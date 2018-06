Touristenkarte nutzen:

Kulturinteressierte kaufen sich in Moskau am besten den Touristen-Citypass. Für 51 Euro kann man damit an drei Tagen 40 Museen besuchen und an drei Exkursionen teilnehmen. Freier Eintritt und kein Anstehen an Warteschlangen. Nebenbei erhält man Ermäßigungen bei Taxis, Restaurant etc. Wer die Touristenkarte richtig einsetzt, kann damit viel Geld sparen.

Auf eintrittsfreie Tage achten:

Einmal im Monat bieten die meisten Museen einen eintrittsfreien Tag oder zumindest einen freien Vor-/Nachmittag an. Am besten erkundigt man sich vorher im Internet. So lassen sich kostengünstige Sightseeing-Touren planen.

Einheimischen-Tickets:

Wer doch ein Ticket am Schalter eines Museums beziehen muss, gibt sich am besten als Einheimischer aus beziehungsweise bittet einen Russen das Ticket zu kaufen. Die Preise für Einheimische unterscheiden sich deutlich von denen für Touristen.

Auf Audioguides verzichten:

Führungen und Audioguides sind in den Museen meist nicht mehr notwendig. Für fast alle Sehenswürdigkeiten werden Apps zum Downloaden angeboten.

Mit Öffis fahren:

In den Städten selbst nimmt man am besten Busse. In den ganz großen Metropolen lohnt sich auch die Metro. In mehr als 120 russischen Städten gibt es derzeit gut ausgebaute Busnetze, dazu kommen Trams, Straßenbahnen und S-Bahnlinien. In St. Petersburg und Moskau ist das U-Bahn-Netz gut ausgebaut. In Moskau steht für alle öffentlichen Verkehrsmittel die wiederaufladbare Geldkarte Troika zur Verfügung. in St. Petersburg, die Podroschnik. Speziell für WM-Touristen gibt es die günstige 24-Stunden-Karte „Turististscheski“.

Die Nutzung des Nahverkehrs an Spieltagen auf den Linien zu den WM-Spielstätten ist kostenlos.

Private Minibusse nutzen:

Zusätzlich zu den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es noch private Minibusse, die sogenannten Marschrutki, die verschiedene Routen fahren. Ohne Russischkenntnisse ist es aber ziemlich schwierig, in Erfahrung zu bringen, wohin welche Linie fährt. Der Preis variiert je nach Strecke, normale Fahrten in der Stadt kosten etwa gleich viel, wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auch Orte außerhalb der großen Zentren erreicht man mit den Minibussen und spart sich häufig im Gegensatz zu Fahrten mit der U-Bahn und öffentlichen Bussen das Umsteigen.

Vor Zugfahrten erkundigen:

Bei Zugfahrten rentiert es sich, die Fahrkarten schon einen Monat vorher zu kaufen oder sich genau zu erkundigen, an welchem Tag es Ermäßigungen gibt. Die Tickets variieren je nach Strecke, Tageszeit und bei Nachtzügen auch je nach Ausstattung der Kabinen und der Verpflegung. Bei manchen Verbindungen gibt es auch Ermäßigungs-Aktionen. bei denen man beispielsweise Rabatte erhält, wenn man das in derselben Woche Geburtstag hat, in der man das Ticket einlöst.

Auf den Strecken zu den WM-Spielen verkehren Sonderzüge. Die Fan-ID berechtigt gemeinsam mit dem Fußballticket und dem Peronaldokument, mit dem die ID beantragt wurde, zur kostenfreien Nutzung dieser Züge. Nähere Infos unter: https://tickets.transport2018.com/free-train/schedule

Flüge:

Die Billigfluglinie für Inlandsflüge heißt Pobeda. Der Preis ist günstig, allerdings nur, wenn man mit Handgepäck reist. Für weiteres Gepäck zahlt man erhebliche Aufpreise.

Per Anhalter durch Russland:

In Russland ist es üblich per Anhalter zu fahren. Für wenig Geld nehmen private Autofahrer gerne Tramper mit. Allerdings sollte man dafür Russischkenntnisse besitzen und nicht bloß nicht alleine bei jemandem einsteigen. Das könnte gefährlich sein. Wer mitgenommen werden will, sollte in Russland auf das bei uns übliche Schild mit dem Zielort verzichten. Denn alle Autofahrer, die nicht dorthin müssen, fühlen sich nicht angesprochen und bleiben auch stehen.

Benzin vorrätig haben:

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte immer ein oder mehrere Kanister Benzin dabei haben. Die Benzinpreise variieren. Je weiter östlich man reist, desto teurer wird der Treibstoff.

Selbstbedienungsläden aufsuchen:

Bei Hunger bieten sich am besten die vielen Selbstbedienungsläden an. Man erhält häufig Suppe, Hauptspeise, Nachspeise und ein Getränk für umgerechnet etwa fünf Euro. (vags)