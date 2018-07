Wien – Hoverboard, E-Scooter, City Wheel und Co. erfreuen sich in Österreich großer Beliebtheit. Dabei herrscht oft Unklarheit, was damit erlaubt ist und was nicht. Wie eine Befragung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) ergab, werden die Trendgeräte oftmals ohne Schutzkleidung gefahren. Davor warnt das KFV.

„Trendsportgeräte bieten die Möglichkeit neue Bewegungsformen auszuprobieren und die eigene Geschicklichkeit zu verbessern“, sagte Armin Kaltenegger, Leiter des Bereichs Recht & Normen im KFV. „Wichtig ist bei der Verwendung von Trendsportgeräten, dass man sich zu seiner eigenen Sicherheit an die Straßenverkehrsordnung hält und die Geräte nur auf Verkehrsflächen verwendet, auf welchen die Benützung des jeweiligen Geräts erlaubt ist.“

Aufholbedarf bei Schutzausrüstung

Laut Befragung unter rund 500 Personen, die zumindest fallweise ein Trendsportgerät benutzen, werden Inlineskates, Kickboards, Longboards und Skateboards vor allem in der Freizeit und zur sportlichen Betätigung verwendet. Scooter werden hingegen vergleichsweise häufig zum Einkaufen, am Arbeitsweg, aber auch zur Bewältigung der Strecke von daheim zur Haltestelle des öffentlichen Verkehrs und retour verwendet. Aufholbedarf zeigte sich bei der Verwendung von Schutzausrüstung: Unter den Inlineskatern gaben etwa ein Drittel der Befragten zu, bei der Ausübung des Sports keine Schutzausrüstung zu tragen. Unter den Nutzern von Longboards verzichten nach eigener Angabe sogar sechs von zehn Befragten auf jegliche Schutzausrüstung.

Der überwiegende Teil der Trendsportgeräte, wie etwa Kickboards, Snakeboards, Skateboards und Tretautos, gehört in die Kategorie „Fahrzeugähnliches Kinderspielzeug“. Mit diesen Geräten darf am Gehsteig und am Gehweg sowie in Fußgängerzonen und Begegnungszonen gefahren werden, sofern keine Gefährdung bzw. Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer besteht. Auch in Wohn- und Spielstraßen ist die Benützung erlaubt.

Hoverboards im Straßenverkehr erlaubt

Die gleichen Regeln gelten für Kleinfahrzeuge, die vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmt sind. Dazu zählen unter anderem: Hoverboard, Einrad, City Wheel, E-Bikeboard, Micro-Scooter, E-Micro-Scooter und Elektro-Scooter. „Die Benützung von Hoverboards und Co. im Straßenverkehr ist allen Kindern und Erwachsenen erlaubt. Kinder unter zwölf Jahren müssen von einer zumindest 16-jährigen Begleitperson beaufsichtigt werden - wenn das Kind einen Radfahrausweis besitzt, sinkt diese Grenze auf zehn Jahre. In Wohnstraßen gibt es zudem generell kein Alterslimit“, erklärte Kaltenegger. Besondere Regelungen gibt es für Rollschuhe und Inlineskates: Damit dürfen im Ortsgebiet auch Radwege befahren werden, Radfahrstreifen aber nur im Ortsgebiet. (TT.com)