Russische Eier:

Die hartgekochten Eier mit einer leicht pikanten Füllung aus Dotter, eingelegten sauren Gurken. Mayonnaise und Senf ist eine beliebte Vorspeise in Russland. Die dekorativen Eier eignen sich als Fingerfood und können je nach Geschmack auch mit Pilzen, Sardellen, Schinken usw. verfeinert werden.

Salat Olivier:

Diese Vorspeise wurde dem russischen Adel im 19. Jahrhundert von einem französischem Koch kredenzt, geriet dann aber in Vergessenheit. Mitte des 20. Jahrhunderts erlebte der Salat Olivier ein Revival und darf seit dem bei keinem russischen Festmahl fehlen. Der Salat besteht aus Rindfleisch und oder Kochwurst, Kartoffeln, Salzgurken, Karotten, Erbsen, Eiern und natürlich Mayonnaise.

Borschtsch:

Eigentlich stammt diese Rohnensuppe aus der Ukraine. Doch sie ist schon so lange in Russland beliebt, dass sie auch als russische rote Suppe bekannt ist.

Rassolnik:

Dabei handelt es sich um eine salzig-saure Suppe nur mit Gemüse oder aber auch mit Fleisch oder Innereien. Ihre Säure erhält Rassolnik von den Salzgurken und der Salzgurkensole, von der ein wenig mit in den Suppentopf kommt. Serviert wird die Suppe mit reichlich Sauerrahm.

Okroschka:

Diese kalte Suppe erfreut sich in Russland gerade an heißen Sommertagen großer Beliebtheit. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Gemüse-, Fleisch- und Fisch-Okroschka. Pflichtbestandteile sind: Frühlingszwiebeln, Gurken, hart gekochte Eier, Kartoffeln, Radieschen, Dill, Sauerrahm und Kwas. Bei letzterem handelt es sich um ein Getränk, das durch die Gärung von Brot hergestellt wird.

Beef Stroganoff:

Dieses Hauptgericht wurde in Russland Ende des 19. Jahrhunderts erfunden. Wie es zu seinem Namen kam, sprich, welchem Grafen Stroganoff es zuzuordnen ist, darüber gibt es verschiedene Geschichten. Jedenfalls handelt es sich um ein zartes in Sauerrahm zubereitetes Rindergeschnetzeltes.

Golubtsi:

Die russischen Kohlrouladen werden mit einer Mischung aus Rindsfaschiertem und Reis gefüllt und in einer Soße aus Gemüsebrühe und Tomatenmark serviert.

Pelmeni:

Die mit Faschiertem gefüllten Teigtaschen waren bei Kutschern in Sibirien sehr beliebt, Die Teigtaschen wurden gefroren mitgenommen und konnten unterwegs an einer Feuerstelle in einem Kessel mit kochendem Wasser/geschmolzenem Schnee zubereitet werden. Heute werden sie mit zerlassener Butter und Petersilie aufgetischt.

Blini:

Palatschinken auf Russisch. Blini werden pikant zum Beispiel mit Faschiertem oder süß etwa mit einer Topfencreme gefüllt oder aber gefaltet und in Sauerrahm getunkt. Bekannt sind auch Buchweizen-Blini, die häufig mit Kaviar serviert werden.

Torte Napoleon:

Dieser Kuchen gehört zu den beliebtesten Süßspeisen der russischen Küche. Die Torte wird aus mehreren Schichten Blätterteig und Buttercreme zubereitet.

