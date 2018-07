Von Philipp Schwarze

„Seeliebhaber“ prangt auf dem grauen T-Shirt, der Blick schweift immer wieder über die Liegewiese, die an diesem windigen Tag verlassen wirkt. Martin Hauser verbreitet trotzdem gute Laune. „Das ist doch ein superschöner Fleck hier“, sagt der gebürtige Pertisauer, der seit sieben Jahren das örtliche Strandbad betreibt. Als Jugendlicher ist der heute 53-Jährige oft surfen gewesen. „Ganz in der Nähe war der Surfspot Nummer eins“, sagt er, während der Wind – wie zur Bestätigung – über die Wiese und Stege am Ufer pfeift.

Ein Herz für den Achensee

Das Strandbad hat viele Veränderungen durchgemacht. „So hoch wuchs hier schon Gras“, sagt er und deutet mit der Hand auf Kniehöhe. Viele Aufs und Abs habe es gegeben, seit 1969 das Strandbad erbaut wurde, das er heute von der Gemeinde gepachtet hat. Es zu erhalten, ist seine Herzensangelegenheit. Eintritt verlangt er nicht, mit der Gastronomie verdient er Geld. Hauser kennt viele seiner Gäste. „Zu uns kommen nicht die, die sich den ganzen Tag an den Strand legen wollen, sondern viele nach dem Sport oder Familien, wo die Kinder dann noch rutschen wollen.“

Daran, wie weit die Menschen rausschwimmen, erkennt Hauser, wie warm der See ist. „Bei 16 Grad schwimmt niemand 30 Meter raus. Bei 19 oder 20 schon.“ Als „kalte Lacke“ ist der Achensee vielfach verschrien – ein Ruf, der nicht mehr ganz stimmt, wie der Strandbad-Betreiber meint. „Der See wird immer wärmer, das merkt man“, sagt er. Fast 22 Grad habe man vergangenen Sommer einmal gemessen. „Als Badesee wird der Achensee immer attraktiver. Im Juni hat er jetzt manchmal schon 20 Grad.“

Seit 2013 sei diese Entwicklung spürbar. „Da wurde mit der Tiwag, die das Achensee-Kraftwerk in Jenbach betreibt, neu verhandelt“, erklärt der Pertisauer. Für die Stromerzeugung wird der Wasserabfluss im Norden des Sees über einen Schieber geregelt, 400 Meter stürzt das Achensee-Wasser hinab zum Kraftwerk.

Im Winter ist der Seespiegel niedriger, lange Zeit wurde er erst spät im Frühling wieder angehoben, indem weniger Wasser entnommen wurde. „Das sah im Mai oft nicht sehr ansehnlich aus, wenn die Ufer verlassen und meterweise grau waren. Seither wird der Seespiegel schon früher angehoben – der See sieht frisch aus und hat länger Zeit, sich zu erwärmen“, erklärt Hauser. Regen- und Schmelzwasser fließt unterirdisch von den umliegenden markanten Bergen in den See. „Wie durch Adern“, sagt Hauser.

Der Zusatzeffekt durch den höheren Seespiegel: Die zalhreichen vorbeifahrenden Autofahrer sehen im Frühling von der Straße aus einen einladenden Badesee – und fahren dann im Sommer zum Erholen her. „Besonders viele Gäste kommen aus Tirol, von Kufstein bis Innsbruck“, erklärt Hauser, ehe der Seeliebhaber hinter dem Tresen seines Strandcafés verschwindet. Er wird auch im September noch täglich da sein und Liegen hinausstellen. „Wenn die Ferien aus sind, ist auch die Badesaison aus“, sagt er. Auf ein Schild schreibt er dann die Worte: „Genießt die letzten Sonnenstrahlen am Wasser.“

Weniger Freude mit der intensiven Seenutzung hat Anton „Toni“ Kandler, den man täglich im Bootshaus von Pertisau antreffen kann. 80 bis 100 Stunden pro Woche arbeitet der 60-Jährige hier: als Fischer, als Bootsverleiher und im Büro der Seeverwaltung. 40 Jahre macht er das nun schon und ist unverzichtbar, wird von manchen als „Hüter des Achensees“ bezeichnet.

Der Hausmeister des Achensees

Er selbst nennt sich lieber „Hausmeister“. Für die Stadt Inns­bruck, die Besitzerin des Sees, schaut er, dass der See mit seinen 17 Fischarten nicht aus dem ökologischen Gleichgewicht gerät. „Jeder große See braucht einen hauptberuflichen Fischer“, sagt Toni im Büro der Seeverwaltung, an der Wand hängt ein Bild von Hilde Zach. Georg Willi ist bereits Kandlers fünfter Chef. In die Stube im Bootshaus müssen alle, die Segeln, Surfen oder Tauchen anbieten wollen. 240 Kitesurf- und Surf­lizenzen sind vergeben. „Es sind aber viel weniger Surfer geworden, früher waren das 800–900 pro Saison“, erinnert er sich.

Gerade fährt seine Frau Hertha die Elektroboote in das Bootshaus – schlechtes Wetter zieht auf. Sie geht bald in Pension, er will den Bootsverleih dann eigentlich nicht mehr machen.

Der Achensee ist auch für Kandler eine Herzensangelegenheit. Freuen kann er sich aber nicht immer. Durch die Kraftwerksnutzung, die Schifffahrt und den vielen Wassersport hat es die Natur schwer. „Der See hat keine zehn Jahre gehabt, in denen sich nichts verändert hat. Das ist der Preis des Wohlstands. Ein Ökosystem braucht 100 Jahre, um sich zu stabilisieren.“ Die Hoffnung hat er aber nicht aufgegeben, dass der See eines Tages Ruhe hat. Er selbst gibt so schnell aber keine Ruhe. „Die Seeverwaltung ist nicht wie andere Behörden, wir sind sieben Tage die Woche da“, sagt der Hausmeister des Achensees, ehe er ein Boot in das Pertisauer Bootshaus lotst. Im Norden des Sees zieht Regen auf.

Der damit verbundene starke Wind sorgt etwas weiter südlich im Bereich Seespitz für Freude. Der Kitesurf-Kurs von Daniel Gredler übt im seichten Gewässer. Ein Dutzend Menschen in Neoprenanzügen versucht, Drachen und Surfbrett unter Kontrolle zu bringen. „Der Achensee eignet sich sehr gut für Kitesurfen, weil der Wind zu Mittag häufig von Süd- auf Nordwind dreht“, sagt der 34-jährige Innsbrucker, der seit Jahren am Achensee lebt. Seit 2004 kitet er selbst, seit 2o09 gibt er dreitägige Kurse für Anfänger.

In Buchau wird die Theorie unterrichtet und in den dicken Neoprenanzug geschlüpft. „Der Achensee ist schon eher kalt. Aber ich falle lieber in Wasser mit Trinkwasserqualität als in schlechteres“, lacht Gredler.

Vier Stunden im kalten Wasser

Rund 100 Leute schult er pro Sommer, die meisten kommen im August. Drei bis vier Stunden steht er dann täglich im Wasser. „Der See ist aber das ganze Jahr schön, auch in der Nebensaison.“ Dann kehre endlich Ruhe ein.

In der Hauptsaison geht es dagegen zu, die geübteren Kitesurfer kreuzen in der Mitte des Sees. „Der Achensee heißt auch ‚kleiner Gardasee‘“, meint Gredler mit Blick auf die vielen Segel. Immer öfter mischen sich Menschen auf Surfbrettern stehend dazwischen. Stand-up-Paddling, der große Boom. 2011 war Gredler der Erste am Achensee, der das angeboten hat, seitdem sieht man Stand-Up-Paddler fast überall. „Wenn sich jeder an die Regeln hält, passiert auch nix.“ Trotz großer Ausflugsschiffe, Tret- und Elektroboote, Motor-Sportboote gibt es nicht. Dafür ist die dampfende, pfeifende Achenseebahn am Ufer schon aus der Ferne zu sehen und zu hören.

Direkt hinter der Kitesurf-Bucht ragt ein Kran in die Höhe. Das 50.000 Quadratmeter große, 21 Millionen Euro teure Freizeitzentrum „Atoll“ ist ein Novum am See: Bislang war das Ufer überall kostenlos und frei zugänglich. Auf dem Platz der alten Liegewiese entstehen nun aber Pool, Kletterhalle, Spielplätze und Liegewiesen. Ende Juli soll es vollständig eröffnet werden. Es ist der große Stolz der Touristiker. Die Menschen rund um den See sehen das mit gemischten Gefühlen. „Bislang sind die Touristen meist auf der Straße am See vorbeigefahren. Mit dem ,Atoll’ halten sie an und können dann mit Informationen rund um den Achensee versorgt werden“, sagt etwa Pertisaus Strandbadbetreiber Hauser.

Kitesurfer Gredler freut sich über die Werbung für die Sportregion Achensee. „Andererseits nimmt es uns einen Kitesurf-Startplatz weg. Aber wir leben vom Tourismus, schimpfen sollte man darüber nicht.“ Auch wenn die Achensee-Anrainer mit dem vielen Verkehr zu kämpfen haben.

Viele von Gredlers Kunden kommen aus Deutschland, bleiben für die dreitägigen Kurse im Kinderhotel in Buchau, dessen Platz am See er gepachtet hat.

Aus dem Zillertal an den See

Aber auch Zillertaler und Inn­taler verschlägt es oft hierher. Manchmal auch dauerhaft. Einer von ihnen ist der Tuxer Reinhold Knapp. Vor Jahren fand er Arbeit bei der Karwendel-Seilbahn. „Da hab’ ich gedacht, ich muss in der Nähe eine Wohnung finden“, sagt er. Gesagt, getan. Das war vor 15 Jahren. Heute genießt der 65-Jährige in seiner Pension die Seeluft. „Deshalb bin ich ja hier. Ich geh’ oft wandern oder um den See“, erzählt er bei einer Pause. Jeden Tag etwas anderes. Ganz herum hat er es aber noch nie geschafft. „Sechs Stunden würde das dauern. Aber mir ist immer ein Gasthaus dazwischengekommen“, schmunzelt er.

Auch Gredler spricht von vielen, die es aus der Stadt oder dem Inntal zum Achensee zieht. Wie ihn selbst. Was ihm hier fehlt? „Wind, sieben Tage die Woche“, lacht er.

Mit dem Wetter kämpft man an diesem Nachmittag auch ganz im Norden, in Achenkirch. Hier regnet es bereits, der kleine, abgetrennte „See im See“, der zum wärmeren Baden angelegt wurde, ist leer. Am Campingplatz kommen Radfahrer durchnässt angefahren, Spaziergänger spannen die Regenschirme auf. Der Norden ist das beschauliche Ende des Achensees. Und gerade bricht rund um den See das Ende eines sportlichen Tages am größten See Tirols an.