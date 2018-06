Von Matthias Christler

Axams – Grün, grün, grün glüht es auf den erdigen Strecken zwischen den Feldern im Westen von Axams. „Gas, Gas, Gas“, hört man eine Stimme rufen. Wo früher Traktoren durch die Erde pflügten, wirbeln jetzt fünf Motocross-Motorräder Staub auf, sobald die Fahrer nach einer Kurve wieder den Gasgriff nach unten drehen. Irgendjemand muss dabei versehentlich die Stummtaste gedrückt haben. Die Motoren geben kaum einen Ton von sich. Auspuff sieht man keinen. Und der Benzingeruch vernebelt niemand die Sinne. Die Motocross werden von der „grünen“, der elektrischen Kraft, angetrieben. Einer der Anfänger auf den überraschend kraftvollen und knapp 11.000 Euro teuren KTM-Maschinen hört genau hin, das Kettengeräusch irritiert ihn. „Ist das kaputt?“, fragt er beim Chef der Strecke, Robert Schweighofer, nach. Der antwortet gelassen: „Keine Sorge, jedes Motorrad macht das Geräusch, nur hört man das bei normalen, lauten Motoren eben nicht.“

Der 47-jährige Axamer hat ein genauso ruhiges Gemüt wie seine Maschinen. Das könnte auch von der Erschöpfung kommen. In den vergangenen Wochen hat er „von Sonnenauf- bis -untergang“ an seiner „Offroad Arena Axams“ umgegraben, Leitungen für die Bewässerung gelegt, Umkleidekabinen aufgebaut und Sträucher gepflanzt.

Öko, öko, öko war die wichtigste Vorgabe, die es ihm erst erlaubte, aus ehemaligen landwirtschaftlichen Feldern eine Spielwiese für Motocross-Motorräder oder das elektrische Raupenfahrzeug Ziesel zu verwandeln. Mit der Landesumweltanwaltschaft wurde geklärt, welche einheimischen Sträucher für ein intaktes Ökosystem sorgen. Fahrspaß ohne Benzin, und ein bisschen was für Flora und Fauna tut man auch.

Schon vor 15 Jahren hatte er die Idee für einen Offroad-Park. Damals scheiterte es an Genehmigungen. Vor etwas mehr als zwei Jahren kaufte er sich eine E-Motocross und weil er von der Leistung positiv überrascht war, holte der EDV-Unternehmer seine Idee wieder aus der Schublade und schlug einen neuen beruflichen Weg ein. Felder, die ihm in Axams gehörten, tauschte er mit sieben anderen Eigentümern fast so wie Kinder derzeit ihre Panini-Sticker. Nach ein wenig Überredungskunst konnte er eine zusammenhängende Fläche von 10.000 Quadratmetern umgraben. Vergangenen Sommer begann er, ließ schon Gäste testen, ab Juli wird die überarbeitete Offroad-Arena offiziell freigegeben.

Sicher, auch für die Jungen

Schweighofers Sohn Michael, 11 Jahre alt, ist einer der fleißigsten Testfahrer. An diesem heißen Nachmittag zwängt er sich in einer Pause zwischen dem Unterricht am Vor- und am Nachmittag in die Motorradkluft. Während sich die erwachsenen Anfänger am Rundkurs mit Steilkurven und kleinen Hügeln an die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h ganz langsam herantasten, steigt er auf eine kleinere, kindergerechte E-Motocross – auf die kleinsten können theoretisch schon Dreijährige. „Die Sicherheit ist durch den Streckenbau gewährleistet, wir haben blaue, rote und schwarze Abschnitte“, erklärt Schweighofer.

Dafür musste er ordentlich schuften, mit dem Bagger graben, planieren, wieder umgraben und neu planieren. Dabei kam ihm ein weiterer Gedanke: Warum nur E-Motocross- und Ziesel-Fahren? Wenn der Bagger schon mal da ist, kann er bleiben und von den Gästen gesteuert werden. So wie früher in der Sandkiste spielen, nur jetzt in echt – ein Männertraum. Doch, so ehrlich muss man sein, an diesem Nachmittag hat sich eine Frau, Sara, einerseits mit dem Ziesel schneller angefreundet: Das elektrische Raupenfahrzeug manövriert sie mit dem Joystick elegant um die Haarnadelkurven und in steiles Gelände, nahe heran an die 30 km/h Höchstgeschwindigkeit – es fühlt sich aber schneller an. Und andererseits stellt sie sich mit der Baggerschaufel geschickt an. Vielleicht sogar geschickter als die Männer vor ihr.

Nur das Lächeln, als sie aus dem Bagger aussteigt, ist genauso breit wie das von großen Buben, denen der Kindheitstraum erfüllt worden ist. „Der Bagger ist das Einzige, was nicht elektro ist. Das will ich noch umstellen. Und zumindest einen Teil des Stroms will ich über Solar produzieren“, denkt Schweighofer bereits an die Zukunft.

In der Vergangenheit war er selbst leidenschaftlicher Motocross-Fahrer, vor wenigen Tagen machte er beim legendären ErzbergRodeo mit. Einen Mini-Erzberg hat er sich auch in der Offroad-Arena hingestellt. Sein Nachwuchs kennt schon fast jeden Stein davon, balanciert das kleine Motorrad perfekt aus. Nur die Mutter schaut dem Elfjährigen etwas nervös nach, sie hat noch einen weiteren Sohn, der American Football spielt. „Ich lebe mit drei Wahnsinnigen zusammen“, meint sie und zwinkert ihrem Mann und ihrem Jüngsten in deren Riesen-Sandkiste zu.

Sie hat sich mit der Offroad Arena trotzdem angefreundet, so wie viele andere in Axams. Er habe viele positive Rückmeldungen erhalten, meint Schweighofer. Der Tourismusverband sei ebenfalls begeistert gewesen, für Urlauber gibt es Prozente, genauso für Freizeitticketbesitzer und beim Familienpass. „Wintertourismus allein funktioniert nicht, man muss im Sommer etwas machen. Auch wenn manche vor Motocross Angst haben, aber die E-Motoren kann man auf drei Stufen regeln, damit man behutsam anfangen kann“, wirbt er für sein Konzept.

Auf den Geschmack gekommen

Auf der Strecke setzt sein Mitarbeiter Luca Rosella, ein Italiener aus dem Ort Gorgonzola, die Vorgaben des Chefs um. Im Winter Skilehrer, im Sommer Motocross-Lehrer, bespricht er mit der Anfänger-Gruppe die Technik für die erste Kurve. „Vor der Steilkurve beide Bremsen ziehen, dann loslassen, linkes Bein ausstrecken, nahe am Motorrad anlehnen und dann durch die Kurve fahren. Vollgas!“ Vollgas? „Ja, Vollgas“, lacht der 30-Jährige. „Glaubt mir, da kann nichts passieren.“ Ok, wenn es der erfahrene Lehrer sagt. Nach ein paar Runden trauen sich die ersten, den Gasgriff immer mutiger zu drehen. Und Luca hat Recht. Die E-Motocross fährt die Steilkurve fast wie von selbst aus.

Bei Michael, der inzwischen auf den Ziesel gewechselt hat, heißt es leider „Schule! Schule! Schule!“ Wie andere Kinder in seinem Alter nicht von der Playstation weggebracht werden können, muss die Mutter auch hier dreimal darauf bestehen. Wer will es ihm verdenken, bei diesem Spielzeug!

Bagger, Ziesel und E-Motocross, ein Fahrspaß hoch drei. Die meisten der Anfängergruppe haben sich schon – völlig verschwitzt und ausgepowert (das E-Motocross hält etwas mehr als eine Stunde) – von den Elektro-Fahrzeugen getrennt und sind auf Elektrolyte (alkoholfreies Bier) umgestiegen. Nur Sara nicht, sie folgt Luca zum Enduro-Bereich, zum Mini-Erzberg, dem steilsten Abschnitt. Sie fährt an, Sand wirbelt auf, noch zu sachte, Luca schreit: „Gas, Gas, Gas!“ Sara schafft es hinauf. Dann lächelt sie und sagt nur ein Wort: „Cool.“