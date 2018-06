Bike-Videos

Kein Fels zu hoch, kein Weg zu schmal

Danny MacAskill war daheim in Schottland Fahrradmechaniker, dann machte er in einem Bike-Video verrückte Sachen und wurde weltberühmt. Bei seinem Tirol-Besuch bremste ihn eine Verletzung, sonst hätte er sich am Berg ausgetobt. Das Fahren an der Grenze des Machbaren hat in Tirol schließlich Tradition.