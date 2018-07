„Ganztägig arbeitet eine Minderheit"



Innsbruck — „Ich bin in einer sehr privilegierten Situation", sagt Margarethe Flora. „Die Universität Innsbruck bietet eine ganztägige Sommerbetreuung an, wo unsere Tochter schon das zweite Jahr gerne hingeht." Dennoch hält Flora die Kinderbetreuung selbst in Innsbruck für eine Herausforderung. Es gebe zwar Angebote, aber viele würden gerade einmal bis zum frühen Nachmittag reichen. Es gelte Anmeldefristen für die Sommerbetreuung zu beachten. „Bis man einen Überblick hat, sind andere Angebote schon wieder ausgebucht."

Flora arbeitet ganztägig an der Stamm-Universität und empfindet in Tirol ganztägig arbeitende Frauen als Minderheit. „Es sind einfach wenige, die ganztägig arbeiten und daher ist der Druck auf erweiterte Kinderbetreuung auch nicht groß genug."

Vollzeit arbeitenden Frauen würde anderswo mehr Verständnis entgegengebracht. „Meine Kolleginnen aus Wien oder Berlin staunen nicht schlecht, wenn ich sie über die Rahmenbedingungen hier informiere." Flora fordert, „Angebot zu schaffen und auf drei Jahre zu probieren, auch wenn es anfangs nur zwei, drei zu betreuende Kinder sind".

„Überall muss man betteln und fragen"



Imst, Hall — Die Oma ist es, die Astrid Kraxner und ihrer siebenjährigen Tochter aus der Patsche hilft. Kraxner ist Alleinerzieherin und arbeitet halbtags. Im Sommer gibt es in Imst für die Betreuung der Kleinen kein passendes Angebot. 50 Euro pro Woche sind für die Alleinerzieherin nicht leistbar. Am Sonntagabend bringt Kraxner also ihre Tochter von Imst nach Sölden zur Oma, wo das Kind während der Sommermonate bis Freitag bleibt. „Die Kinderbetreuung steckt noch in den Kinderschuhen", meint sie. „Außerdem muss man überall betteln und fragen, wenn man eine Betreuung braucht."

Ähnlich ergeht es Angelika Wille in Hall. „Ich fühle mich von den zuständigen Stellen schlecht behandelt." Wille braucht für ihren sechsjährigen Sohn im Herbst eine Mittagsbetreuung. Nach einem „Spießrutenlauf" zwischen Schulamtsleiter und Bürgermeisterin hat sie in letzter Sekunde doch noch eine Lösung gefunden. „In Hall bin ich eine von wenigen Müttern, die ihr Kind länger als bis 14 Uhr betreuen lassen. In Rum war das ganz anders."

Angelika Wille arbeitet 25 Stunden als Psychologin. Im Sommer hat sie kein Problem mit der Betreuung: „Mein Mann ist Lehrer", erklärt sie.

„In 25 Jahren hat sich wenig getan"



Obsteig — Diesen Sommer hat Marion Partner-Auer kein Problem mit der Organisation der Kinderbetreuung: Ihre 16-jährige Tochter passt auf ihre zwei Brüder, sechs und sieben, auf. „Ich bezahle meine Große auch dafür." Partner-Auer hat noch ein viertes „Kind", das inzwischen 26 Jahre alt ist. Sie kann also auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken. In Sachen Kinderbetreuung habe sich nicht viel bis gar nichts verbessert. Pro Monat haben sie und ihr Mann für die Betreuung der zwei Kleinsten 800 bis 900 Euro ausgegeben. „Den Kindergarten in Obsteig konnten wir aufgrund der Öffnungszeiten nicht nutzen, also mussten wir nach Mieming ausweichen", sagt Partner-Auer, die 30 Stunden in der TT arbeitet. Das Paar trug die Kosten zur Gänze selbst, dennoch sei die Entscheidung, außerhalb der Gemeinde betreuen zu lassen, in Obsteig nicht gut angekommen. Berufstätigen Frauen würden viele Vorwürfe in Richtung Rabenmutter gemacht, Müttern, die zu Hause blieben, würde Bequemlichkeit attestiert. „Als Frau kann man es nie recht machen."