid, 58, Innsbruck

Ingrid ist hörbar aufgeregt am Telefon. Nicht wegen einer bevorstehenden Hochzeit, sondern wegen des ersten Hochzeitstags. Am 28. Juli feiert sie mit ihrem Mann Rudi das erste Jubiläum. Dafür hat sie sich erneut ein Brautkleid schneidern lassen. „Ich will meinen Hochzeitstag immer ganz besonders feiern. Im Gewölbe des Hotel Goldener Adler habe ich am 28. Juli einen Tisch reserviert. Dort hatten wir auch die Agape nach der standesamtlichen Hochzeit vor einem Jahr“, sagt sie. Zu Mitternacht wird es eine Überraschung geben.

Eine weniger erfreuliche Überraschung hat sie erlebt, als das Kleid bei ihr eintraf. „Ich habe es von einem Schneider in China maßanfertigen lassen, wie zuvor mein erstes Brautkleid. Wir wollten es im Vintage-Stil, weil wir beide ein 1960er-Jahrgang sind. Alles sollte im Stil der 60er sein.“ Doch das Oberteil geriet Ingrid um die Brust zu weit.

„Ich hatte im Februar eine Herzklappen-Operation. In der anschließenden Reha habe ich wohl ein bisschen abgenommen“, erzählt sie. Ein neues Kleid muss her, das sie sich wieder beim Schneider ihres Vertrauens in China anfertigen lässt, und Ingrid ist schon gespannt, wie es sitzen wird. Das zu groß geratene Vintage­kleid bietet sie für 120 Euro im Internet zum Kauf an. Eine junge Frau aus Oberösterreich interessiere sich dafür und habe sich zur Anprobe angemeldet.

Ursprünglich wollte Ingrid auch ihr originales Hochzeitskleid verkaufen. „Aber immer wenn es mir nicht so gut geht, schlüpfe ich hinein. Dann geht es mir besser.“

Katrin, 29, Telfs

Am 14. Juli ist Katrins großer Tag. Sie und Gregor treten vor den Traualtar. Die zweifache Mutter wird ein Prinzessinnenkleid tragen. „Viel Tüll, viel Spitze, in Ivory-Weiß“, erzählt sie. Dabei hatte sie sich zuvor ein ganz anderes Kleid im Brautmodengeschäft ausgesucht, ganz schlicht und reinweiß. Das Kleid hing noch im Geschäft, der Kaufvertrag für das 400-Euro-Kleid war schon unterschrieben. Es gab kein Zurück.

„Wir wollten eigentlich nur standesamtlich heiraten. Im März beim Geburtstag von meinem Cousin hat meine Goti dann gefragt, warum wir eigentlich nicht gleich auch kirchlich heiraten“, erzählt die Pflegehelferin.

Da das Paar ohnehin schon viele Gäste eingeladen hat, konnte es genauso gut gleich auch kirchlich heiraten. „Aber für die Kirche war mir das gekaufte Kleid einfach zu schlicht. Ich wollte etwas Aufregenderes.“ Sie fragte nach, ob ein Umtausch möglich sei, nachdem das ursprüngliche Kleid noch „gar keine Stecknadel gesehen hat“ und noch im Laden hing. Doch die Verkäuferin stellte sich quer, „obwohl ich mir ein viel teureres Brautkleid ausgesucht hätte“.

Nun sitzt Katrin auf zwei Brautkleidern und es ist gar nicht so leicht, eine Käuferin für das Standesamtkleid zu finden. Mehr als 750 Nutzer haben es bereits auf dem Facebook-Marktplatz begutachtet und Katrin hat es noch auf weiteren Plattformen für 300 Euro inseriert. „Vielleicht sollte ich dazuschreiben, dass es nicht wegen einer Trennung ist“, sagt sie.

Wo man in Tirol am schönsten heiratet

Wunderbare Berg- und Seekulissen, geschichtsträchtige Kirchen und Orte, traditionsreiche Gasthäuser und Hotels. Egal, ob für die standesamtliche Trauung, die kirchliche Hochzeit oder beides, in Tirol gibt es für jedes Traumpaar die Traumlocation zum Heiraten.

Gabi Paumgarten ist ein Jahr landauf, landab gefahren und hat von Strassen in Osttirol über Kufstein und Mariastein bis Grän im Tannheimer Tal beinahe jede Gemeinde auf ihre Hochzeitstauglichkeit hin abgeklopft.

Entstanden ist der Bildband „Heiraten in Tirol – Die schönsten Plätze zum Trauen“ (mit Fotos von Thomas Steinlechner und Sonja Altenburger u. a. m.). Paumgarten hat 20 Plätze gefunden, die sie „einen romantischen, fantastischen, exquisiten, typisch tirolerischen, eleganten, außergewöhnlichen, historischen Ort nennen würde“, Plätze, die über Jahrhunderte gewachsen sind und Familienbetriebe, die viel Erfahrung mit Hochzeitsgesellschaften haben. Neben Geschichtlichem findet man auch nützliche Informationen, z. B. zu Reservierung, Barrierefreiheit, Erreichbarkeit und Kontaktdaten. Armütter Verlag Rattenberg, 192 S., 29,90 €