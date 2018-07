Text: Kathrin Siller

Als meine Großmutter vor 25 Jahren starb, wurde mein Großvater auf einen Schlag vergesslich. Er wirkte plötzlich orientierungslos, fragte ständig wo sie sei, um ihr schließlich auf den Tag genau ein halbes Jahr später in die Ewigkeit nachzufolgen. In Neuseeland starben im Mai der 86-jährige Peter Bedford und seine 83-jährige Gattin Ruth gar am selben Tag. „Es ist gut, dass sie zusammen gegangen sind. Der eine wäre ohne den anderen völlig verloren gewesen“, erklärte daraufhin ihre Tochter Caroline der Presse. 2014 starben Don und Maxine Simpson aus Kalifornien im Abstand weniger Stunden im Haus ihrer Enkelin, die die beiden Bett an Bett bei sich daheim untergebracht hatte.

Zwei Herzen schlagen in einem

Ein Herz und eine Seele müssen auch die berühmte Handtaschen-Designerin Judith Leiber und ihr Mann, der Künstler Gerson Leiber, gewesen sein. Die Amerikanerin starb 97-jährig nur wenige Stunden nach ihrem Ehemann. Beide erlitten einen Herzinfarkt.

Ist der synchrone Exitus bloß ein rührender Zufall oder die Folge gebrochener Herzen? Eine Studie der Harvard-Universität ergab 2013 jedenfalls, dass nach dem Tod des langjährigen Partners innerhalb der ersten drei Monate die Wahrscheinlichkeit zu sterben um 30 Prozent höher liegt. Der Grund: Stress. Und Herzschmerz kann auf Magen, Nieren oder eben aufs Herz schlagen. Dänische Wissenschafter haben etwa herausgefunden, dass Hinterbliebene im ersten Trauerjahr häufiger an Herzrhythmusstörungen sterben. Für die Studie hatten die Forscher Daten von fast einer Million Dänen ausgewertet. Acht bis 14 Tage nach dem Tod des Partners sei das Risiko am höchsten, ein Herzflimmern zu entwickeln.

Auch das Broken-Heart-Syndrom kann eine Folge von Liebeskummer sein. Die Herzmuskelerkrankung entsteht nämlich durch eine „Überdosis“ Stresshormone (Adrenalin und Noradrenalin). „Nach meinen Erfahrungen ist der Tod des Ehepartners häufig ein Auslöser“, sagt der Kardiologe Felix Schröder, Autor des Buches „Was das Herz begehrt“. Die Stresshormone provozieren eine Kalziumausschüttung. Kommt das Kalzium in die Zellen, verkrampft sich der Herzmuskel. Tödlich ist das Broken-Heart-Syndrom aber nur selten.

Ein gebrochenes Herz führt viele Menschen in die Wiener Liebeskummerpraxis von Birgit Maurer. Wenn der Partner stirbt, ist das fast immer ein Riesenschock – egal ob alt oder jung, ein Jahr verbandelt oder 70 Jahre verheiratet. „Menschen, die einen Großteil des Lebens miteinander verbracht haben, sehen den anderen als Teil von sich selbst. Verlieren sie den geliebten Menschen, geht auch ein Teil ihrer selbst verloren“, erklärt die Psychologin und Psychotherapeutin.

Im schlimmsten Fall verlieren die Trauernden ihren Lebenswillen und Lebenssinn. Langjährige Paare sind verflochten, sie teilen Rituale, Freundeskreise, fahren seit 30 Jahren in den Jesolo-Urlaub, gehen montags Punkt neun zum Wocheneinkauf und frühstücken ihr Buttersemmerl mit Marillenmarmelade. Wenn das plötzlich wegfällt, zieht es ihnen den Boden unter den Füßen weg.

Komplette Hilflosigkeit

Bei vielen Hinterbliebenen kommt zu der emotionalen Überforderung auch eine sachliche. „Es gibt Menschen, die sich dem Partner komplett ausliefern“, spricht Maurer über eine „Risikogruppe“ der Abhängigen. Da weiß dann der Witwer plötzlich nicht einmal, wo seine Unterhosen liegen, die Witwe hat keine Ahnung, wo der Hauptwasserhahn oder die Bankunterlagen sind.

„Wer sich über eine Partnerschaft definiert, wird vom Verlust viel stärker getroffen“, bringt es Maurer auf den Punkt. Die beste „Vorbeugung“ ist, die eigene Identität nicht im Wir verschwinden zu lassen: persönlichen Interessen nachgehen, einen Beruf haben, Mut zur Trennung („Du Tennis, ich Tanzen!“), eigene Freundschaften pflegen, Talente entdecken.

Nach dem Tod des geliebten Partners ist die „Selbstfürsorge“ oberstes Gebot. „Es geht dann darum, die richtige Dosis zwischen Kontakt und Rückzug zu finden“, sagt Maurer. Unterwegs zu sein, zum Tanzen zu gehen und sich abzulenken, ist schön und gut, aber auch die Trauer darf ihren Platz haben. Denn so herzergreifend diese Geschichten vom gemeinsamen Sterben klingen, schöne Seiten hat eben nur das Leben.