Von Theresa Mair

Der Zeck muss weg

Langärmelige Hemden, lange Hose, Saum in die Socken stopfen – und alles hell. Damit man Zecken schnell sieht, wenn sie sich am Gewand entlanghangeln. So lautet die erste Empfehlung von Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion, wenn es um den Schutz vor Zecken geht. Insektensprays mit dem Wirkstoff DEET halten auch Zecken halbwegs fern. „Nach dem Aufenthalt im Freien sollte man sich und Kinder unbedingt nach Zecken absuchen oder absuchen lassen“, sagt Luckner-Hornischer.

Den Blutsauger wird man mit einer Pinzette los: „Man nimmt die Zecke am Kopf und zieht sie heraus – ohne zu drücken oder zu drehen“, erklärt Luckner-Hornischer. Wenn der Kopf in der Haut bleibt, mache das erstmal nichts aus, die Einstichstelle solle man aber immer desinfizieren und beobachten.

„Ein Zeckenstich ist die Gelegenheit, im Impfpass zu kontrollieren, wann die letzte Tetanus-Auffrischung war“, so Luckner-Hornischer. Diese sei alle zehn Jahre fällig. Gegen die von Zecken übertragenen FSME-Erreger gibt es zudem eine Impfung. Allerdings lassen nur 77 Prozent der Geimpften den Schutz regelmäßig erneuern. Eine Auffrischungsimpfung oder Titerbestimmung ist alle fünf Jahre fällig, ab einem Alter von 60 alle drei Jahre. Liegt die letzte Impfung nicht mehr als zehn Jahre zurück, reicht eine einmalige Booster-Impfung, d. h., man muss nicht wieder mit der dreiteiligen Grundimmunisierung starten.

Zeckenklima: feuchte Luft und Wärme

Die Kollegin erzählt von 120 Zecken, die ihren Hund malträtiert haben, eine Bekannte vom Kind, das mit sieben Zecken aus dem Wald zurückgekommen ist. Heuer scheinen die Blutsauger besonders aktiv zu sein. Tatsächlich: „Im Augenblick werden mehr Beobachtungen gemeldet als gewöhnlich. Es scheint, die Aktivität der Zecken nimmt zu“, bestätigt der Außervillgrater Hygienemediziner Gernot Walder. Mit der Hilfe von Hegemeistern und Jägern betreibt er „auf Goodwill-Basis“ ein tirolweites Zecken-Monitoring. Hohe Luftfeuchtigkeit, warme Temperaturen mit Abkühlungen zwischendurch nennt Walder als Faktoren für die heurige Zeckenplage. In Ostösterreich werde es den Zecken bereits zu heiß, weshalb sie ihre Aktivität an die Tagesränder verlagern würden. „In Tirol weichen sie in höhere Lagen aus, wir haben inzwischen Zecken-Nachweise auf über 2000 Metern. Es gibt keine Gemeinde ohne Zecken mehr. Das war vor 15 Jahren noch anders.“

Doch dass heuer mehr von den Viechern aktiv sind, heiße nicht, dass alle Infektionen übertragen. „Das ist schwer vorherzusagen und hängt mit dem Wildbestand und der Zahl der Mäuse im Wald zusammen. Je weniger Mäuse, desto höher das FSME-Risiko“, sagt er. Zur Erklärung: Wenn wenige Wirtstiere verfügbar sind, müssen sich mehrere Zecken eines teilen. Und je mehr Zecken an einer Maus saugen, desto größer ist das Übertragungsrisiko von FSME von Zecke zu Zecke über die Maus.

So gefährlich sind die Blutsauger

Circa jede fünfte Zecke überträgt Borrelien, jede 500. ist mit FSME-Erregern (Frühsommer-Meningoenzephalitis) infiziert, sagt Luckner-Hornischer. Weltweit seien etwa 50 Erkrankungen bekannt, die von Zecken übertragen werden können. Neben den beiden häufigsten – Borrelien und FSME-Erregern – sind auch Übertragungen von Anaplasmen und Rickettsien in Tirol – selten, aber doch – ein Thema. 2017 sind in Tirol 32 Menschen schwer an ­FSME erkrankt. „Nur fünf bis 30 Prozent der mit dem FSME-Virus infizierten Personen erkranken grippeähnlich. Ungefähr ein Drittel dieser Gruppe erkrankt nach einem symptomfreien Intervall von einer Woche an einer Gehirn- und/oder Gehirnhautentzündung, die meldepflichtig ist. In Österreich haben wir im Schnitt jedes Jahr einen Todesfall“, weiß Luckner-Hornischer. Das bekannteste Merkmal einer Borreliose ist das Erythema migrans, ein roter Ring um die Einstichstelle, der deutlich größer ist als eine 2-Euro-Münze.

„Alles, was kleiner ist, ist eine normale Reaktion“, sagt Walder. Das Fehlen von Hauterscheinungen schließe eine Infektion aber nicht aus. Außerdem: „Wird die Zecke binnen sechs bis zwölf Stunden entfernt, ist eine Infektion selten, ab 36 Stunden recht wahrscheinlich“, sagt der Mediziner. Borreliose kann symptomlos verlaufen, aber auch Grippe-Beschwerden und Gelenksschmerzen auslösen und das zentrale Nervensystem beeinträchtigen. Sie wird mit Antibiotika behandelt – bei Nichtbehandlung kann die Erkrankung chronifizieren. Rickettsien lösen ähnliche Symptome aus, doch nur ausgewählte Antibiotika helfen. Die Anaplasmose (früher: Ehrlichiose) hört nach wochen- bis monatelangen Fieberschüben von selbst wieder auf – Antibiotika verkürzen den Verlauf.