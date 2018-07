Von Kathrin Siller

Es ist so eine Sache mit diesen ständigen Mode­trends. Viele wünscht man sich ja schnell wieder weg aus den Hitlisten: Boyfriend-Jeans etwa oder den „half tuck", also die eine Hälfte des Shirts in die Hose zu stecken und die andere raushängen zu lassen.

Der weiße All-Over-Look oder der Extrem-Lagenstyle mit sechs Schichten übereinander funktionieren genauso wie Badeanzüge mit Cut-outs nur in der hys­terischen Welt von Instagram. Aber mei, soll jeder tragen, was er möchte. Denn die Frage, was schiach oder schick ist, beantwortet eh jeder für sich selbst.

Der heißeste Trend bezeichnet sich praktischerweise gleich selbst als „ugly" — also hässlich: Papa-Sneakers! Kennzeichen: mehrlagige Sohlen, gepolsterte Böden und schräge Farb-Kombis — so was von 1990! Die „ugly" Sneakers sind auffällig, retro, unisex, bequem, teuer — eben alles, nur nicht schön. Dafür dankbar, wenn es um Kombi-Möglichkeiten geht: Seidenröcke, Blumenkleider, Jogginghosen, schicke Anzüge, Jeansshorts — wurst, denn das schräge Beinkleid stiehlt sowieso allem die Show.

Wer geglaubt hat, diese Galoschen seien so schnell Geschichte wie Bomberjacken oder Choker-Halsbänder, der irrt. Die „ugly" Sneakers sind gekommen, um zu bleiben. Balenciaga und Gucci erklärten die klobigen Treter als eine der ers­ten Luxusmarken zum Fashion- Muss. Auch Prada, Vetements oder Balmain schickten Models in Schäbig-Sneakers auf den Laufsteg. Louis Vuitton steckte bei seiner Paris-Show für Frühjahr/Sommer 2019 Männermodels in lockere, weiße Anzüge und Basketballtrainer. Chef-Designer Virgil Abloh revoltiert damit auch gegen Steifheit und Konventionen: „Schau so bequem aus, wie du dich fühlst", kommentierte er seine Luxus-Latschen.

Der Sneaker-Markt ist millionenschwer. Alleine im vergangenen Jahr stieg der weltweite Verkauf um zehn Prozent. Die Luxusriesen wären schön blöd, würden sie nicht selbst ein bissl an diesem Hype mitnaschen. Mit einem zurückhaltenden Turnschühchen kriegen die allerdings keinen Influencer vor die Linse. Luxus-Sneaker werden mehr und mehr zum Statussymbol der Millennials, meldete die digitale Branchen-Plattform „Business of Fashion" vor wenigen Tagen. Wen wundert's: Immerhin kostet so ein Balenciaga-Paar knapp 700 Euro.

Nicht alle Trend-Sneakers sind aber so unansehnlich wie die plumpen Papa-Patschen und grundsätzlich könnte man sich mit der Idee auch anfreunden, mit Turnpatschen ins Büro einzulaufen. Aber: Wie ist das eigentlich mit dem Schwitzen?

Denn Optik ist die eine Sache, Käsegeruch eine andere ...