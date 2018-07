Von Deborah Darnhofer

Während die Fotografin schnell ihr Objektiv wechselt, kichern die Protagonisten vergnügt, halten Händchen und sehen sich verliebt an. Vor der Kamera etwas schüchtern, fühlen sie sich jetzt unbeobachtet. Dann wird es kurz still, nur ein Schmatzer ist zu hören. Das muss Liebe sein, fällt einem unweigerlich ein. Und das ist es auch, hausgemacht von Elizabeth T. Spira und ihren legendären wie augenscheinlich erfolgreichen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, die ab morgen Montag wieder über den Bildschirm flimmern.

„Uns geht es wirklich gut“, schildert Robert und hält Cheryl im Arm. Die beiden Verliebten sind seit einem Dreivierteljahr zusammen. Über einander sagen sie gegenseitig: „Cheryl ist die perfekte Frau.“ Und „Robert ist der perfekte Mann“. Das klingt kitschig, gibt die 53-jährige Krankenschwester mit US-amerikanischen Wurzeln unumwunden zu. „Doch es ist so. Robert lässt mich so sein, wie ich bin – und das ist sehr angenehm.“

Tochter und Spira kuppelten

Gleich mehrere Kupplerinnen schlüpften in Amors Rolle. Nicole, die 28-jährige Tochter von Cheryl, meldete ihre Mutter nach kurzer Absprache bei der ORF-Sendung an. Spira rückte in ihrer gewohnt direkten und unnachgiebigen, gleichzeitig aber menschenfreundlichen Art die Krankenschwester im letzten Sommer ins rechte Bild. „Ich war von den vielen Briefen überfordert“, gesteht Cheryl. Freundinnen durften dann bei der Auswahl der potenziellen Kandidaten behilflich sein. So kam es, dass sich Cheryl und Robert in einem Restaurant trafen und die Zeit vergaßen. So sehr, dass die Sperrstunde anrückte.

Nach dem dritten Treffen und der dritten überzogenen Sperrstunde wurde es ernst zwischen den beiden. Dabei war die Liebe immer so nah, so fern – theoretisch – nie. Denn Cheryl und Robert trennt in Innsbruck gerade einmal eine Querstraße voneinander. Darüber können die beiden heute lachen. „Manchmal muss man ins Fernsehen gehen, um die große Liebe zu finden“, sagt Cheryl. „Ich habe oft gehört, jeder Topf findet seinen passenden Deckel. Doch das habe ich nicht geglaubt. Jetzt bin ich überzeugt: Der Satz stimmt“, meint die Krankenschwester. Die Redewendung mag abgedroschen sein – und scheint doch zu passen.

Die Suche nach Topf und Deckel beherrscht Spira wie keine andere. Obwohl die Kupplerin der Nation selbst gar nie eingreift. Sie holt seit nunmehr 21 Jahren einsame Herzen, Romantiker, Träumer und – zugegeben – auch schräge Vögel vor den Vorhang. Ihnen flattern allsommerlich dann fast von selbst die Herzen zu.

So war Robert nicht auf der Suche nach einer Partnerin. „Ich habe die Sendung einfach gerne angeschaut, aber ohne jemanden zu suchen. Doch Cheryl hat mir so gut gefallen, da habe ich gedacht, den Versuch wage ich“, erzählt der 52-jährige Anwalt. Cheryl wäre genau so, wie sie im Fernsehen gewesen ist. „Mich hat ihr Wesen so verzaubert. Diese Natürlichkeit, diese Ehrlichkeit.“

Spira kann all dies einfangen. Sie beherrscht die Sprache der Bilder, die Liebe spricht ihre eigene. Von 1043 vorgestellten Menschen fanden über ein Viertel einen passenden Partner. 46 Hochzeiten (davon fünf gleichgeschlechtliche) und vier Geburten wurden schon gefeiert.

Trennungsgerüchte

212 Folgen hat Spira abgedreht. Sie selbst kann sich vorstellen, nach diesem Sommer Schluss zu machen. Der ORF würde das Erfolgsformat mit ansehnlichen Marktanteilen von über 35 Prozent gerne weiterführen. Die Fans der Sendung hätten sicher nichts dagegen. Und auch wenn sich zwischen Cheryl und Robert die eigene Liebesgeschichte entspinnt, möchten sie der Sendung treu bleiben. „Wir wünschen den Kandidaten, dass sie das finden, was wir gefunden haben“, meint Cheryl freudestrahlend. Ach, die Liebe kann so schön sein.