Das Wort Meniskus bedeutet übersetzt so viel wie mondförmiger Körper. Die sichelartige Knorpelscheibe, besser gesagt die Scheiben, befinden sich innerhalb des Kniegelenks. Die beiden Menisken sorgen für eine optimierte Druckverteilung zwischen Ober- und Unterschenkel und wirken als Bremsklötze, die eine Verschiebung der Gelenkflächen vermeiden. Zudem dienen die beiden Monde den beteiligten Knochen als Gleitlager und sorgen für eine sprichwörtlich reibungslose Funktion des Kniegelenks.

Ein Schaden im Meniskus kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. „Generell unterscheidet man zwischen akuten Meniskusverletzungen und degenerativen Veränderungen des Meniskus“, sagt Tobias Roth, Oberarzt und stellv. Leiter des Knieteams an der Klinik für Unfallchirurgie in Innsbruck. Der Riss sei dabei die häufigste Form der Verletzung: „Jungen Patienten passiert der Meniskusriss oft beim Sport, häufig auch in Kombination mit einer Bandverletzung“, so Roth.

Bei einer zu plötzlichen Bewegung reicht die kaum vorhandene Elastizität des Meniskus nicht aus, um nachzugeben. Gibt es eine Drehbewegung des Kniegelenks unter Druck, kann der Meniskus nicht standhalten. Es kommt zum Riss bzw. kann es auch zu einer Gelenksblockade kommen, indem ein Teil der sichelförmigen Knorpelscheibe zwischen Ober- und Unterschenkelknochen eingeklemmt wird. Dann treten bei den Patienten oft schon bei den leichtesten Bewegungen erhebliche Schmerzen auf – nicht zuletzt, weil die Meniskusverletzung meist mit einem Bänderriss einhergeht.

Bei dieser Verletzungsart ist der Meniskus über eine längere Strecke eingerissen oder sogar komplett durchtrennt. „Damit geht die Pufferfunktion des Meniskus verloren. Er verliert auch gleichzeitig die Fähigkeit, das Gelenk zu stabilisieren“, erklärt der Experte.

Die Meniskus-OP ist einer der am häufigsten durchgeführten operativen Eingriffe in Österreich. Ziel ist es, die Bewegungsfähigkeit im Knie wieder vollständig herzustellen und möglichst viel Meniskusgewebe zu erhalten. „Speziell bei jungen Patienten sollte versucht werden, den Meniskus zu nähen“, sagt der Knie-Chirurg.

Je nach Art des Risses und der Gewebequalität müsse man gelegentlich allerdings auch einen Teil entfernen. Abhängig davon brauche es nach der OP eine mehrwöchige Regenerationsphase mit Physiotherapie und weitere Wochen des Belastungsaufbaus. „Nach etwa drei Monaten Sportkarenz können die Patienten wieder alles machen wie vorher“, weiß der Knie-Experte.

In wenigen Fällen komme es aufgrund der zu hohen Schädigung oder bei wiederholten Verletzungen zu einem hochgradigen oder totalen Verlust des Meniskus. Dann könne unter Umständen beim jungen Patienten auch eine Meniskustransplantation helfen. „Ähnlich wie bei einer Nierentransplantation erhalten die Patienten einen Spender-Meniskus“, so Roth. Der Unterschied: Das Knorpelgewebe könne man im Gegensatz zu den Organen frisch einfrieren. „Gewebebanken wie etwa die in Bologna lagern die Leichenminisken und liefern sie bei Bedarf.“ Die Erfolgsquote einer Meniskustransplantation liege bei etwa 80 Prozent.

Es geht aber auch ganz anders: Nicht in allen Fällen einer Meniskusverletzung sei überhaupt eine Operation nötig. Speziell bei älteren Personen, deren Menisken sich über einen längeren Zeitraum im Zuge einer Arthrose abgenutzt haben, könne man bereits viel mit einer entsprechenden Physiotherapie erreichen.