Von Evelin Stark

Montag mittags in Silz: Die Sonne brennt von oben herab, die Luftfeuchtigkeit ist jenseits der 90 Prozent und von Westen her grummelt sich ein Gewitter zusammen. Nichts davon hält aber einige Tiroler mit Hang zur roten Frucht davon ab, sich auf den Weg auf ein abgelegenes Feld nahe der unteren Waldgrenze, zu machen. Würde man den vorherrschenden Duft in einen Parfum-Flacon packen, wäre „Strawberry Fields Forever“, angelehnt an den altbekannten The Beatles-Hit, wohl mehr als passend.

Alle kommen sie mit derselben Mission: möglichst viele, knallrote und vor allem köstliche Erdbeeren zu pflücken, in ihre Kübel zu packen und in hungrige Mäuler und leere Einweckgläser zu stopfen. „Zeni’s Erdbeerfeld“ am Unteren Mühlweg in Silz ist eines von zwölf Feldern in Tirol, wo die roten Beeren von den Kunden selbst gepflückt werden können.

„Die schmecken einfach besser als aus dem Geschäft“, sagt Martina Schöpf. Die 44-Jährige aus Gries (Gemeinde Längenfeld) hat gemeinsam mit ihrer hochschwangeren Freundin Claudia Nagele die letzte halbe Stunde auf dem Feld verbracht. Soll heißen: Kniend, bückend, hoch und hinunterbeugend, immer weiter krabbelnd haben sie eine Beere nach der anderen nach ihrer Reife beurteilt und gepflückt. Dreieinhalb Kilo pro Kopf ist die knallrote Ausbeute, geben die beiden Erdbeerfans strahlend zu. Was sie mit so vielen Beeren machen? „Na, Marmelade und Kuchen! Und natürlich vernaschen“, lacht die 36-jährige Nagele. Schnell abgewogen und bezahlt, zischen sie auch schon wieder ab.

Beliebte Beere

Erdbeeren sind nach den Weintrauben das beliebteste Obst der Österreicher in der Kategorie Beeren. Pro Jahr werden bundesweit circa 12.000 Tonnen dieser roten Frucht geerntet. Das klingt jetzt nach viel, ist aber im Vergleich zum internationalen Spitzenreiter China mit 3,8 Millionen Tonnen weniger beeindruckend.

Dennoch: Von den 12.000 österreichischen Tonnen Erdbeeren gehen etwa 2000 Tonnen über alternative Vertriebsquellen wie Direktvermarktung oder Selbstpflück-Felder an die Kunden. Tirol nimmt mit circa 35 Hektar – österreichweit sind es insgesamt 110 Hektar – einen beachtlichen Platz ein: „Etwa 15 bis 20 Bauern in Tirol bauen Erdbeeren an“, sagt Klemens Böck. Er ist Obstbaufachberater bei der Landwirtschaftskammer Tirol.

Auf Zeni’s Erdbeerfeld sind die nächsten Pflücker bereits im Anmarsch. Evi und Gerhard Zoller sind quasi Stammkunden: „Wir kommen jede Erdbeersaison mehr als einmal hierher, um für die Enkel ein paar Erdbeeren zu pflücken oder Nachschub zum Einkochen zu holen“, sagt Evi Zoller. Dass die selbst gepflückten Beeren anders, also „gschmackiger“, sind als die vom Supermarkt, erklärt sie damit, dass hier nur reife Beeren gepflückt würden, während die Exemplare vom Geschäft unreif in die Tassen kämen. „Hat man die hier einmal gekostet, will man keine anderen mehr“, lacht die Haimingerin, während sie schon loslegt mit dem vielen Bücken, Knien und Pflücken.

Die Garten-Erdbeere, auch Ananas-Erdbeere genannt, entstand im 18. Jahrhundert in Europa aus einer zufälligen Kreuzung zweier amerikanischer Erdbeerarten. Mittlerweile werden mehrere hundert Sorten angeboten, die in Größe, Beschaffenheit und Geschmack variieren. Botanisch gesehen ist die Erdbeere übrigens gar keine Beere, sondern eine „Sammelnussfrucht“, denn die eigentlichen Früchte sind die auf dem Fruchtfleisch sitzenden winzigen Nüsschen.

Viele Sorten

Elsanta – die hierzulande beliebteste Sorte – ist eine so genannte „mittelspäte“. Ihre Beeren sind rundlich bis kegelförmig. Sie besticht durch ihr süßes Aroma und ist besonders saftig. Im Verlauf der Erntezeit werden die zu Beginn relativ großen Beeren immer kleiner.

Dafür werden sie aber umso geschmacksintensiver. Neue Züchtungen sind die sehr frühen Sorten Alba und Clery. Sie verlängern die Erdbeersaison nach vorne. Sie werden, so wie auch die Sorte Madeleine, rund eine Woche vor Elsanta reif. Eine ganz besondere Sorte ist die Lambada-Erdbeere. „Sie hat den besten Geschmack, ist aber so weich, dass sie sich nicht dazu eignet, sie zum Selbstpflücken anzubieten. Sie schafft nämlich oft den Weg vom Feld bis nach Hause nicht“, sagt Martin Mair von Mair’s Beerengarten in Rietz. Dazu komme, dass die Lambada-Beere nicht so ertragreich sei wie andere Sorten.

Nun aber zurück auf unser Strawberry Field. Erntehelfer Krzysztof Panas betreut das Silzer Feld die ganze Saison hindurch. Eine kleine Holzhütte am Rande des Erdbeerlandes ist sein Hauptarbeitsplatz. Hier wird der Ertrag der Kundschaft gewogen und bezahlt. Hier hat der Pole seine Werkzeuge, mit denen er im Feld für Ordnung sorgt. Hauptsächlich braucht Panas aber seine Hände – um die faulen Beeren zu entfernen und Platz für neue Früchte zu schaffen. „Am Wochenende ist hier Kindergarten“, lacht der 54-Jährige. Die Kinder würden hier herumhüpfen, während die Mütter beim Pflücken „tratschen“. Aber auch unter der Woche sei bei ruhiger Wetterlage vor allem nachmittags viel los. Auch jetzt, kurz nach Mittag, parken alle paar Minuten Autos vor dem Erdbeerfeld, die motivierte Beerenpflücker anliefern.

Elisabeth Huter und ihre Mutter Christl Raggl reisen gemeinsam aus Imst an, um ihren Erdbeervorrat aufzustocken. „Man merkt, wie die Beeren in den letzten Wochen stetig kleiner geworden sind“, sagt Huter, während sie bereits die ersten Beeren in ihren Eimer fallen lässt. So sei es noch ein bisschen mehr Arbeit, die gewünschte Menge zusammenzubekommen. Die sie aber braucht: Huter betreibt seit 2013 eine Eigenproduktion von Delikatessen, die von Essig und Marmeladen bis hin zu Senf und Sirupen reichen. Was sie an „Zeni’s Erdbeerfeld“ besonders schätze, sei, dass zwischen den Sträuchern auch Unkraut zu finden sei. „Das heißt für mich, dass es nicht zu sehr gespritzt wird“, sagt sie.

Da spritzt es auch schon von oben. Die Gewitterwolken haben sich inzwischen verdichtet und schicken kühlen Regen auf das in Bahnen gestreifte Erdbeerfeld. Schnell und hastig treibt es alle fleißigen Pflücker weg vom Feld und unter das kleine Dach der Holzhütte. Warten oder wieder fahren? Der Kompromiss: Selbst gepflückte Erdbeeren aus der Hand des Erntehelfers gibt es auch zu kaufen.