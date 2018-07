Text und Fotos: Günter Spreitzhofer

Früher zog es die Schweden ans Mittelmeer, aber immer mehr finden, dass es daheim auch im Sommer schön ist. Wandern bleibt ihnen jedenfalls bis heute nicht erspart. Denn Volvos sind schwieriger zu parken als Schlachtrösser, damals, zwischen Völkerwanderung und Mittelalter. Und so muss draußen bleiben, was an Fahrbarem innerhalb der gewaltigen Stadtmauer von Visby nichts verloren hat. Drinnen, im historischen Stadtkern der alten Hansestadt, ist ohnedies viel zu viel los, es zwickt und drückt und drängt: zum Beispiel zum Turmblasen in die Domkirche, wo allerlei Schelme in Schnallenschuhen mit der Fanfare Gotlandica die Mittelalterwoche (Medeltidsveckan) feierlich eröffnen. Oder zum Forum Vulgaris, wo es gaukelig zugehen kann, wenn die Zauberer in ihrem Schlapphut nicht genug Kronen finden.

Schmiedehämmer pochen, buntes Volk flaniert, reiht sich geduldig um den Wildschwein-Grill und feilscht mit fremden Kaufleuten um den Preis von safrangelben Wamsen und Silberhelmen (in matt oder glänzend), die polnische Edelmänner in knallroten Polski Fiats herbeigeschafft haben: Man will schließlich standesgemäß gekleidet sein, wenn die Stora Guta­weget losgeht, wo sich wuchtige gelbblonde Gotländer in uralten Sportarten wie Baumstammweitwerfen so inbrünstig messen, dass auch nationale Heroen ohne Bart wie Zlatan Ibrahimovic recht alt aussehen würden.

Gotland, die zweitgrößte Insel der Ostsee, ist rund 180 km lang, 50 km breit und höchstens 80 m hoch. Nur Seeland (Dänemark) ist größer, dahinter kommen Fünen (Dänemark) und Saaremaa (Estland) – alle mitsammen ziemlich flach. Spektakuläre Steilküsten sind anderswo und Küstenwanderurlaub macht hier keiner, warum auch? Ihren Namen verdankt sie dem Germanenstamm der Goten, die die Insel – zumindest laut der Gutasaga – teilweise verließen, um auf dem europäischen Festland, später als Ost- und Westgoten bekannt, große Reiche im mediterranen Raum zu errichten und Angst und Schrecken zu verbreiten.

Schafe, Schiffe und Raukar

Nicht einmal die Hälfte der knapp 60.000 Goten lebt heute in Visby, der Rest verteilt sich – gemeinsam mit 70.000 Schafen – auf geschichtsträchtigem Boden rundum: mit Steinhügelgräbern und Hunderten Runensteinen, Schiffsetzungen und nordischen Labyrinthen, den dusteren Lummelundagrotten und roten Fischerhäuschen auf Fårö. 800 km Ostseestrand sind nie weit weg, vorbei an schmucken weißen Kirchen: Knapp 100 gibt es, also mindestens alle paar Kilometer eine, jedenfalls mehr als Ponyhöfe und Golfplätze zusammen.

Und die finden sich überall, begibt man sich auf engen, kurvigen Sträßlein landeinwärts, schnuppert ein wenig nach Heide und Holz und genießt die Ruhe, auch wenn die nordischen Winde selten still sind. Denn die Lüftchen gehören hier einfach dazu, wo das Meer nie weit weg ist. Und so haben Radfahrer immer irgendwo Rückenwind, vor allem Richtung Osten. Manchmal sogar zurück. Und das ist gut so.

An den Steilküsten im Westen zeigen Wind und Wellen ihre Kraft: Verwitterte Felsen ragen bis zu vierzig Meter aus der Ostsee empor. Gotland ist ein Kalksteinplateau, das sich nach der letzten Eiszeit aus dem Meer erhoben hat. Seit über zehntausend Jahren, nach Ende der letzten Eiszeit, haben Meer und Wetter an seinen Rändern bizarre Figuren entstehen lassen: Im Süden bewacht ein mächtiger Fels, der Hoburgsgubben (der „Alte von Hoburg“), die Insel.

Im Norden trotzt ein ganzes Bataillon ausgemergelter Gestalten den Kräften der Erosion: Die Raukar (Raukensteine) stehen als meterhohe Monolithen am Strand oder überragen im Landesinneren die Weiden. Besonders beeindruckend sind die Raukar auf der Insel Fårö im Norden Gotlands – je weiter nordwestlich, desto gewaltiger die Felsformationen und desto dramatischer das Bild einer urtümlichen Kulturlandschaft, die im Rest von Gotland selten geworden ist. Dorthin pendelt eine kostenlose Autofähre im Halbstunden-Takt. Wer vom Mittelalterrummel rund um Visby nichts mehr wissen will, der bekommt Wacholderheiden, alte Steinmäuerchen, windgepeitschte Kiefern und winzige Fischerhütten wie in Helgumannens fiskeläge. Es gibt wahrlich Schlimmeres, als da draußen am stürmischen Ende der gotischen Welt zu sein, die nicht nur Naturfreunde und Geologen fasziniert – auch Künstler wie Ingmar Bergman, der auf den schwedischen Ostseeinseln sein Zuhause hatte, fanden hier ihre Inspiration.

Zwischen Adel und Pöbel

Visby ist bis heute Gotlands einzige Stadt und daher auch die Hauptstadt. Anfang August herrscht hier seit 30 Jahren eine Woche lang Ausnahmezustand: Die engen, kopfsteingepflasterten Gassen der früheren Hanse-Metropole, die seit 700 Jahren von fast vier Kilometern Stadtmauer mit 44 Türmen umgeben ist, sind auch sonst meist autofrei. Doch mit der Ruhe ist es vorbei: Marketenderinnen reichen im Mittelalterlager Brot und Backwerk, bevor sonntags auf dem Södertorg die farbenprächtige Parade startet: Bürger zu Fuß und Ritter zu Ross, Knechte und Mägde, Musikanten und Gaukler lassen alte Zeiten aufleben, als Visby das wichtigste Handelszentrum für Nordeuropa war – und dummerweise dadurch ein beliebtes Ziel für Dänen, den Deutschen Orden und die Vitalienbrüder, ein Seeräuberverbund, die hier gelegentlich viel in Schutt und Asche legten.

Dänen und Deutsche (meist ohne Orden) plündern heute bes­tenfalls noch Touristenläden in der Danziger oder der Hamburger Gasse, wie die Gässchen immer noch heißen, und damit leben alle nicht schlecht. Visby, seit 1645 wieder schwedisch, ist seit 1995 Unesco-Weltkulturerbe und galt zu Blütezeiten als „Königin der Ostsee“: Hunderte windschiefe, efeuüberwucherte Handwerkerhäuser stehen neben prächtigen Gildenhäusern, immer wieder überragt von Ruinen – natürlich gotischer – Klöster und Kirchen.

In der Sankt-Lars-Ruine ist nun Trödelmarkt. Und in der Ruine Sankt Drotten lässt sich die Schwertkunst – pädagogisch gestützt natürlich – erlernen. Sagt zumindest Sven, der gar nicht schrecklich aussieht und auf der Motorhaube seines alten Saab-Coupé auch selbstgeschnitzte Holzschwerter feilbietet, weil die angeblich mehr Geld einbringen. Wem das alles nicht reicht, der mischt sich in das bunte nächtliche Treiben an der Promenade, um brennende Pfeile aufs Meer zu schießen, weit neben die Jachten am Hafen. Oder bildet sich im Kapitalhusgarden fort, wo bisweilen – wissenschaftlich belegt – neue Sichtweisen auf mittelalterliche Damenunterwäsche vermittelt werden, was viele Freizeitritter auf Urlaub mächtig zu faszinieren scheint.

Wem das für eine ganze Woche nicht aufregend genug ist, der kann Kurse belegen, die er vielleicht schon immer belegen wollte: zum Beispiel Kalligraphie mittels Federstiel, die Herstellung von eigenem Renaissance-Perlenschmuck für sie, während er einen Sackpfeifenkurs besucht und die Kinder am Mittelalterspiel­platz Märchen hören oder Jonglieren lernen. Familienurlaub für Nachwuchsrecken eben.

Pippi gegen den Ritter

Und abends gibt es dann die Gute-Nacht-Geschichte für Groß und Klein am Lagerfeuer vor der Sankt-Clemens-Ruine, zelebriert vom Nachtwächter, der beim Ritterturnier am Nachmittag vielleicht noch der furchterregende Grüne Ritter war.

Oder doch der Rote, der angeblich eine Jungfrau gewonnen hat und sie am Ende der Woche wieder herausrücken muss? Dafür würde schon Pippi Langstrumpf sorgen, das freche Mädchen aus den nachmittelalterlichen Erzählungen, deren originale Villa Kunterbunt übrigens immer noch gleich hinter Visby steht. Goten sind stark. Got(t) sei Dank.