Von Philipp Schwarze

Das war knapp! Beinahe hätten die ersten paar Radfahrmeter auf zypriotischem Boden in einem Zusammenstoß geendet. Im letzten Moment schießt der Begriff „Linksverkehr“ durch den Kopf, da war man schon auf dem Weg zur gewohnt rechten Straßenspur.

Die Kollision mit den unzähligen entgegenkommenden Quad-Fahrern, die locker-lässig über den östlichsten Teil der Mittelmeer­insel Zypern knattern, aber in diesem Moment nirgendwo zu sehen sind, bleibt so glücklicherweise aus. Vielleicht hatte einer der griechischen Götter seine Hand im Spiel, schließlich soll Zypern jene Insel sein, auf der sogar die Götter Urlaub machen. Ob die auch mit dem Rad in den Nationalpark Kap Greko fahren, darf bezweifelt werden, auch wenn es dort paradiesisch wirkt. An diesem Tag, an dem sich die Oliven entlang des Radweges im Wind wiegen, findet man jedenfalls keine Spur von ihnen.

Der Radweg mündet in eine steile Straße zum Strand. Zypern, das merkt man auf dem Rad schnell, ist ein stetes Auf und Ab. Felsen säumen den Rand zum klaren, blauen Wasser. Ein Taucher-Paradies, denn das Meer hat das Gestein unterspült und Höhlen entstehen lassen. Das Wasser ist hier aber nicht nur klar, sondern auch tief genug zum Klippenspringen, wie Rad-Trainer Michalis Hadjioannou, der sich der Einfachheit halber im Englischen als Mike vorstellt, erzählt. Er gehört zum Trainerteam des zypriotischen Radrennteams. Abseits von Trainingseinheiten rollt der 47-Jährige aus Nikosia mit Touristen über die Insel. Nächster Radhalt ist die „Brücke der Liebe“: Wünsche sollen sich erfüllen, wenn man sich in der Mitte küsst. Ganz sicher sieht das schmale Steingebilde aber nicht aus. Gut möglich, dass der häufigste Wunsch ist, nicht einzubrechen.

Kühnheit an der Steilküste

Es geht bergauf und zurück zur Straße und dann erneut am nächsten Abzweig hinab, an den östlichsten Punkt der Insel, wo das Wasser sich tosend gegen die Steinkliffe wirft. Zwei besonders Mutige stürzen sich hinunter. Wie sich später herausstellt, sind sie vom britischen Militär, das auf der Insel stationiert ist. Ganze Dörfer sind um die beiden Stützpunkte herum im britischen Baustil entstanden. Bis 1960 war Zypern eine britische Kolonie. Aus dieser Zeit stammt auch der Linksverkehr.

„Die kommen da nie wieder rauf“, sagt Mike in Richtung der Springer. Er irrt sich damit das einzige Mal an diesem Tag. Erst scheint der Springer tatsächlich keinen Weg hinauf zu wissen. Dann verschwindet er auf der dem Meer zugewandten Felsseite und taucht wenig später oben wieder auf.

Nach der Anstrengung folgt das Mittagessen in Agia Napa, in einem Restaurant, in dem der Chef tatsächlich Adonis heißt. Der Knapp-3000-SeelenOrt ist eine Touristenhochburg mit Vergnügungspark, Hotels und vielen Quads und eigentlich eher keine Radfahrdestination. „Zypern eignet sich aber perfekt zum Radfahren“, sagt Mike. Wenn er gefragt wird, wo es sich am besten fährt, zählt er die halbe Insel auf. Bei Limasol, bei Paphos im Südwesten oder für Mountainbiker im Troodos-Gebirge. „Kleine Orte, ruhige Straßen“, schwärmt er.

Besonders im Winter ist Radfahren auf Zypern beliebt: warm, grün – eine Art Ganzjahres-Kreta, auch wenn man diesen Vergleich hier besser nicht laut ausspricht. „Man kann im Winter am selben Tag am Strand liegen und in den Bergen Ski fahren“, feixt Georgis Economides, der sich als „Georg“ vorstellt. Mit ihm wurde das Rad gegen den klimatisierten Reisebus getauscht.

Mit Georgis am Mikrophon und Busfahrer Thomas am Steuer macht das Gefährt dabei ordentlich Kilometer, mit dem Rad bräuchte man viel Zeit: Es geht über den gesamten griechischen – also südlichen – Inselteil. Oleander blühen direkt neben der Autobahn.

Thomas lenkt den Bus an Larnaka vorbei. Er heißt als Erster tatsächlich so, wie er sich auf Englisch vorstellt. Der 65-Jährige zog nämlich vor einigen Jahren von Wales auf die Mittelmeerinsel. Seiner inzwischen verstorbenen Frau tat das warme Zypern-Klima gut. Fünf Jahre darf er hier noch Touristen über die Insel fahren, dann ist er zu alt. „Ob ich zurückgehe, weiß ich noch nicht“, sagt er im breitesten Waliser Dialekt. Er spricht kaum ein Wort Griechisch, versteht inzwischen aber einiges. „Wenn die Leute schnell sprechen, muss ich sie bremsen. Sie verstehen Englisch aber gut“, sagt er. Dank der britischen Militärstützpunkte.

Georgis spricht dagegen ein gutes Deutsch, hat Germanistik studiert. Zypern sehe auf der Landkarte aus wie ein „von allen Seiten angebissener Schwertfisch“, scherzt er. Österreicher würden es wohl als Schnitzel bezeichnen.

Sehr langsam erzählt Georgis dann über die am Fenster vorbeiziehenden Klos­ter und Fischer­dörfer. „Zypern ist wie ein offenes Museum, in jedem Dorf gibt es etwas zu sehen“, sagt er. Versteckte Schätze gibt es überall zu entdecken, Zeit sollte man dafür einplanen.

Weniger versteckt sind die bekannten Ausgrabungsstätten – für Archäologen scheint die drittgrößte Mittelmeerinsel ein wahres Paradies zu sein. In Kourion verraten riesige Zeltplanen auf einem Holzgerüst, dass hier gegraben wird. Mosaike zeigen das Leben des eisenzeitlichen Stadtkönigreichs an der Südwestküste. Gegraben wird hier auf britischem Boden, denn das Gelände liegt in der Zone des Militärstützpunktes westlich von Limassol. Der Höhepunkt ist das Amphitheater mit Blick aufs Meer. Noch heute finden Aufführungen statt. 3800 Zuschauer passten früher hinein, heute sind es noch rund 2000 Plätze. Gespielt wird, very british, natürlich Shakespeare. Jedes Jahr ein anderes Stück.

Zypriotischer Wein und Brandy

Kulinarisch ist Zypern dagegen überhaupt nicht britisch. Griechische Salate, das Nationalgericht Souflaki – also Fleischspieße mit Fladenbrot. Kurzum: Die zypriotische Küche ähnelt der griechischen stark. Durch die rund 150 kleinen Weinbauern gehören auch gefüllte Weinblätter zu einem zypriotischen Essen dazu.

Das Nationalgetränk ist aber keineswegs Wein. „Ihr müsst unbedingt Brandy sour trinken“, erzählt Ekavi Charalambidou, Leiterin des Fremdenverkehrsamts Zyperns für Deutschland und Österreich, schon seit der Ankunft auf der Insel. Das Mix-Getränk sieht aus wie eine Limo – und schmeckt, zumindest schwach gemixt, auch wie ein Orangen-Cola-Getränk. Doch seine Wirkung soll – in der Hitze getrunken – schon so manchen Touristen böse überrascht haben. Ekavi spricht gerne und viel von „Brandy sour“, wobei sie das „Brandy“ deutsch ausspricht. „Erfunden wurde es für König Faruq I. aus Ägypten“, sagt sie. Der sollte der Legende nach keinen Alkohol trinken. In einem Hotel mixte man daher auf seinen Wunsch einen „Brandy“, der wie eine Limonade aussah. „Harmlos aussehen, aber ordentlich reinknallen sollte er“, lacht Ekavi. Erst dann ist es ein richtiger, zypriotischer „Brandy sour“. Ausnahmsweise hat Aphrodite einmal nichts damit zu tun.

Doch ihr Name fällt immer wieder, auch als Georgis die Enstehung Zyperns erklärt. Die Insel hat sich durch Verschiebung der afrikanischen und eurasischen Platte aus dem Meer erhoben – so wie es der Legende nach Aphrodite, die Schaumgeborene getan haben soll. Dort, wo sie dem Meer entstieg, sind heute mehrere Felsen zu sehen. Die Touristen pilgern zum „Petra tou Romiou“, dem Geburtsort von Aphrodite, auf halbem Weg zwischen Paphos und Limassol, um zu baden. „Die Göttin wartet auf uns“, sagt Georgis auf der Fahrt dorthin. „Wenn Frauen noch schöner werden wollen, so der Mythos, müssen sie bei Vollmond rund um den Felsen schwimmen“, erklärt der 50-jährige Fremdenführer aus Limassol. Zeit, um den Vollmond abzuwarten, bleibt aber nicht.

Denn es wartet, ganz im Südwes­ten, noch die Hafenstadt Paphos, die im vergangenen Jahr Kulturhauptstadt war. Auch hier begegnet man – na klar – Aphrodite. Im Sommer findet etwa das kulturelle Aphrodite-Festival statt.

Paphos ist – wie Nikosia – eine zweigeteilte Stadt. Allerdings nicht in Türkisch und Griechisch, sondern in oben und unten. Die frühere Hauptstadt aus römischer Zeit lockt mit Burg, Hafen und Promenade. Und auch hier trifft man Archäologen. Viele kommen während des Studiums her, weil sich so viel entdecken lässt.

Zorn und Neid unter Göttern

Unweit der Hafenpromenade mit ihren Palmen wurde die antike Stadt freigelegt. Die Fußböden der alten Häuser erzählen auf Mosaiken von Missgunst zwischen Göttern – auch Aphrodite taucht auf. „Jeder Tourist muss das hier gesehen haben“, sagt Georgis. Doch alles, so viel wird klar, kann man auf der Insel nicht beim ers­ten Mal entdecken. „Es ist schön auf Zypern, man will immer länger bleiben“, meint er zum Abschied, so als hätte er die Wehmut gespürt und den Gedanken geahnt. Vielleicht auch den philosphischen nächsten: Auch der letzte „Brandy sour“ ist irgendwann leer.