Von Kathrin Siller

Der vierjährige Simon schaut mit großen Augen ins Aquarium, neben ihm bauen zwei Mädchen einen Turm aus Pappbechern, in der Ecke sind Kinder in ein Buch vertieft. Die Kindergartenpädagogen beobachten, wenn nötig, greifen sie ein oder helfen. Das ist moderner Kindergartenalltag. Die Zwerge machen ihre eigenen Erfahrungen, experimentieren, lernen co-konstruktiv, also durch Zusammenarbeit. Die Pädagogen wiederum gehen wertschätzend mit den Kleinen um, begleiten die individuelle Entwicklung, sorgen für Material und Raumgestaltung. Ideale Lernbedingungen, die freilich nicht immer so waren.

Als Kinder Eltern siezten

Schon in einer Zeit, in der viele Kinder ihre Eltern noch siezten, auf Gehorsam und Konformität getrimmt zum Versorger oder Erbe degradiert waren, sprossen die ersten zarten reformpädagogischen Pflänzchen. „Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich die Reformpädagogik mit revolutionären neuen Ansätzen“, erklärt Ursula Primus, Professorin an der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik.

Vorreiter wie Maria Montessori, Rudolf Steiner oder Janusz Korczak legten den Fokus auf den Wert der Kindheit. „Ihr Credo: Das Kind muss nicht erst zum Menschen gemacht und trichterartig mit Wissen befüllt werden, es ist schon Mensch“, fasst Primus zusammen. Zum Mainstream wurden diese Ansätze aber nicht. Mit dem Aufkeimen des Nationalismus war mit dem Fokus auf den Menschen als selbstwirksames Individuum erst einmal Schluss. Jegliche pädagogische Maßnahme musste der Nazi-Ideologie gerecht werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg griff man vor allem in Österreich auf Erziehungsformen von vor 1938 zurück. Erwachsenen war kritiklos zu gehorchen. Filme aus dieser Zeit zeigen Kinder, die in Reih und Glied aufgereiht Mittagsschlaf halten und ermahnt werden, den Kopf dabei in eine Richtung zu halten. Bereits während des Wirtschaftsaufschwungs Mitte der 1950er-Jahre wurden aber Stimmen laut, die nach einer neuen Pädagogik riefen.

1968 schwappte die politische Oppositionsbewegung auf die Bildung über. Der starre Erziehungsstil wurde zum Feindbild erklärt. In Deutschland entstanden die antiautoritär geführten Kinderläden mit Laienerziehern – häufig Eltern, die noch an ihrer eigenen Kindheit zu knabbern hatten.

Ecken-Pieseln erlaubt

Besteck in den vollen Suppentopf zu werfen, die Gummistiefel der Erzieher anzuzünden oder einfach in eine Ecke zu pieseln – in den Kinderläden war alles erlaubt. Die Kinderladen-Bewegung hatte hehre Ziele: „Sie wollte kritische, selbstreflektierte und selbstbestimmte Menschen schaffen, die alles in Frage stellen und widerständig gegen Kollektive werden“, so Primus. „In einer antiautoritären Beziehung zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern sollte eine repressionsfreie Atmosphäre entstehen, in der Kinder mit ihren Ideen und Kompetenzen wertgeschätzt werden und freie Entwicklung möglich wird“, steht noch heute im Konzept der Frankfurter Kinderschule. Formuliert haben es Ende der 1960er-Jahre Eltern um Monika Seifert, eine Mitbegründerin der Kinderläden.

Allerdings: Ohne Regeln funktioniert Erziehung nicht. „Kinder brauchen Ansagen und Grenzen, die sie austesten können. Wenn aber bereits die Eltern Rebellen sind, wird die kindliche Grenzüberschreitung schwierig. Die antiautoritären Erzieher wollten alles anders und demokratisch machen, waren dabei aber auch wieder ideologisch“, sagt der Buchautor Jess Jochimsen.

Es kam also, wie es kommen musste: Die Kinderladen-Initiativen lösten sich mehr oder weniger auf, brachten allerdings Veränderungen ins Rollen: „Kindliche Selbstbestimmung, Gewaltfreiheit und ein Verhandlungsstil in der Erziehung haben sich heute auf breiter Linie durchgesetzt. Das sind Ideen, die auch aus den Kinderläden kommen“, sagt die Erziehungswissenschafterin Meike Baader, die viel zum Thema geforscht hat, der dpa. „Geschlechtergerechtigkeit, Kinderrechte, Diversität, Erzieher mit Namen anzusprechen, Eltern als Bildungspartner – heute Mainstream, in den 1960ern revolutionär“, ergänzt Primus.

Während früher alle 40 Knirpse einer Kindergartengruppe zur gleichen Zeit dasselbe machten, setzte sich in den 1970ern der Situationsansatz durch: Fährt vor dem Kindergarten eine Feuerwehr vorbei, wird mit dem Vorlesen eben unterbrochen, die Gruppe geht ans Fenster und macht den Feuerwehreinsatz zum Thema.

In Siebenmeilenstiefeln führte die Entwicklung zur heutigen Elementarpädagogik. Im Zentrum: das Kind als Akteur seiner Entwicklung. Es lernt von sich aus, aber nicht allein, sondern gemeinsam mit anderen Kindern und Erwachsenen. „Ziel jeder Pädagogik ist es, den Menschen so weit zu bringen, dass er sich konstruktiv in die Gesellschaft einbringen kann“, sagt Primus. Um selbstständig zu sein, braucht es Grenzen und Regeln, ohne jemanden damit abhängig zu machen.