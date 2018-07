Da haben wir noch einmal Glück gehabt! Während uns der letzte Regentropfen auf die Nase platscht, geht der Schwarze-Wolken-Vorhang auf und die Bühne gehört einem spektakulären, dunkelblauen Abendhimmel.

Die Uhr zeigt halb neun, die gefiederten Bewohner des Stadtteils Hötting-West pfeifen ihr schönstes Abendkonzert. Die Nachtwanderung mit dem Titel „Das Tierleben in Innsbruck”, die von der Innsbrucker Volkshochschule hier am Lohbach in Kranebitten organisiert wurde, kann beginnen. Ob wir tatsächlich den Weg eines Fuchses kreuzen, kann Wanderführer Eberhard Steiner nicht garantieren. Aber spannend ist’s allemal und besser, als vor dem Fernseher Chips zu futtern. Der Biologe selbst liebt diese abendlichen Spaziergänge. „Man entdeckt Dinge, die man sonst nie sieht.“ Die erste Station ist der Lohbach, in dem sich bekanntermaßen ein Biber niedergelassen und einen beachtlichen Damm gebaut hat. „Schaut’s mal, sogar einen alten Christbaum hat er in den Damm gezogen“, schmunzelt Steiner. Auch zwei Coladosen haben sich in der Konstruktion verfangen.

Frische Nagespuren

Die Biber lassen sich heute nicht blicken, dafür ruft einer der Nachtwanderer plötzlich: „Eine Ratte!“ Die ist so flink, dass sie unserem Fotografen entwischt. Stattdessen verkriecht sie sich in ein Loch. „Vielleicht Teil der Biberburg“, mutmaßt die Runde, aber wo sich die Burg befindet, kann auch Steiner nicht mit Sicherheit sagen. Wir gehen den Bachlauf hinauf, der Biologe zeigt auf eine Erle, die den scharfen Biberbeißern zum Opfer fiel. Einige besonders wertvolle Bäume wurden bereits mit Schutzgittern eingefasst. Und trotzdem findet Steiner frische Nagespuren an einem Stamm.

Wo Wildtiere und Menschen zusammentreffen, ist manchmal Schluss mit Naturromantik. Wie in der vergangenen Woche, als ein Jäger im Siedlungsgebiet von Kitzbühel frühmorgens ein Reh schoss und damit viele Bewohner aus dem Schlaf knallte. Dass sich Wild ins Stadtgebiet verirrt, ist keine Seltenheit, sagt der Innsbrucker Wasenmeister Josef Leiminger. Leiminger und sein Kollege sind immer dann zu Stelle, wenn Tiere eingefangen oder Kadaver von der Straße aufgelesen werden müssen. 24 Stunden sind sie erreichbar, in der Nacht ist teils die Hölle los.

Mit Dachsen ist nicht zu spaßen

„Vor drei Wochen hat sich ein Rehbock in die Klappholzstraße verirrt, die Feuerwehr hat ihn eingefangen und weil er nicht verletzt war, haben wir ihn beim Bretterkeller wieder ausgesetzt“, schildert Leiminger. Vor einem Monat war’s ein Dachs in der Garage eines Autohauses, der den hartgesottenen Wasenmeis­ter auf Trab hielt. „Also wenn ein Dachs in die Enge getrieben wird, geht er dich an. Stehen bleiben darfst aber auch nicht, sonst kommt er dir entgegen.“ Mit einem Kescher fing Leiminger das riesige Weibchen ein und entließ es drei Straßen weiter in die Freiheit der Felder.

Mittlerweile sind die Nachtwanderer am Krötenteich angekommen, den die Initiative Nachbar Lohbach angelegt hat. Die Krötenpopulation soll mit dem Biotop geschützt und ihre Wanderung gelenkt werden; zu viele wurden von Autos plattgefahren.

Hunderte Kaulquappen schlüpfen dort jedes Jahr und ziehen gefräßige Ringelnattern und Libellenlarven an. „In der Nähe gibt es sogar die seltenen, grün-weiß-gefleckten Wechselkröten“, erzählt Steiner. Sehen tun wir die quakenden Raritäten heute zwar nicht, aber das tierische Treiben befindet sich noch nicht auf dem Höhepunkt.

Große Schneckenwanderung

21.15 Uhr: Die Sonne verschwindet hinter den letzten Bergspitzen und über dem Patscherkofel leuchtet der Vollmond. Unterhalb der Peerhofsiedlung taucht im hohen Gras plötzlich ein Reh auf, ist aber genau so schnell wieder verschwunden. Am Wegrand kriechen Schnecken, nackte und solche mit kunstvollen Häuschen. Irgendwo in einem Baum tirilieren Singdrosseln und Mönchsgrasmücken. „Und das ist eine Amsel, die gerade mit uns schimpft“, interpretiert Steiner den hektischen Singsang.

Es wird jetzt immer dunkler, die Vögel verstummen und unter der Straßenlaterne flattern die ersten Glühwürmchen mit den Fledermäusen um die Wette. „Dass die sich in den Haaren verfangen, ist Nonsens. Sie können nämlich sogar feinste Fäden orten und umfliegen“, gibt Steiner Entwarnung.

Wie viele Tierarten in Innsbruck kreuchen und fleuchen, lässt sich kaum sagen. Laut Naturschutzbund wurden in den letzten Jahren in Mitteleuropas Städten 600 Tierarten beobachtet. „In einem naturnahen Garten mit Brennnessel- und Distelecken oder herumliegendem Holzhäufen und Ästen gibt’s schnell mal 30 Arten mehr. Als ich studiert habe, haben wir alleine in unserem Studentenheim 13 Tierarten gezählt, Bücherskorpion und Küchenschabe inklusive“, schmunzelt Steiner.

„Entlaufenes“ Murmeltier

Wasenmeister Leiminger und die Amtstierärztin Sophie-Marie Gschaider führen jedenfalls penibel Buch: In Innsbrucks Straßen und Parkanlagen wurden 2017 unter anderem 27 Füchse, 15 Igel, zwölf Ratten, vier Bussarde, 13 Rabenkrähen, 35 Marder, zehn Eichhörnchen und zwei Dachse tot aufgelesen. Betreut wurden etwa ein Murmeltier, das Laiminger beim Finanzamt einfangen musste und das wohl irgendwo illegal gehalten wurde, ein Rehkitz, 51 Tauben, ein Waldkauz, ein Mäusebussard, ein Turmfalke sowie 17 Rabenkrähen.

Die Rabenkrähen räumen auf der Suche nach Essbaren übriges Innsbrucks Müllkübel aus und hinterlassen so viel Dreck wie eine üble Partyhorde. „Deshalb werden offene Müllkübel jetzt mit Deckeln versehen“, sagt Thomas Klingler vom Amt für Grünanlagen. Und auch die Ratte profitiert von den Speiseresten der Stadtbewohner. Bei Müllsammelinseln oder an Spielplätzen werden die Nager streng überwacht. Nehmen sie überhand, werden sie mit Gift aus der Welt geschafft. Mensch und Tier vertragen sich eben nicht überall.

Seliger Frieden herrscht hingegen auf der nächtlichen Wanderung: Steiner leuchtet der Gruppe mit seiner Taschenlampe den Weg. „Achtung Pfütze! Vorsicht Schnecke!“, heißt’s da immer wieder. Es ist mittlerweile 22 Uhr, stockdunkel und totenstill – bis auf das penetrante Rauschen der Autobahn.

Regenwürmer, Leoparden-, Weinberg- und Schnirkelschnecken schleimen durch die Gegend, plötzlich hüpft eine Erdkröte über den Weg. Im Taschenlampenschein offenbart sich auf einer unscheinbaren Steinmauer das große Krabbeln: Spinnen, Kellerasseln in allen Größen, Mücken, Schnurfüßer, räuberische Felsenspringer, die die plötzliche Kälte ganz benommen macht, feiern dort fröhliche Urständ’. „Ihr seht schon: An Orten, wo untertags gar nichts los ist, herrscht plötzlich Leben“, kommentiert Steiner die Kleintier-Anarchie.

Schritt für Schritt tasten wir uns wieder in die Stadt hinunter. Unsere Sinne geschärft und müde – nachtaktiv sind wir Menschen nunmal nicht. Ein älteres Ehepaar hat aber Blut geleckt: „Also wir gehen jetzt noch den Bach entlang, vielleicht kommt der Biber ja doch noch raus.“