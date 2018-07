Von Sabine Strobl

Auf der einen Seite werden Anlässe wie der „Tag der seltenen Erkrankungen“ dazu genützt, um Betroffene zu unterstützen, die Bevölkerung zu sensibilisieren und der Wissenschaft Raum zu geben. Auf der anderen Seite soll die Auseinandersetzung mit seltenen Erkrankungen nicht Ängste von gesundheitsbewussten Menschen schüren. Im Gegensatz zum Bluthochdruck zählen Formen des Lungenhochdrucks auch zu den seltenen Erkrankungen.

In Österreich leiden zwischen 500 und 1000 Menschen an pulmonaler Hypertonie, eine Erkrankung, bei der der Druck in den Lungengefäßen anhaltend erhöht ist.

Die Erkrankung muss nicht immer von Relevanz sein, erklärt der Innsbrucker Internist Momen Radi. Normalerweise liegt der mittlere Blutdruck in den Lungenarterien nicht über 20mmHg, so die verwendete Einheit. Liegt der Wert über 25 mmHg, spricht man von einem Lungenhochruck, der in jedem Alter auftreten kann. Dazwischen liegt der Grenzbereich, hier werden Betroffene kaum Beschwerden wie Atemlosigkeit bemerken. Erst bei einem höheren Druck macht sich Atemnot schon bei einer geringen körperlichen Belastung und Alltagshandlungen bemerkbar.

Was passiert? Die Blutgefäße des Lungensystems verschließen oder verhärten sich langsam. Dadurch steigt der Druck und das Herz muss übermäßig arbeiten. Es besteht die Gefahr, dass die rechte Herzseite überlastet wird.

Wie der Internist erläutert, sind die Ursachen vielfältig, meist führen andere Erkrankungen zu Lungenhochdruck. Es gibt aber zwei seltene Formen: Äußerst selten ist der idiopathische Lungenhochdruck, hier kennt man die Ursachen nicht. Ausnahmefälle sind auch die vererbten Formen, bei denen es zu einer Fehlfunktion in der Entwicklung der Lungengefäße kommt. „Häufiger tritt Lungenhochdruck in Kombination mit anderen Erkrankungen auf“, betont Radi.

Dies können Lungenerkrankungen wie COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Erkrankungen der Lunge durch Rauchen, aber auch Lungenembolien und -fibrosen, also narbige Veränderungen in der Lunge, sein. Radi: „Alles, was zu Gewebsveränderungen der Lunge oder zu einer Verminderung des Gefäßquerschnitts in der Lunge führt, kann zu einer verminderten Sauerstoffaufnahme in der Lunge und zu einem erhöhten Druck im kleinen Lungenkreislauf führen.“ Ebenso sorgfältig behandelt werden Asthmapatienten und Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Um den Lungendruck zu bestimmen, stehen heute eine Reihe von bildgebenden und Laboruntersuchungen zur Verfügung. So wird man auch bei Herzklappenfehlern, koronaren Herzerkrankungen, wo sich die Herkrankgefäße verengen, bei Herzschwäche oder nach einem Infarkt den Lungendruck beobachten.

Vor einigen Jahren entdeckte man ferner, dass gewisse Appetitzügler Autoimmunreaktionen in der Lunge und infolge Lungenhochdruck auslösen können. Sie wurden vom Markt genommen.

So einfach wie Bluthochdruck lässt sich Lungenhochdruck nicht therapieren. Wie Radi zusammenfasst, geht es darum, die Ursprungserkrankung zu behandeln. Damit einhergehend soll auch die Funktion der Lunge wieder verbessert werden.

Für die seltenen Fälle, wo keine Grunderkrankung vorliegt, gibt es heute spezifische Therapien. Hier wird meist in Zentren ausgetestet, ob der Betroffene auf das ausgewählte Medikament anspricht, das eine Erweiterung der Gefäße in der Lunge bewirken soll. Neben der Behandlung liegt bei dieser Erkrankung eine besondere Herausforderung in der Einschätzung der vagen Beschwerden. Atemlosigkeit und bleierne Müdigkeit können viele, auch harmlose Ursachen haben.