Das Meer rauscht, ein leichter Wind vertreibt die Hitze, es duftet nach Sonnencreme und gegrilltem Fisch. Urlaub. Endlich. „Man könnte meinen, in diesem entspannten Ambiente schweifen die Gedanken ab – zu Kultur oder Erholung. Ein Irrtum. Erstaunlich viele denken vor allem an eines, während sie am Strand liegen: an Mord“, sagt Ursula Angerer.

Je „grauslicher“ desto besser

Die Innsbrucker Tyrolia-Buchhändlerin kennt die Lese-Vorlieben der Tiroler: „Krimis sind mit Abstand das beliebteste Genre. Besonders Frauen lieben es blutrünstig.“ Je „grauslicher“, desto besser: „Die Leserinnen führen meist ein ruhiges Leben ohne viel Drama. Gott sei Dank. Aber aufgrund dieses Alltagstrotts sehnen sie sich nach Gefahr, nach Nervenkitzel, nach Mord.“

Am gefragtesten seien Krimis, die in Regionen spielen, die der Leser kennt: „Im neuen Buch von Joe Fischler ermittelt die Kommissarin in Innsbrucks Altstadt und wandert zur Frau Hitt.“ Der Leser habe stets das Bild der Umgebung vor Augen: „Dazu kommt der heimische Humor. Fischler nimmt die TV-Show ,Bachelor‘ aufs Korn und schreibt in seinem Roman von der ,Bauerlorette‘, wo fünf Bauern um eine Frau kämpfen.“

Humor nicht gleich Humor

Krimi-Humor sei nicht in allen Regionen gleich verständlich. „Wir Tiroler lachen über den heimischen und vielleicht noch den bayerischen Witz. Der aus norddeutschen Krimis wiederum irritiert bereits ein wenig“, sagt die Iglerin. Sie hat sich ihre Sommerschmöker bereits ausgesucht: „Ich mag Krimis aus Europas Norden – Island, Schweden, Norwegen. Diese Bücher sind meist ähnlich aufgebaut: Vor Jahren hat sich etwas Schwerwiegendes ereignet, das heute aufgearbeitet wird.“

Zudem schätzt die 44-Jährige die nordischen Kommissare, die meist kurz davor sind, in existenzielle Krisen zu schlittern: „In den Büchern von Gard Sveen ermittelt ein Norweger, der im Grunde Alkoholiker ist. Henning Mankells schwedischer Hauptdarsteller leidet an Krebs. Diese Figuren haben Ecken und Kanten, man durchlebt mit ihnen Krisen und Höhepunkte.“ Das sei realistischer als ein Kommissar, der sich täglich mit grauenvollen Fällen herumschlägt und abends ein humorvoller, sanfter Familienvater ist.

Der Papst als Ermittler

Es geht aber noch unrealistischer: „Allein während der letzten Monate sind Hunderte Krimi-Neuerscheinungen eingetroffen. Da gibt es Bücher, in denen der Papst höchstpersönlich Fälle aufklärt.“ Aktuell ermittelt sogar der amerikanische Präsident im Buch „The President is Missing“ vom Autoren-Team Bill Clinton, dem 42. US-Präsidenten, und James Patterson. „Es gilt, Verräter und Spione zu enttarnen. Im Grunde kein blutrünstiger Inhalt. Da gibt es viel wildere Verbrechen wie Folter im Keller oder Opfer, denen die Haut abgezogen wurde“, sagt Angerer.

In solchen Fällen wundere sie sich, wie ein Autor sich derart bizarre Fälle ausdenken kann: „Der Wiener Andreas Gruber ist ein gutes Beispiel. Seine Opfer werden in Tinte ertränkt, verstümmelt oder lebendig in Beton eingegossen. Grauenvoll. Der Autor selbst ist aber wunderbar humorvoll und liebenswert.“

Ob nun brutal oder nicht – Krimis eignen sich optimal für den Strand: „Umgeben von Sonne und Menschen gruselt man sich nicht so sehr wie zuhause, wenn man alleine ist und draußen vielleicht noch ein Gewitter wütet.“