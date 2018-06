„Party Like A Russian" von Robbie Williams: Das Lied über feierwütige Russen ist im Gastgeberland der Fußball-WM wohlbekannt.





„Moskau" von Dschinghis Khan: Zwar widerspricht die Zeile „Wodka trinkt man pur und kalt, das macht hundert Jahre alt" der aktuellen Lebenserwartung russischer Männer (rund 66 Jahre). Doch wie heißt es weiter: „Wirf die Gläser an die Wand, Russland ist ein schönes Land."







„From Russia with Love" von Matt Monro: Der Titel und Titelsong des zweiten James-Bond-Films sorgte 1963 weltweit für Begeisterung. Und bei der samtweichen Stimme von Matt Monro schmolzen alle dahin.







„Back in the USSR" von den Beatles: Eigentlich eine Parodie auf „California Girls" von den Beach Boys. Statt über Politik singen John Lennon & Co. zum Beispiel: „The Ukraine girls really knock me out, they leave the West behind, and Moscow girls make me sing and shout."



„Disco in Moskau" von den Toten Hosen: Coverversion eines britischen Songs. „Dass die Jeanskultur den Osten überrennen würde, war 1986 keine große Vision mehr", meinte Hosen-Sänger Campino einmal.



„Leningrad" von Billy Joel: Eine Hymne des US-Sängers an die Freundschaft zu dem Clown Viktor Rasinow, den er 1987 in Leningrad (heute: St. Petersburg) traf. Rasinow besuchte Joel 2015 in New York.



„Rasputin" von Boney M.: Das Lied über den legendären Zarenberater Rasputin (1869-1916) schießt 1978 in vielen Ländern an die Spitze der Charts - vielleicht auch wegen solcher Zeilen: „Ra-Ra-Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on."







„Stranger in Moscow" von Michael Jackson: Der „King Of Pop" ungewohnt melancholisch. Das Schwarzweiß-Video unterstreicht die Stimmung.





„Russians" von Sting: Mitten im Kalten Krieg singt der britische Popstar 1985 über die Angst vor der Bombe: „How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy?" Dazu tickt eine Uhr. Unheimlich.





„Kosaken müssen reiten" von Ivan Rebroff: Pelzmütze und Rauschebart waren seine Markenzeichen. Hans-Rolf Rippert (1931-2008) wurde als singender Russe Ivan Rebroff berühmt — dabei stammte er aus Berlin.







„Katyusha" von Abney Park: Eigentlich ist der Song eine Coverversion eines berühmten russischen Kriegsliedes. Katjuscha träumt davon, dass ihr Geliebter wieder aus dem Kampf zurückkehrt.





Russisches Medley von Helene Fischer: In Sibirien geboren, in Deutschland zum Star geworden — Superstar Helene Fischer hat die Wurzeln ihrer Familie nicht vergessen. Immer wieder singt sie russische Lieder in ihrer unverwechselbaren Art. (dpa, TT.com)